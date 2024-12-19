МТС SKAI СМА-РТ платформа управления транспортом
Система SKAI от МТС — система мониторинга автотранспорта для сокращения расходов и повышения эффективности за счет формирования безопасного стиля вождения и мгновенной фиксации инцидентов с модулем видеоаналитики и сервисом диспетчеризации.
МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|Русагро Группа Компаний 277 1
|Газпром нефть 618 1
|КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 42 1
|ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 15 1
|ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 146 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
|СКАУТ Безопасное вождение 26 2
|Okdesk - Облачные Решения 51 1
|Google Sheets - Google Таблицы 51 1
|МТС Мобильные сотрудники 111 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
|Microsoft Office 3734 1
|Edisoft Dropcat 6 1
|Висневский Юрий 15 4
|Алдошин Олег 27 2
|Шелаев Денис 2 1
|Роговцев Алексей 3 1
|Журавлев Дмитрий 12 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 6
|Казахстан - Республика 5526 2
|Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
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