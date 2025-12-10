Получите все материалы CNews по ключевому слову
Геология Вечная мерзлота многолетняя мерзлота многолетняя криолитозона многолетне-мёрзлые породы permafrost
- Через мерзлоту проходит большая часть БАМа и участки Транссиба. Несмотря на «вечность» в имени, мерзлоту нужно сохранять. На БАМе для этих целей мы используем охлаждающую каменную наброску. Такая технология исключает просадки пути и обеспечивает безопасность движения. Кроме того, для стабилизации земполотна укрепляют грунт в низинах, выполняют гидроизоляцию, монтируют водопропускные трубы. А чтобы следить за температурой – устанавливают термометрические скважины. «Замороженные» дороги строят в США, Канаде, Китае - например, самую высокогорную в мире Цинхай-Тибетскую дорогу.
- Мерзлота – это грунты, которые не оттаивают долгое время, от пары лет до тысячелетий. В разных регионах глубина грунтов может варьироваться от десятка до тысячи и более метров.
СОБЫТИЯ
Геология и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406340, в очереди разбора - 733023.
Создано именных указателей - 187139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.