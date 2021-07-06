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Росгидромет
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды


06.07.2021 ИТ-системы обязательного медстрахования России переезжают в «Гособлако» за 1,4 миллиарда 1
26.05.2021 У России есть древняя ИТ-система слежения за льдами Арктики. Ей потребовалось масштабное обновление 1
28.04.2021 «Закон о запрете просвещения» чиновники готовили на пиратском ПО Microsoft 1
03.02.2021 Как искусственный интеллект поможет российским спасателям, экологам и таможенникам 2
01.02.2021 «Ростелеком» построил цифровую систему безопасности граждан в Ростовской области 1
14.12.2020 «Техносерв» разработает портал для Росгидромета 5
07.12.2020 Государство сократит в три раза расходы на искусственный интеллект: на что потратят оставшиеся 36 млрд руб 1
24.08.2020 Ростех проведет цифровую трансформацию гидрометеорологической службы в России 7
14.02.2020 Андрей Сысоев, Lenovo: К чему приведет рынок гонка высокопроизводительных вычислений 1
30.12.2019 Российский бизнес встал в очередь за суперкомпьютером 1
19.11.2019 Число российских суперкомпьютеров в мировом Топ-500 выросло впервые за 5 лет 3
08.11.2019 Сбербанк создал самый мощный суперкомпьютер в России 1
24.10.2019 Государственные траты на ИТ выросли более чем на 20% 2
25.07.2019 Разработка Ростеха позволит Росгидромету точнее прогнозировать погоду 2
05.06.2019 МВД назвали самым информационно открытым министерством России 1
24.05.2019 Минприроды сорвало запуск многомиллионного ИТ-сервиса для жалоб на свалки и черных лесорубов 1
18.04.2019 На использовании пиратского ПО пойманы 22 министерства и федеральные службы 1
18.04.2019 «Ланит-Интеграция» модернизировала метеосеть Росгидромета в 70 субъектах РФ 4
26.11.2018 Inline Technologies построила ИКТ-инфраструктуру для суперкомпьютера Росгидромета 10
14.11.2018 «Т-Платформы» и «Инлайн технолоджис» обновили суперкомпьютер Росгидромета 9
28.09.2018 Европа вкладывает миллиард евро в суперкомпьютеры 1
27.09.2018 В списке крупнейших поставщиков ИТ в госсектор наступили большие перемены 1
23.07.2018 В России разработали «систему для создания суперкомпьютеров в домашних условиях» 1
28.03.2018 РСК представила новый суперкомпьютер в Объединенном институте ядерных исследований 1
07.11.2017 «Техносерв» модернизировал гидрологическую сеть Красноярского края 3
03.10.2017 «Техносерв» - крупнейший ИТ-поставщик для госсектора по версии CNews Analytics 3
05.09.2017 Провал импортозамещения: госсектор продолжает использовать СУБД Oracle и Microsoft 1
03.08.2017 Мониторинг ИТ-бюджетов госведомств в России полностью деградировал 3
13.07.2017 В «Росэлектронике» разработали экспедиционный комплекс приема спутниковой информации 1
27.06.2017 «Техносерв» обеспечит работу ИТ-инфраструктуры и систем региональной сети «Промсвязьбанка» 1
02.03.2017 «Т-Платформы» строят в Росгидромете суперкомпьютеры Сray 8
23.01.2017 РСК получила высший статус Elite в программе Intel Solutions for Lustre Reseller 1
24.11.2016 МВД и Минкомсвязи не пустили в Москву нового 4G-оператора 1
17.11.2016 Российский суперкомпьютер поставил мировой рекорд вычислительной плотности 1
01.11.2016 «Техносерв» стал крупнейшим поставщиком решений для госсектора в 2015 г. 1
08.09.2016 Департамент вычислительных систем «Крок» возглавил Валентин Губарев 1
22.08.2016 «Техносерв» модернизировал СХД одного из крупнейших в мире хранилищ гидрометеоинформации 7
19.08.2016 Для оцифровки климатических архивов РФ задействуют отечественные робосканеры 5
13.05.2016 Объекты связи «Ростелекома» в Свердловской области были переведены на резервное электропитание 1
30.03.2016 «Ланит» разработал и внедрил новое программное обеспечение для автоматических метеостанций в Центральном регионе 2

Публикаций - 88, упоминаний - 230

Росгидромет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 8
Ланит ГК 1158 6
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Intel Corporation 4186 4
Крок 1221 4
Т-Платформы 274 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 3
Ланит Интеграция 101 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
Nvidia Corp 2028 3
Cray 50 3
iTeco - Ай-Теко 718 3
ITG - INLINE Technologies Group 126 2
Lenovo Group 1638 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
Microsoft Corporation 11110 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 2
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 69 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 2
ФОРС - Центр разработки 180 2
Совзонд - Sovzond 66 2
ОТР 135 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
Softline - Софтлайн 1474 2
VK - Mail.ru Group 2484 2
IBM 3546 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 1
NortonLifeLock (Symantec) 780 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Астерос - Asteros 531 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
ГКС - Группа компаний Систематика 198 1
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 6 1
Антарес 25 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
ИскраУралТел 15 1
Twitter 2204 1
ИВМИМГ СО РАН - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 4 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 7
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Газпром ПАО 523 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Восточный Банк 108 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
Полюс-С 1 1
Альфа-Банк 1126 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Национальные приоритеты АНО 5 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 3
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
Верховный суд Российской Федерации 174 2
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 2
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 2
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 61 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 2
Федеральное казначейство России 766 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 2
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 2
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 10 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству 32 2
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 2
Счётная палата РФ 460 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 2
Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 18 2
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 24 1
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 1
Управление делами президента Российской Федерации 38 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 4
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 81 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 4
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 30 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 78 1
PUE - Power usage effectiveness 47 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
TTM - Thermal Transfer Module 1 1
Безопасный город 347 1
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 1
Intel OPA - Intel Omni-Path Architecture - Высокопроизводительная коммуникационная архитектура 21 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
Ломоносов-2 Суперкомпьютер 22 6
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 4
Nvidia GeForce GTX 2071 3
Nvidia Tesla GPU 117 3
Intel Xeon Phi 31 3
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 2
Intel Xeon E 43 2
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 31 2
IBM Power9 21 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 506 2
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 73 2
Linux OS 4265 2
Nvidia Volta GV 26 1
Intel Composer XE 1 1
Intel SSD DC 6 1
Intel MKL - Intel Math Kernel Library 1 1
Intel Omni-Path Edge Switch 7 1
Урал-1 ЭВМ 4 1
Nvidia CUDA BLAS 1 1
Nvidia NVCC 1 1
РСК Торнадо - RSC Tornado AFS 34 1
Cisco Firepower NGFW 12 1
Veritas NetBackup Appliance 16 1
РСК БазИС - интегрированный программный стек 17 1
GNU Compiler Collection - GCC 28 1
Mellanox InfiniBand EDR 3 1
Fujitsu Primergy CX - Серверное оборудование 6 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 4 1
Node.js - программная платформа 58 1
Lenovo Scalable Infrastructure HPC-кластер 2 1
Росгидромет ICON 14 1
Lenovo Neptune Thermal Transfer Module 8 1
Ростелеком НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 19 1
ЭЛАР ПланСкан 83 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 19 1
Минприроды РФ - ФГИС Наша природа 2 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 27 1
HP-UX - Hewlett Packard Unix 53 1
Крок Диск 4 1
Путин Владимир 1826 5
Никифоров Николай 1126 2
Рафаловский Давид 20 2
Львов Владимир 9 1
Бурин Андрей 12 1
Овсянников Андрей 15 1
Колесов Николай 19 1
Говорун Николай 1 1
Кореньков Владимир 4 1
Матвеев Виктор 1 1
Михалев Сергей 2 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Трубников Григорий 2 1
Кристофари Николай 3 1
Левашов Александр 88 1
Гуральников Сергей 161 1
Гаттаров Руслан 117 1
Шмелев Алексей 20 1
Несговоров Алексей 1 1
Ильин Александр 10 1
Мельничук Александр 1 1
Демидов Михаил 129 1
Григорьева Евгения 57 1
Ефименко Евгений 7 1
Сысоев Андрей 2 1
Евтушенко Олег 125 1
Попов Сергей 72 1
Назаров Александр 35 1
Бровко Василий 47 1
Бегтин Иван 48 1
Жаров Александр 165 1
Копейкин Алексей 14 1
Морлок Александр 15 1
Московский Александр 3 1
Толстова Татьяна 35 1
Кулаковский Дмитрий 67 1
Баранова Екатерина 8 1
Сварник Павел 8 1
Лейпи Игорь 6 1
Прозоров Денис 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 7
Россия - СФО - Новосибирск 1971 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 3
Германия - Федеративная Республика 3648 2
Нидерланды 976 2
Франция - Французская Республика 2130 2
Испания - Королевство 1256 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Европа 3766 2
Ирландия - Республика 364 2
Япония 2792 1
Португалия - Португальская Республика 318 1
Греция - Греческая Республика 323 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Хорватия - Республика 118 1
Словакия - Словацкая Республика 213 1
Дания - Королевство 371 1
Россия - Республика Тыва 143 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Литва - Литовская Республика 329 1
Украина 3374 1
Южная Корея - Республика 1463 1
Россия - ПФО - Самара 1291 1
Земля - планета Солнечной системы 868 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
Европа Западная 615 1
Россия - Западная Сибирь 128 1
Россия - Ростовская область 863 1
Россия - Батайск 27 1
Арктика 141 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
Космодром Байконур 97 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 1
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 10 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 355 1
23ABC News 55 1
CNews Analytics 1991 8
IDC - International Data Corporation 2723 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 6
ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 4 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 24 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 1
Академия наук СССР - АН СССР 12 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
100+ Forum Russia 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764014, в очереди разбора - 667701.
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