«Яндекс» начал ограничивать работу своих сервисов после ударов БПЛА

«Яндекс» ограничил часть функций «Яндекс 360» – своего комплексного облачного сервиса, в который входят «Почта», «Мессенджер», «Диск» и многое другое. Это прямое следствие ударов БПЛА по его дата-центрам – менее чем за неделю они атаковали три ЦОДа «Яндекса» из пяти, вызвав перебои в работе экосистемы компании. Восстановление инфраструктуры может занять полгода.

Ограничение во благо

«Яндекс» ограничил работу сервисов из пакета «Яндекс 360», пишет РБК. Это коснулось, помимо прочего, облачного хранилища «Диск». В компании подчеркивают, что пошли на эти меры осознанно.

«Мы осознанно ограничили часть функций «Яндекс 360», в том числе «Диска», чтобы сохранить главное – работоспособность сервисов», – говорится в заявлении компании.

Представители «Яндекса» добавили также, что это вынужденная мера – необходимо снизить нагрузку на серверы осуществить поддержку «основных рабочих сценариев».

Придется потерпеть

Сроки возвращения всех функций «Яндекс 360» в распоряжение пользователей в «Яндексе» на момент выход материала не раскрывали. В числе прочего клиенты корпорации лишись возможности массового скачивания файлов в веб-версии облака «Диск».

«Яндекс» «Яндексу» могут потребоваться месяцы на восстановление ЦОДов. И это при условии, что новых ударов не будет

Так, им недоступны скачивание одной или нескольких папок, а также одновременное скачивание нескольких файлов. Помимо этого, они не могут скачивать альбомы.

Кнопка «Скачать все» при переходе по публичной ссылке тоже перестала работать. Можно скачать только один файл за раз.

Сотрудник редакции CNews обнаружил также, что частично не работает и электронная почта «Яндекса». Прикрепленные к письмам файлы, будь то документы или изображения, теперь нельзя посмотреть в облаке, не скачивая их на свой компьютер.

Сервис выдает сообщение «"Яндекс Документы" сейчас недоступны. Попробуйте зайти позже». Как скоро возможность облачного просмотра вложений будет возвращена, в «Яндексе» не сообщают.

Кто виноват

Ограничения в работе «Яндекс 360» – это прямое следствие ударов украинских БПЛА по дата-центрам «Яндекса». Как сообщал CNews, менее чем за неделю они атаковали три ЦОДа компании из пяти – в Сасово (Рязанская область), Калуге и во Владимире.

«В дата-центре "Яндекса" во Владимире в результате атаки БПЛА повреждена инфраструктура, работа дата-центра полностью остановлена. Пострадавших нет, профильные службы на месте устраняют последствия. Часть сервисов "Яндекса" недоступна для пользователей», – говорится в заявлении «Яндекса». Характер и масштабы повреждений компания не раскрывает.

Удар по ЦОДу в Сасово вызвал массовые перебои в работе сервисов «Яндекса», но они восстановились в течение нескольких часов. Атаки на два других дата-центра повлекли за собой аналогичные последствия, но на восстановление потребовалось больше времени.

Например, к вечеру 11 октября 2026 г. по Москве «Алиса» внутри колонок «Яндекс Станция» отвечала на запросы с большой задержкой, а иногда и вовсе сообщала об ошибке, убедился сотрудник CNews.

Сторонние сервисы тоже зацепило – в разное время частично или полностью не работали ИТ-системы провайдера «Дом.ру», сети пиццерий «Додо Пицца», сети ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка», сети фитнес-клубов DDX Fitness и др.

Месяцы на восстановление

К 12 октября 2026 г. «Яндекс» не раскрывал информацию о масштабах повреждений своей инфраструктуры в результате ударов БПЛА. В то же время он переписал свое пользовательское соглашение, добавив в него пункт о форс-мажорных обстоятельствах, в котором снял с себя ответственность перед клиентами за последствия ударов беспилотников по его ЦОДам.

На восстановление своей инфраструктуры «Яндексу» могут потребоваться месяцы. По словам неназванного собеседника «Коммерсанта» на российском ИТ-рынке, сроки поставки необходимого оборудования составляют вплоть до полугода.

Участники отечественного ИТ-рынка полагают, что для восполнения потерь «Яндексу» придется задействовать сразу несколько каналов поставок «железа». Некоторые из них будут иностранными. Они сообщили «Коммерсанту», что это спровоцирует краткосрочный рост цен на оборудование.

Например, представители российского производителя электроники Fplus назвали «утопией» планы по заказу большой партии «железа» и ожиданию его поставок до конца 2026 г. По их словам, если пострадала инфраструктура ЦОДов «Яндекса», то восполнить потери «будет сложно». «Не исключаем, что провайдеры сейчас начнут увеличивать свои вычислительные мощности, что в четвертом квартале (2026 г. – прим. CNews) неминуемо приведет к росту цен из-за дефицита предложений», – заявили «Коммерсанту» в Fplus.