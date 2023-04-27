МТС приобрела контроль в компании «Скаут-КР» для развития решений умного автотранспорта

МТС объявила о закрытии сделки по приобретению 51% акций ООО «Проектная среда» (группа компаний «Скаут-Корпоративные решения»), ИТ-разработчика и интегратора телематических решений для управления коммерческими автопарками (fleet-менеджмент).

«Скаут-Корпоративные решения» («Скаут-КР») будет функционировать в периметре группы МТС как самостоятельная компания, которой продолжит руководить нынешняя команда основателей и менеджмента.

Приобретение «Скаут-КР» усилит позиции МТС на рынке интернета вещей в сегменте транспортной телематики, дополнив экосистему B2B-продуктов за счет развития вертикали «Транспорт и геонавигация», считают в МТС. «Скаут-КР» предлагает для крупных корпоративных автопарков решения по повышению безопасности движения и экономической эффективности, реализованные на базе собственной SaaS-платформы SKAI с применением технологий IoT, компьютерного зрения и искусственного интеллекта.

«Сделка позволит интегрировать уникальную платформу SKAI, разработанную «Скаут-КР», в продуктовые решения МТС по мониторингу транспорта, маршрутизации и планирования, контроля безопасности движения и потребления топлива, чтобы предоставить нашим клиентам новые сервисы лидерского класса в федеральном масштабе. Сейчас рынок fleet-менеджмента в России после ухода ряда западных игроков сильно фрагментирован, но по различным оценкам в ближайшие пять лет он должен вырасти вдвое до 26 млрд руб. Эти факторы дают нам возможность занять лидерские позиции на рынке управления корпоративными автопарками, особенно в таких отраслях как грузовые перевозки, ТЭК, пищевая индустрия, фармацевтика», – отметил вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олег Алдошин.

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«Российские автоперевозчики, а также крупные компании, осуществляющие транспортные операции, проявляют всё большой интерес к решениям «Скаут-КР», которые позволяют до нескольких раз снизить аварийность за счет изменения стиля вождения на безопасный, а также примерно на треть сократить лишний пробег и расход топлива благодаря оптимизации маршрутов, повышению дисциплины персонала и улучшению контроля над техническим состоянием автопарка. Для нас важно, что интеграция с МТС поможет нам улучшать ситуацию с безопасностью дорожного движения на федеральном уровне, а внедрение решений по уменьшению расхода топлива ведет не только к экономии средств, но и глобально уменьшает углеродный след», – сказал основатель и коммерческий директор «Скаут-КР» Юрий Висневский.