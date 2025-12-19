Edisoft Dropcat

Получите все материалы CNews по ключевому слову

Разработчиком сервиса DropCat является компания Ediweb – доверенный оператор электронного документооборота ФНС России и аккредитованный оператор ИС ЭПД при Минтрансе. Компания является системным интегратором и разрабатывает российские корпоративные сервисы. В частности, DropCat позволяет полноценно работать с электронными перевозочными документами, управлять процессами в грузоперевозках, проводить торги, управлять маршрутизацией.