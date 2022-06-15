«Ланит-интеграция» модернизировала труднодоступные станции Росгидромета в Арктическом регионе

Компания «Ланит-интеграция» (входит в группу «Ланит») провела масштабную модернизацию труднодоступных станций на побережье и островах Северного Ледовитого океана. В результате увеличилась точность и достоверность предоставляемой метеорологической информации, которая напрямую влияет на устойчивое развитие Арктической зоны России. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Эксперты «Ланит-интеграции» модернизировали 49 метеостанций от Шпицбергена до острова Врангеля. С применением всех доступных в Арктике видов транспорта, в том числе с помощью научных судов «Михаил Сомов» и «Профессор Молчанов», доставлены и установлены автоматизированные метеорологические комплексы. Они измеряют такие параметры, как температура и влажность воздуха, атмосферное давление, скорость и направление ветра.

Также для автоматизации ручных измерений дополнительных параметров окружающей среды и повышения их достоверности было проведено дооснащение станций. Для этого «Ланит-интеграция» установила 45 весовых осадкомеров, 26 датчиков метеорологической дальности видимости, 27 датчиков продолжительности солнечного сияния, 20 датчиков высоты нижней границы облаков и семь комплексов для измерения температуры почвы на глубинах.

В рамках завершенного проекта Росгидромет укрепил опорную климатическую наблюдательную метеорологическую сеть современными техническими средствами, которые позволяют выпускать более качественную гидрометеорологическую информацию для устойчивого развития экономико-хозяйственной деятельности в Арктическом регионе.

За время экспедиции «Ланит-интеграция» успела установить собственные рекорды. Так, на станции имени Хабарова в условиях вечной мерзлоты был установлен метеокомплекс за рекордно короткое время – четыре часа, при стандартных сроках два-три дня.

Сергей Михалев, руководитель направления компании «Ланит-интеграция»: «С точки зрения условий работ в вечной мерзлоте - проект сложный. Большая часть станций находилась в отдаленных местах, куда можно добраться исключительно при помощи специализированных судов и вертолетов. Успешная и своевременная реализация этого беспрецедентного проекта стала возможной благодаря огромному опыту и энтузиазму команды, которая с 2007 г. участвует в разработке технических решений для Росгидромета и управлении территориально-распределенными проектами».

***

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) является государственным органом исполнительной власти и находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии России.

Основная задача, стоящая перед Росгидрометом, – мониторинг окружающей природной среды и обеспечение населения и организаций всех форм собственности гидрометеорологической информацией. Также ведомство осуществляет надзор за работами по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы.

Ланит-интеграция – участник рынка системной интеграции с опытом реализации масштабных технологических проектов в различных секторах отечественной экономики более 20 лет. Ключевые технологические направления: трансформационные инициативы в интересах бизнеса и госуправления, информационные системы, информационная безопасность, инфраструктура ИТ, мультимедиа, инженерная инфраструктура, специализированные решения.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.