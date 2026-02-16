Разделы

Арктика Северный завоз


СОБЫТИЯ


16.02.2026 МТС разогнала LTE в крупном транспортном узле Якутии 1
25.07.2025 Разработана интеллектуальная система для повышения эффективности маршрутов ледоколов 1
05.05.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2025 года 1
18.04.2025 В России строится ГИС для развития Арктики на Astra Linux и PostgreSQL 4
03.03.2025 Дмитрий Григоренко одобрил программы цифровизации ряда ведомств 2
01.04.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2024 года 2
03.03.2023 Sitronics Group разрабатывает экосистему решений для цифровизации и устойчивого развития Арктической зоны 1
29.06.2010 Плавучий атомный энергоблок готовится к спуску на воду 1
04.02.2003 Эвенки вырвались в лидеры информатизации России 1

Публикаций - 9, упоминаний - 14

Арктика и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10418 1
Cisco Systems 5238 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14649 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1846 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 208 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 237 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1385 1
Парус Корпорация 199 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 116 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 1
Газпром ПАО 1425 1
Royal Dutch Shell - Шелл 224 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 444 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 88 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 163 1
Росатом - Росэнергоатом - Академик Ломоносов ПЭБ - плавучий энергоблок 1 1
ОСК - Балтийский завод 28 1
РЭО - Российский экологический оператор 16 1
ТОР Холдинг - ТОЗ Тула - Тульский оружейный завод 4 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5278 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6349 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4831 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13045 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3154 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5331 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2968 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2268 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 2
Федеральное казначейство России 1879 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 758 2
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 53 2
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 176 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3419 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 338 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5054 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3521 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 721 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 84 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1486 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3122 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 737 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 919 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 354 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 402 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 834 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 142 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 305 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 44 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 260 1
Минтранс РФ - Росжелдор - Федеральное агентство железнодорожного транспорта Российской Федерации 26 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 225 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
Минюст РФ - ФПП - Федеральная Пробирная Палата 4 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1052 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73853 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57516 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23244 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12414 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32049 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34047 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13404 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2525 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22017 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2701 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 896 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3564 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16682 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8491 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8797 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12362 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12355 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13090 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25565 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7200 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9400 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18785 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4697 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1141 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6222 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8982 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25715 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7458 1
Оцифровка - Digitization 4939 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3109 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11483 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1132 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8472 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 690 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5990 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1497 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 635 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3144 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8944 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5927 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3443 3
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 142 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 255 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 354 2
Минтранс РФ - ГосЛог - НЦТЛП - Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа 12 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1055 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1169 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 288 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 398 1
Oracle Java - язык программирования 3352 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 1
JavaScript - JS - язык программирования 1342 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 645 1
Discord 161 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1543 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 533 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 529 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 375 1
Ruby - Язык программирования 158 1
EPFL - Scala - Язык программирования 153 1
C/C++ - Язык программирования 855 1
Perl - Язык программирования 153 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 116 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 45 1
Lua - язык программирования 70 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 68 1
АИС Мониторинг государственных сайтов - Мониторинг Госсайтов - Госмонитор 4 1
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 127 1
Минцифры РФ - Госключ 195 1
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 42 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1569 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 96 1
Парус Госзакупки 5 1
Парус Бюджет 70 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЦП НСПД ФГИС - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 35 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Электронная подача документов в суд 2 1
Дзюба Евгений 1 1
Улимаева Алина 1 1
Путин Владимир 3388 1
Мишустин Михаил 754 1
Дрейгер Павел 40 1
Казак Максим 162 1
Григоренко Дмитрий 205 1
Карпачев Александр 25 1
Шашурин Сергей 9 1
Золотарев Борис 3 1
Неустроев Прокопий 63 1
Россия - РФ - Российская федерация 158480 7
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 834 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46129 3
Россия - Крайний Север 324 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53596 2
Казахстан - Республика 5848 1
Европа 24685 1
Азия - Азиатский регион 5766 1
Армения - Республика 2385 1
Дания - Королевство 1318 1
Норвегия - Королевство 1834 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18816 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8229 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1369 1
Канада 4998 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1837 1
Франция - Французская Республика 8006 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 270 1
Россия - СФО - Новосибирск 4707 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2705 1
Узбекистан - Республика 1895 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1036 1
Россия - УФО - Челябинская область 1423 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 620 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 439 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 355 1
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 68 1
Северный Ледовитый океан - Хребет Ломоносова 9 1
Россия - СФО - Красноярский край - Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатное месторождение 7 1
Россия - ДФО - Корякский автономный округ - Корякия 43 1
Россия - СФО - Красноярский край - Эвенкийский район - Эвенкия - Тура 64 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10466 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3747 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4426 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51343 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6695 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20420 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 628 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7300 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8155 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8551 2
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 97 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 2
Самозапрет 35 1
Кибербезопасность - Кража аккаунта - Угон аккаунта - Взлом аккаунта - Account theft - Кража идентификационных данных 57 1
Образование в России 2569 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1367 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4771 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9699 1
НКО - Некоммерческая организация 596 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1556 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 548 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2267 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 210 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6262 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1802 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 434 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3404 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 946 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6342 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 275 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7603 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2213 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8427 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 448 1
