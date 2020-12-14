«Техносерв» разработает портал для Росгидромета

«Техносерв», российский системный интегратор, приступил к работе над проектом по созданию единого информационного портала для Росгидромета.

«Техносерв» занимается разработкой «под ключ» веб-портала Росгидромета, который консолидирует ряд сервисов, расположенных на различных ресурсах. Благодаря этому потребители смогут получать информационные услуги – различную информацию общего назначения или специализированные данные – по принципу «одного окна». Для поддержки успешного функционирования портала «Техносерв» займется техническим переоснащением и модернизацией существующей ИТ-инфраструктуры в ряде организаций Росгидромета. Общая сумма контракта составляет около 125 млн руб.

«Мы рады развитию многолетнего сотрудничества с Росгидрометом. В разные годы «Техносерв» занимался модернизацией системы хранения данных ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» и ведомственной распределенной сети связи и системы передачи информации Росгидромета, созданием сети гидрометеорологического мониторинга в бассейне водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС и еще рядом других проектов. Знание специфики ИТ-инфраструктуры, системы сбора и анализа данных, особенностей функционирования подразделений Росгидромета поможет нам успешно и в срок выполнить проект по созданию единого информационного портала», – отметил Дмитрий Кулаковский, заместитель генерального директора «Техносерва» по коммерческой деятельности.