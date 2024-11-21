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МТС первой среди операторов получила лицензию на экологический мониторинг почвы и воды

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о том, что первой среди российских операторов связи получила лицензию в области гидрометеорологии и смежных в ней областях для определения уровня химического загрязнения почв, атмосферного воздуха и водных объектов, а также гидрологических и гидробиологических характеристик. Лицензия, выданная Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), подтверждает экологическую экспертизу МТС и позволяет проводить наблюдения за изменениями в окружающей среде и применять научно значимые данные для улучшения качества жизни россиян. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Согласно лицензии, МТС имеет право оказывать услуги по качественному замеру уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах, отслеживать химические примеси в почвах и состояние водоемов, включая их гидрологические и гидробиологические характеристики. Наличие лицензии также дает право на сбор, обработку, хранение и публикацию экологических данных. Качество данных, полученных в рамках экологических проектов МТС, соответствует государственным стандартам. МТС сможет анализировать и предоставлять информацию партнерам согласно с регуляторной политикой, тогда как ранее специалисты компании работали с сырыми данными от измерительного оборудования.

«МТС активно поддерживает нацпроект «Экология», направленный на комплексный экомониторинг — обеспечение чистого воздуха, сохранение экосистем рек, озер и лесов. С помощью IoT мы помогаем нашим клиентам-инноваторам решать такие прикладные задачи, как противопожарный контроль природных зон и оперативное реагирование на изменения экопоказателей. Измерительное оборудование собирает данные с источника выбросов, а алгоритмы ИИ прогнозируют траекторию рассеивания. Динамическое прогнозирование показывает за 48 часов до появления загрязняющих веществ, в какое время и в какой географической точке они появятся, что позволяет управлять интенсивностью производственного процесса в зависимости от метеоусловий, концентрации веществ и специфики ландшафта вокруг предприятий и населенных пунктов. Цифровая трансформация и автоматизация мониторинга состояния окружающей среды в нашей стране позволит предприятиям и городским службам минимизировать риски, предотвратить аварии и сократить время реакции на инциденты», — сказал вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олег Алдошин.

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