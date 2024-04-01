Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2024 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательство

Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2024 г. №169 «О внесении изменений в перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 27 ноября 2023 г. №903»

В перечень организаций, которые вправе самостоятельно определять состав и объем раскрываемой информации, дополнительно включен ряд компаний Газпрома, сферы электроэнергетики, химической промышленности.

Речь идет о сведениях, подлежащих раскрытию или предоставлению в соответствии с законодательством об АО, рынке ценных бумаг, консолидированной финансовой отчетности, противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации.

Компании могут не раскрывать информацию из-за санкционных рисков. При этом они должны уведомить ЦБ РФ о скрытых данных.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 марта 2024 г. №335 «О порядке предоставления предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете субсидий на осуществление капитальных вложений в создание и развитие государственных информационных систем»

Кабмин утвердил правила принятия решений о предоставлении предусмотренных законом о федеральном бюджете субсидий на осуществление капвложений в создание и развитие госинформсистем и порядок предоставления средств.

В частности, инициатором подготовки проекта решения выступает главный распорядитель средств федерального бюджета. Решение принимается в отношении информсистем, создание и развитие которых предусмотрено федеральными законами, определяющими корпорацию (компанию) оператором этих систем.

Проверка корпорации (компании) на соответствие необходимым для субсидирования требованиям осуществляется автоматически в ГИИС «Электронный бюджет». Если это технически невозможно, то корпорация представляет документы, подтверждающие ее соответствие установленным требованиям.

Результатом предоставления субсидии является ввод в эксплуатацию ГИС в сроки, установленные решением о предоставлении средств. Если же субсидия предоставляется в рамках госпрограмм, то результат и его характеристики определяются в соответствии с информацией о мероприятии, содержащейся в паспортах элементов госпрограммы.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2024 г. №331 «Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе мониторинга северного завоза»

Введено специальное правовое регулирование северного завоза и механизмы его господдержки. Создается ФГИС мониторинга северного завоза. Утверждено положение о ней.

ФГИС позволит: планировать северный завоз; своевременно выявлять риски сбоя поставок; построить оптимальные логистические маршруты; обеспечить специальную маркировку грузов северного завоза; автоматизировать сбор статистической информации.

ФГИС будет интегрирована с ЕИС в сфере закупок, ГИС электронных перевозочных документов, системой мониторинга перевалки грузов в морских портах, системой государственного портового контроля и др.

Постановление вступает в силу с 1 апреля 2024 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2024 г. №329 «О федеральной государственной информационной системе состояния окружающей среды»

В стране создается ФГИС состояния окружающей среды. Ее главной задачей станет сбор и обработка данных о состоянии окружающей среды, а также прогнозирование и анализ изменений ее состояния под воздействием естественных и антропогенных факторов.

Система будет содержать данные о состоянии атмосферного воздуха, водных объектов, почв и других компонентов природной среды. Отдельные ее разделы будут посвящены состоянию экосистемы озера Байкал и участков вечной мерзлоты. В других разделах появятся результаты государственного экологического мониторинга и сведения о мероприятиях по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также информация об обращении с отходами.

Оператором системы стал Российский экологический оператор. Работы по ее созданию будут идти в 2024-2025 гг. Запуск запланирован на март 2025 г.

Пользователями нового ресурса станут органы власти, представители бизнеса и граждане.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. Некоторые положения вступают в силу с 1 марта 2025 г. и с 1 марта 2026 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 марта 2024 г. №342 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 г. №1526»

В состав информации, подлежащей хранению организатором распространения информации в Интернете при обеспечении функционирования мессенджеров, включены данные о геолокации и о средствах платежа.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2024 г. №347 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2022 г. №1313»

Расширен перечень информации, представляемой операторами связи для мониторинга соблюдения ими обязанности по проверке достоверности сведений об абонентах и пользователях услугами связи.

При подключении к информресурсу Роскомнадзора операторы должны представлять также следующие сведения: дату заключения или расторжения договора об оказании услуг связи; дату начала оказания услуг связи пользователям абонентов-юрлиц или ИП, достоверные сведения о которых внесены в ЕСИА; перечень абонентских номеров, выделенных абонентам, с которыми заключены договоры об оказании услуг мобильной связи в соответствии с законодательством о контрактной системе закупок.

Кроме того, уточнено, что в виде хэш-кода представляются только сведения о фамилии, имени и отчестве абонента (пользователя).

Постановление вступает в силу с 1 апреля 2024 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 марта 2024 г. №367 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Скорректирован ряд правительственных актов, касающихся использования единой биометрической системы (ЕБС).

В частности, определен состав сведений, размещаемых в региональных сегментах ЕБС. Уточнена форма согласия физлица на размещение его биометрических данных в региональном сегменте ЕБС. Отменены правила контроля за безопасностью персональных данных при использовании ЕБС, а также перечень случаев, в которых разрешена идентификация по биометрии.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 марта 2024 г. №637-р «Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации государственного управления»

Обновленное стратегическое направление цифровой трансформации в сфере госуправления предусматривает до 2030 г. сокращение сроков предоставления госуслуг в онлайн-формате, дальнейший переход на электронный документооборот органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, а также автоматизацию и упрощение межведомственного взаимодействия.

Число электронных госуслуг будет увеличено с 60 в 2024 г. до 100 в 2030 г. За счет автоматического формирования результата услуги будут предоставляться в момент обращения.

К 2030 г. планируется перевести все органы местного самоуправления, а также государственные и муниципальные учреждения на электронный документооборот и сделать их участниками единого информационного пространства взаимодействия.

Доля госинформсистем, созданных на базе платформы ГосТех, в 2026 г. составит 20%, в 2028 г. - 40%, а в 2030 г. - 100%.

Предусмотрено создание автоматизированного рабочего места госслужащего с отечественным ПО.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 марта 2024 г. №581-р

Правительство обновило стратегическое направление в области цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса до 2030 г.

В числе приоритетов указанного направления - цифровая трансформация ТЭК на основе отечественных информационно-коммуникационных технологий, включая «сквозные» цифровые технологии; формирование единой отраслевой технической политики в области ИКТ; построение общих информационных моделей и введение единых стандартов обмена информацией; обеспечение условий для достижения технологического суверенитета в ТЭК.

Целями направления заявлены достижение высокого уровня цифровой зрелости основных участников отрасли, ускоренный переход энергетического сектора РФ на новый управленческий и технологический уровень.

В ходе реализации проектов стратегического направления будут внедрены следующие технологии: технологии работы с большими данными; искусственный интеллект; технологии промышленного интернета (интернет вещей); технологии беспроводной связи; технологии в области информационной безопасности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 марта 2024 г. №261 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2022 г. №140»

С 1 сентября 2024 г. вносятся изменения в положение о ГИС в сфере здравоохранения.

Предусмотрено взаимодействие с ГАИС «Управление». Уточнены сроки представления информации, размещаемой в ГИС, а также состав сведений, предоставляемых пользователям системы.

Поручение Правительства Российской Федерации от 14 марта 2024 г. «Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии по реализации инициатив социально-экономического развития в сфере цифровой трансформации и строительства»

Правительство продолжит реализацию инициативы «Инфраструктурное меню», включающей набор мер, которые позволяют регионам пользоваться льготным финансированием для строительства значимых объектов, инженерных сетей и сооружений. До 1 июля Минстрой, Минэкономразвития, Минтранс и Минфин должны представить предложения по источникам финансирования мероприятий инициативы до 2030 г.

Минэкономразвития и Минпромторг должны обратить особое внимание на обеспечение развития высокотехнологичных промышленных производств в рамках реализации мегапроектов и необходимость получения обратной связи от представителей бизнеса для оптимизации нормативного правового регулирования в сфере создания современных промышленных объектов. До 1 сентября эти министерства должны разработать методику определения расчета новых рабочих мест в сфере строительства промышленных объектов.

Минэкономразвития и Минстрою поручено до 1 апреля подготовить предложения по критериям определения агломераций. До 1 июля вместе с Минсельхозом и главами регионов нужно определить агломерации, опорные населенные пункты и прилегающие территории для приоритетного инфраструктурного развития крупных и малых городов.

До 1 декабря Минтранс и Минфин должны подготовить предложения по установлению льготных условий предоставления средств ФНБ на реализацию инвестпроектов развития инфраструктуры городских электричек.

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 марта 2024 г. №149 «Об определении информационной системы, с использованием которой проводится тестирование для определения уровня предпринимательских компетенций»

Тест для определения уровня предпринимательских компетенций в рамках соцконтракта проводится с использованием цифровой платформы с адресным подбором и дистанционным получением мер поддержки субъектами МСП и самозанятыми. Авторизацию можно пройти через ЕСИА.

Приказ Федеральной службы государственной статистики от 1 марта 2024 г. №84 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения №ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации» и указаний по ее заполнению»

Росстат обновил форму годового отчета №ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации». Изменился срок представления данных - до 1 апреля после отчетного периода (раньше - 20 апреля).

Прежняя форма признана утратившей силу.

Информация Федеральной налоговой службы от 27 марта 2024 г. «В сервисе «Прозрачный бизнес» теперь отражается информация о применении спецрежимов»

В сервисе «Прозрачный бизнес» теперь отражаются сведения о том, какие специальные налоговые режимы применяет ИП. Данные будут размещаться ежемесячно 25 числа по состоянию на 1 число месяца публикации.

Новая информация позволит контрагентам правильно оформить договоры и провести расчеты, а также поможет в планировании финансовых операций и выборе наиболее выгодных условий сотрудничества.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19 марта 2024 г. «Подайте заявление в 1 класс первыми!»

На Госуслугах был создан удобный сервис, который позволяет заполнить заявление в первый класс заранее. Черновик сохранится в личном кабинете. Портал напомнит о старте записи в школу, останется только нажать кнопку «Отправить» в день начала приемной кампании.

Заявление рассмотрят в течение 3 рабочих дней после окончания приема заявок. Уведомление о возможности зачисления придет в личный кабинет.

Сервис работает на Госуслугах для всех регионов, кроме Москвы и Московской области. Там запись ведут только на региональных порталах.

Письмо Минфина России, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службы от 13 марта 2024 г. N№24-00-07/22259, СК-П11-22106, №ПИ/20386/24 «Об осуществлении отдельными видами юридических лиц закупки российского программного обеспечения у его разработчика в качестве единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)»

Заказчик вправе установить в положении о закупке случай проведения закупки российского ПО у единственного поставщика - разработчика, а также условия применения такого способа. Речь идет в т. ч. о случае закупки отечественного софта у российской организации, осуществляющей в качестве разработчика реализацию особо значимого проекта, включенного в перечни, утвержденные президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Информация Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 12 марта 2024 г. «Роскомнадзор расширил реестр социальных сетей»

Роскомнадзор включил в Реестр социальных сетей интернет-площадки Discord и Yappy.

С февраля 2021 г. действует закон о самоконтроле социальных сетей. Интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. Для жалоб пользователей соцсети обязаны иметь форму обратной связи.

В Реестре социальных сетей значится 15 ресурсов.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 4 марта 2024 г. «Обратиться в суд теперь можно через Госуслуги»

С помощью сервиса «Электронная подача документов в суд» на Госуслугах можно подать онлайн иски, жалобы, ходатайства и другие обращения. Сервис доступен любому человеку старше 18 лет из любой страны как по своему делу, так и в интересах доверителя. Необходимо иметь подтверждённую учётную запись на портале.

Сервис позволяет обратиться во все суды общей юрисдикции (по гражданским или административным делам), а также в Верховный Суд РФ (по гражданским, административным, уголовным и арбитражным делам). Сервис поможет выбрать суд, рассчитать и оплатить госпошлину.

Обращение можно подписать электронной подписью, а также от руки. Оно будет зарегистрировано в течение нескольких часов. В личный кабинет придёт номер для отслеживания статуса обращения на сайте суда.