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Цифровизация ИТ в госсекторе
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Дмитрий Григоренко одобрил программы цифровизации ряда ведомств

Заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко одобрил программы цифровой трансформации на 2025 и плановый период 2026-2027 гг. для 12 федеральных министерств и ведомств.

В числе одобренных программы Минвостокразвития, Минэкономразвития, Минобрнауки, Россодруничества, Росжелдора, Роспотребнадзора, Федеральной пробирной палаты, Росприроднадзора, Росавиации, ФТС, ФАС и Федерального казначейства. Программы в частности содержат мероприятия, направленные на поэтапную реализацию цифровой трансформации государственного органа: информатизацию (замена устаревшего парка компьютеров на отечественные современные, импортозамещение ПО), оптимизацию административных процессов предоставления госуслуг, развитию и повышению защищенности информационных систем, повышение качества и доступности обрабатываемых данных.

Так, Россотрудничество планирует в 2025 г. запустить на портале «Госуслуги» сервис для граждан России, проживающих за пределами страны. Благодаря сервису соотечественники смогут получать все положенные им госуслуги в электронном виде. Первыми, в пилотном режиме, воспользоваться сервисом смогут россияне, проживающие в Армении, Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. Сервис будет реализован в рамках федерального проекта «Государство для людей».

Минвостокразвития с 2025 г. запускает федеральную государственную информационную систему «Северный завоз» (северный завоз — комплекс государственных мероприятий по регулярному и бесперебойному снабжению основными жизненно важными товарами территорий, относящихся к районам Крайнего Севера). Каждому грузу будет присваиваться уникальный код, с помощью которого будет отслеживаться весь его путь – от стадии объявления закупки, поставки и до конечного пункта назначения. Планируется, что в результате в два раза будут сокращено время формирования плана северного завоза, будут своевременно определяться нарушения в сроках исполнения государственных контрактов на поставки и т.д. Ожидается, что количество заказчиков северного завоза, обеспеченных цифровой логистической моделью составит примерно 7 тыс., а количество оцифрованных логистических маршрутов – 2 тыс.

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«Наше обязательное требование к ведомственным программам цифровой трансформации – чтобы напротив каждого мероприятия стояли измеримые показатели эффективности. Цифровизация – это не абстрактное понятие, а инструмент для достижения конкретных экономических целей», – отметил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

На данный момент уже рассмотрено 36 федеральных программ цифровой трансформации министерств и ведомств из 60. Их реализация направлена на повышение эффективности работы самих ведомств и госуправления в целом: качества принимаемых решений, прозрачности выполнения основных функций и скорости оказания госуслуг.

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