Геология Вечная мерзлота многолетняя мерзлота многолетняя криолитозона многолетне-мёрзлые породы permafrost


  • Через мерзлоту проходит большая часть БАМа и участки Транссиба. Несмотря на «вечность» в имени, мерзлоту нужно сохранять. На БАМе для этих целей мы используем охлаждающую каменную наброску. Такая технология исключает просадки пути и обеспечивает безопасность движения. Кроме того, для стабилизации земполотна укрепляют грунт в низинах, выполняют гидроизоляцию, монтируют водопропускные трубы. А чтобы следить за температурой – устанавливают термометрические скважины. «Замороженные» дороги строят в США, Канаде, Китае - например, самую высокогорную в мире Цинхай-Тибетскую дорогу.
  • Мерзлота – это грунты, которые не оттаивают долгое время, от пары лет до тысячелетий. В разных регионах глубина грунтов может варьироваться от десятка до тысячи и более метров.

СОБЫТИЯ


10.12.2025 ИИ радикально изменил правила игры процессного офиса 1
03.12.2025 Разработка ученых ПНИПУ позволит строить рентабельные всесезонные дороги вместо ненадежных «зимников» 2
14.02.2025 Отечественную ИТ-разработку в сфере геотехнического мониторинга внедрили на крупном нефтегазоносном месторождении Западной Сибири 1
12.12.2024 МТС установила самую северную станцию сотовой связи на Полярном Урале 1
26.11.2024 «МегаФон» улучшил связь в поселении коренных народов севера 1
05.10.2024 Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис 1
04.10.2024 МТС оцифровала заполярную «Арктику» 1
22.08.2024 МТС: цифровые технологии помогают исследовать мерзлотные грунты на Крайнем Севере 1
18.07.2024 В России реализована технология управления БПЛА через спутник 1
04.06.2024 За сохранностью промышленных объектов в Норильске наблюдают через облака 1
02.05.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2024 года 1
16.04.2024 «АМТ-Груп» и «Лео Телеком» обеспечили связью производственную площадку создаваемого Черногорского ГОК 1
09.04.2024 Вахтовые поселки в арктической зоне Якутии «МегаФон» подключил к 4G 1
01.04.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2024 года 1
04.03.2024 МТС запустила в Якутии цифровой гид для путешественников 1
08.02.2024 «МегаФон» обеспечил связью федеральную трассу у Полярного круга 1
19.01.2024 AR-очки - в помощь «полевым» сотрудникам АО «Хиагда» 1
10.11.2023 Лаборатория искусственного интеллекта откроется в Якутске при участии «Сбера» 1
28.09.2023 МТС прокачала сеть на Арктическом, Семаковском и Заполярном месторождениях 1
04.09.2023 «Ростелеком» в Арктике: Анабарский улус стал первым полностью охваченным оптическими линиями арктическим районом Якутии 1
19.06.2023 Российские геологи опровергли миф про Тунгусский метеорит 1
23.05.2023 МТС оцифровала северную часть самого крупного в Арктике Бованенковского месторождения 1
22.03.2023 «Мегафон» запустил выделенную сеть LTE на крупнейшем Удоканском месторождении меди 1
02.03.2023 Sitronics Group создает платформу цифрового управления логистикой крупных предприятий 1
28.11.2022 От чего зависит успех проекта в области ИИ 1
27.10.2022 МТС обеспечила онлайн-мониторинг состояния вечной мерзлоты под жилыми домами Норильска 1
26.10.2022 Дмитрий Чернышенко: в России почти 86 тыс. социально значимых объектов подключено к интернету 1
23.08.2022 Микробиологи нашли залежи микробной «темной материи» в лавовых пещерах — в ней тысячи неизвестных бактерий 1
15.06.2022 «Ланит-интеграция» модернизировала труднодоступные станции Росгидромета в Арктическом регионе 1
25.05.2022 «Билайн бизнес» и «Газстройпром» обеспечили связью новые объекты Бованенковского и Харасавэйского месторождений 1
19.05.2022 Цифровое освоение Арктики: «Ростелеком» проложил ВОЛС в труднодоступном районе Республики Коми 1
26.04.2022 Тестирование беспилотной техники в Арктике начнется в конце 2022 года 1
26.04.2021 «Билайн Бизнес» соединит Россию и Францию новым каналом передачи данных 1
12.03.2021 «Мегафон» развернет Private LTE на крупнейшем в Евразии месторождении меди 1
22.12.2020 Резидент «Сколково» оцифровал более 43 миллионов архивных записей по всей России 1
26.12.2019 «Ростелеком» предоставил телекоммуникационные услуги плавучей атомной теплоэлектростанции на Чукотке 1
24.12.2019 «Русгидро» внедряет систему предиктивной аналитики «ПРАНА» 1
26.09.2019 «Ростелеком» обеспечит связью плавучую атомную теплоэлектростанцию 1
24.09.2019 «Ростелеком» обеспечит связью первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию 1
15.04.2019 «Ростелеком» повысил скорость интернета на Ямале в 350 раз 1

Ростелеком 10309 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14232 12
МегаФон 9897 7
BQ - Bright & Quick - Новая линия 403 5
Huawei 4221 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 3
Huawei Marine Networks 12 3
Microsoft Corporation 25237 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
Ростелеком - Связьинвест 1714 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 456 2
Capcom 283 2
1С-СофтКлаб - SoftClub 1139 2
Межгорсвязьстрой 8 1
Технопарк Якутия ГАУ - ИТ Парк Якутск 14 1
DragonWave 2 1
Technip 7 1
1С-Битрикс - Bitrix 620 1
Samsung Electronics 10625 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 1
БАРС Груп 559 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4527 1
Цифра ГК 140 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Ротек НПП - Ротек Диджитал Солюшнс - Rotec Digital Solutions 30 1
Омникомм - Omnicomm 169 1
Vocord - Вокорд 183 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 446 1
МТС Урал макрорегион - Уралтел 40 1
Beorg - Биорг 124 1
Открытые технологии 715 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 1
Epicor Software Corporation 161 1
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 1
STULZ 26 1
Цифра ГК - Цифра Роботикс 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8175 3
Газпром ПАО 1416 3
Чукотэнерго АО 4 3
Росатом - Билибинская АЭС - Билибинская АТЭЦ - атомная теплоэлектроцентраль 11 3
USM Holdings - Удоканская медь ГМК - Байкальская горная компания 14 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 348 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 438 2
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 32 2
РусГидро - Якутскэнерго - Якутская ГРЭС - Якутская ТЭЦ - Сахаэнерго 17 2
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 2
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 166 1
Русская платина - Амур Артель старателей - Черногорская ГРК - Черногорская горнорудная компания 7 1
НЛМК Стойленский ГОК - Стойленский горно-обогатительный комбинат 12 1
Газпром добыча Ноябрьск - Ноябрьскгаздобыча 7 1
Газстройпром 6 1
ТОР Холдинг - ТОЗ Тула - Тульский оружейный завод 4 1
Алроса АК - Алмазы Анабара 6 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1021 1
РВК - Российская венчурная компания 556 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 92 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1792 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Газпром бурение 47 1
Royal Caribbean 8 1
Геокосмос 38 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2996 1
РЖД - Российские железные дороги 2002 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 171 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 353 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
РусГидро - Богучанская ГЭС 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12846 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6274 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5230 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2162 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 2
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 1
Окружная администрация Якутска - Якутская Городская Дума - органы государственной власти 17 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 82 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3529 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 303 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 26 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - МосгорБТИ ГБУ - Московское городское бюро технической инвентаризации 20 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 217 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 1
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 750 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5232 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3118 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 253 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 346 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 4
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 245 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 385 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73249 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57376 32
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21989 21
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4842 17
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17110 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14894 13
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11194 12
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1659 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25548 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18151 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9316 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8786 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 8
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34030 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12270 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11991 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7412 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4008 6
ВОЛС - ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель 40 6
Пропускная способность - Bandwidth 1831 6
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10060 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9385 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17161 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23180 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4362 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12344 5
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4844 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12969 4
Оцифровка - Digitization 4936 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3099 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3551 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6694 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8906 4
Clone - Клонирование 526 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9511 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5831 4
Microsoft Windows 2000 8662 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 3
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 2
Ростелеком - Северный оптический поток - опорная магистраль связи трех уральских регионов: Свердловской области, ХМАО-Югры и ЯНАО 7 2
Cable Innovator - судно-кабелеукладчик 9 2
Capcom - Lost Planet - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 58 2
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 2
Inline IKSAR - Инлайн ИКСАР - платформа для устройств вспомогательной реальности 18 1
Парус Госзакупки 5 1
Парус Бюджет 69 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ЕМП ГИС - Единая мобильная платформа Москвы 43 1
Минцифры РФ - Синергия Арктики 6 1
Минюст РФ - ЕГРА - Единый государственный реестр адвокатов 1 1
Geoscan Technologies - Геоскан БПЛА - Геоскан БВС 12 1
IBM - WCG - World Community Grid - Мировая общественная сеть 14 1
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 72 1
Apple iPad 3936 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 316 1
Apple iPhone 6 4862 1
Beorg Smart Vision 40 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
Омникомм - Omnicomm Online 57 1
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 20 1
SBI Bank Свой круг 31 1
Ротек НПП - Прана - Система прогностики состояния оборудования 9 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 52 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 6 1
Yota Бизнес 61 1
NASA Mars Odyssey orbiter 59 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 538 1
Docker - Платформа распределённых приложений 437 1
Swarm 34 1
Росатом Атомбот.Закупки 6 1
Docker Swarm 15 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
Путин Владимир 3351 6
Никифоров Николай 1136 5
Калугин Сергей 168 3
Mazur Peter - Мазур Петер 2 2
Willerslev Eske - Виллерслев Эске 4 2
Зимов Сергей 2 2
Christensen Philip - Кристенсен Филип 6 2
Formisano Vittorio - Формисано Витторио 5 2
Chanton Jeff - Чентон Джефф 2 2
Gilbert Thomas - Гилберт Томас 2 2
Краснопольский Владимир 4 2
Rothschild Lynn - Ротшильд Линн 4 2
Дроздов Владимир 23 2
Arkani-Hamed Jafar - Аркани-Хамед Джафар 2 2
Mumma Michael - Мамма Майкл 4 2
Ingersoll Andrew - Ингерсолл Эндрю 7 2
Ogura Atsuo - Огура Ацуо 2 2
Mustard John - Мастард Джон 2 2
Талдыкина Наталья 48 2
Балаценко Андрей 32 2
Николаев Айсен 41 2
Семенов Анатолий 35 2
Медведев Дмитрий 1662 2
Егошин Сергей 88 2
Найденков Сергей 14 1
Яблонский Сергей 1 1
Добролюбов Сергей 2 1
Колодеца Павел 3 1
Тюльпа Дарья 2 1
Ксанфомалити Леонид 3 1
Петрова Надежда 2 1
Путин Алексей 1 1
Маслова Анна 3 1
Сухопалов Юрий 1 1
Рыбаков Владимир 5 1
Сомов Михаил 3 1
Лясковская Евгения 1 1
Яковенко Алексей 1 1
Марков Тимур 1 1
Неверов Михаил 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 156876 53
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 28
Земля - планета Солнечной системы 10658 20
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2666 17
Россия - Крайний Север 316 14
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 937 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45713 11
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1305 10
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1072 10
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 511 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53460 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2947 9
Россия - ДФО - Сахалинская область 986 8
Северный полярный круг - Полярные регионы 122 7
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 671 7
Европа 24637 6
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1013 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1538 6
Россия - ДФО - Магаданская область 477 6
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 342 6
Тихий океан - Охотское море 75 6
Россия - Заполярье 130 6
Франция - Французская Республика 7975 5
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 248 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 351 5
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 116 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1815 5
Россия - ДФО - Камчатский край - Усть-Большерецк 33 4
Азия - Азиатский регион 5748 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 4
Канада 4985 4
Солнечная система - Solar system 2546 4
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 399 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1304 4
США - Колумбия - Вашингтон 1449 4
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 161 4
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 164 4
Северный Ледовитый океан 120 4
Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район 62 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55040 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31933 21
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20393 19
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1432 13
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6108 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10534 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51300 11
Газы - Метан - methanum - болотный газ 363 10
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1288 10
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 873 9
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1675 9
Зоология - наука о животных 2791 9
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1238 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4334 7
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1930 7
Палеонтология - Paleontology - Палеобиология - Paleobiology 136 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10747 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1346 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 6
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3774 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17411 6
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 930 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3727 6
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 760 5
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 529 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2585 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 5
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4377 5
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 291 4
Ботаника - Растения - Plantae 1113 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11766 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5310 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8132 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9676 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 4
Nature 821 6
Phys.org 972 4
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
Universe Today 34 2
New Scientist 1448 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
Сердитый Гражданин 10 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
РОИ - Российская общественная инициатива 84 1
Будущее России. Национальные проекты 22 1
ScienceDaily 400 1
Scientific American 80 1
CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11408 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
РИА Новости 984 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
University of Copenhagen - Københavns Universitet - Копенгагенский университет 29 4
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 4
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 74 3
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 26 2
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси - 39 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 250 2
University of Oxford - Оксфордский университет 206 2
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 17 1
РАН СО ИМЗ - Институт мерзлотоведения имени П. И. Мельникова СО РАН 4 1
IARC - International Arctic Research Center - МАИР - Международный арктический исследовательский центр 1 1
Johannes Gutenberg University Mainz - Johannes Gutenberg-Universität Mainz - Университет Иоганна Гутенберга в Майнце - Майнцский университет 9 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
UND - University of North Dakota - Университет Северной Дакоты 7 1
University of Otago - Университет Отаго - Отагский университет в Данидине 7 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 88 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique - French National Centre for Scientific Research - Национальный центр научных исследований (НЦНИ) 24 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 207 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 42 1
РАН СО ФИЦ КНЦ ФГБНУ - Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 18 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 92 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 72 1
LSU - Louisiana State University - Университете штата Луизиана 15 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 72 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 11 1
