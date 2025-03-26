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Алдошин Олег


26.03.2025 В общественном транспорте произведено свыше 16,5 миллионов оплат по геолокации 1
21.11.2024 МТС первой среди операторов получила лицензию на экологический мониторинг почвы и воды 1
07.10.2024 МТС разработала ГОСТ для интернета вещей 1
30.09.2024 Нижегородская область внедрит решения экомониторинга МТС 1
15.08.2024 МТС построит сеть Private LTE для морских терминалов ОТЭКО в порту Тамань 1
22.07.2024 МТС и группа «Эталон» создали суперприложение для управления цифровой недвижимостью 1
09.07.2024 МТС создаст облачную IoT-платформу учёта электроэнергии 1
13.06.2024 Аналитика МТС: в России в 2,5 раза выросли продажи подписок для бизнеса 1
31.05.2024 МТС предложит татарстанскому бизнесу российскую компьютерную технику по подписке 1
30.05.2024 МТС предложит предпринимателям Якутии российскую компьютерную технику по подписке 1
29.05.2024 Новосибирскому бизнесу предлагают отечественные компьютеры по подписке 1
24.05.2024 МТС предложит b2b-клиентам российскую компьютерную технику по подписке 1
23.05.2024 Соглашение МТС и «Авотел» обеспечит внедрение технологии МАРМ в отрасли с нестабильным интернетом 1
15.04.2024 МТС предложила бизнесу решение для удаленного медосмотра водителей 1
30.01.2024 МТС построила сеть Private LTE для рудника группы ЕвроХим 1
21.11.2023 МТС и «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
14.08.2023 Webinar Group увеличила число клиентов на 61% с момента вхождения в экосистему МТС 1
14.08.2023 Число клиентов Webinar Group за последний год выросло на 61% 1
27.04.2023 МТС приобрела контроль в компании «Скаут-КР» для развития решений умного автотранспорта 1
25.04.2023 МТС построит сеть Private LTE на золотодобывающих предприятиях «Селигдар» в Якутии 1
14.03.2023 В МТТ назначен генеральный директор 1
01.02.2023 Интеллектуальная система МТС поможет следить за состоянием воздуха 1
25.01.2023 МТС построила выделенную сеть LTE на угольном разрезе «Новой горной УК» 1
09.12.2022 МТС построит выделенную коммерческую сеть LTE на новом руднике ГМК «Норильский никель» 1
22.11.2022 МТС запускает аналитику для облачного видеонаблюдения 1
08.06.2022 МТС запустила облачный сервис видеонаблюдения 1
30.05.2022 МТС запустила сервис Big Data для анализа посещаемости культурно-массовых мероприятий 1
01.03.2022 В МТТ назначен генеральный директор 2

Публикаций - 28, упоминаний - 29

Алдошин Олег и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12951 28
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 84 4
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 88 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 2
Microsoft Corporation 24727 2
Cisco Systems 5136 2
Yealink Network Technology 68 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 180 2
Google LLC 11876 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 356 2
МТС - Экосистема МТС 30 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8809 1
Ростех - Автоматика Концерн 1652 1
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 127 1
МТС - СКАУТ-КР - СКАУТ Корпоративные решения - Проектная среда 3 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 83 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 67 1
Hikvision - Хиквижн 58 1
СКАУТ 77 1
HiWatch 11 1
ЦТиП - Цифровые технологии и платформы 9 1
Ediweb - Эдивеб - Edisoft - Эдисофт 63 1
Авотел - Avotel 4 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 92 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1320 1
Алмазэргиэнбанк АКБ 14 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 510 1
Новая горная УК - Новая Горная Управляющая Компания 6 1
Селигдар - Золото Селигдара 2 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 135 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 65 1
Еврохим МХК - Ковдорский ГОК - Ковдорский горно-обогатительный комбинат 11 1
Новосибирскэнергосбыт 16 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5025 1
Правительство Челябинской области 64 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 100 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2937 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 42 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51638 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67503 22
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5837 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21480 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11324 12
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2553 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16160 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19978 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28079 10
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5362 9
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1384 9
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МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 3
МТС Exolve 73 2
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