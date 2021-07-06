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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Росгидромет
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 88, упоминаний - 230
Росгидромет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1826 5
|Никифоров Николай 1126 2
|Рафаловский Давид 20 2
|Львов Владимир 9 1
|Бурин Андрей 12 1
|Овсянников Андрей 15 1
|Колесов Николай 19 1
|Говорун Николай 1 1
|Кореньков Владимир 4 1
|Матвеев Виктор 1 1
|Михалев Сергей 2 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Трубников Григорий 2 1
|Кристофари Николай 3 1
|Левашов Александр 88 1
|Гуральников Сергей 161 1
|Гаттаров Руслан 117 1
|Шмелев Алексей 20 1
|Несговоров Алексей 1 1
|Ильин Александр 10 1
|Мельничук Александр 1 1
|Демидов Михаил 129 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Ефименко Евгений 7 1
|Сысоев Андрей 2 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Попов Сергей 72 1
|Назаров Александр 35 1
|Бровко Василий 47 1
|Бегтин Иван 48 1
|Жаров Александр 165 1
|Копейкин Алексей 14 1
|Морлок Александр 15 1
|Московский Александр 3 1
|Толстова Татьяна 35 1
|Кулаковский Дмитрий 67 1
|Баранова Екатерина 8 1
|Сварник Павел 8 1
|Лейпи Игорь 6 1
|Прозоров Денис 5 1
|CNews Analytics 1991 8
|IDC - International Data Corporation 2723 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
|ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764014, в очереди разбора - 667701.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764014, в очереди разбора - 667701.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru