Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188372
ИКТ 14579
Организации 11296
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26527
Персоны 81443
География 2996
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2750
Мероприятия 877

Минприроды РФ Росприроднадзор РФ Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Госкомэкология России Государственный комитет РФ по охране окружающей среды

Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды

СОБЫТИЯ


19.05.2025 НИУ ВШЭ и Росприроднадзор оценили профессионализм ИИ-моделей в сфере экологии

сти, помощи и формирования рекомендаций по ESG-стратегиям. Полученные результаты будут использованы Росприроднадзором для совершенствования систем автоматизированной обработки запросов, а также
17.03.2025 Квартиры и автомобили арестованы по делу о поставках ПО в Росприроднадзор

емого по делу о хищении у Росприроднадзора денег, выделенных на разработку ПО, пишут РИА «Новости». Росприроднадзор через суд требует возмещения 370 млн руб. нанесенного ущерба. В махинациях по
06.06.2024 За махинации с поставками ПО арестован экс-замглавы Росприроднадзора

сходов на ПО Преображенский районный суд города Москвы отправил в СИЗО экс-заместителя руководителя Росприроднадзора Долматова Олега Витальевича, сообщил Telegram- канал «Суды общей юрисдикции

05.10.2021 Росприроднадзор перешел на отечественную платформу для коммуникаций

Отечественные технологии Росприроднадзор мигрировала на локальные технологии: компания отказалась от зарубежного решен
24.05.2011 В Росприроднадзоре по Башкортостану автоматизирован электронный документооборот на базе «БОСС-Референта»

В Управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по республике Башкортостан проведена комплексная автоматизация документообо
16.02.2011 Департамент Росприроднадзора по СЗФО автоматизировал документооборот на базе «БОСС-Референта»

нителем проекта выступила компания «Ланк Системс». В 2009 г. на отдел делопроизводства Департамента Росприроднадзора по СЗФО легла серьезная нагрузка по обработке и маршрутизации большого поток
21.10.2010 СЭД «Дело» внедряют в Управлении Росприроднадзора по Иркутской области

ы» (ЭОС) объявила о том, что в Управлении федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Иркутской области завершился первый этап проекта по автоматизации докуме
17.05.2010 В Росприроднадзоре внедрена СЭД «БОСС-Референт»

В центральном аппарате Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) завершен комплексный проект по внедрению системы управления документооборото
15.10.2009 Управление Росприроднадзора по Якутии автоматизирует кадровый учет на базе решения ЭОС

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по республике Саха (Якутия) автоматизирует кадровый учет с помощью системы

14.07.2008 Росприроднадзор возьмет под контроль экспедицию на Байкал депутатов Госдумы

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) намерена взять под особый контроль глубоководную экспедицию депутатов Государственной думы на Байкал и их погружение на дно озера с целью разработать рекомендации по сохранению
10.12.2007 Росприроднадзор закупает компьютерное оборудование

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) проводит торги в форме открытого аукциона, по итогам которого определит ИТ-п
02.02.2007 Росприроднадзор ищет поставщика ИТ-услуг

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) объявила открытый конкурс № 247к-1869 на оказание услуг в 2007 г. по теме: «
19.12.2006 Росприроднадзор по Ленобласти закупает компьютеры

Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Ленинградской области объявило запрос котировок на поставку компьютеров. Лимит финансирования — 249.9 тыс. руб., дата окончания срока подачи заявок — 22 декабря 20
24.07.2006 Экологи не "слезают" с LG в России

еще не сданного в эксплуатацию предприятия уже осуществляется сборка бытовой техники. В результате Росприроднадзор объявил о намерении направить материалы проверки в Департамент экономической


Публикаций - 84, упоминаний - 135

Минприроды РФ и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9960 7
LG Electronics 3679 6
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 3
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир - Lanck Systems - Ланк Системс 39 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3309 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1259 2
БАРС Груп 561 2
ESG - Enterprise Strategy Group 253 2
Adicom - Адиком Системс 8 2
Ростелеком 10353 2
Samsung Electronics 10644 2
Cisco Systems 5226 1
Восход ФГБУ НИИ 686 1
Intel Corporation 12550 1
9038 1
LG Electronics Russia - ЛГ Электроникс Рус 28 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1517 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 414 1
Telegram Group 2599 1
Yealink Network Technology 75 1
Schneider Electric 591 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 1
TrueConf - ТруКонф 428 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 109 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1539 1
1С-Битрикс - Bitrix 623 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 67 1
Salesforce 457 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 702 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 409 1
Код Безопасности 707 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 257 1
MONT - МОНТ 165 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1393 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 319 1
Ланит - Comptek - Комптек 200 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 200 1
WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс 48 1
Газпром ПАО 1422 2
РЭО - Российский экологический оператор 16 2
Интер РАО - ТГК-11 - Территориальная генерирующая компания №11 - Омск РТС - Омские распределительные тепловые сети - Томскэнерго - Томская распределительная компания 20 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1500 2
UMS holding - Akkermann - Akkermann Cement - Аккерманн Цемент - Южно-уральская горно-перерабатывающая компания, ЮУГПК - Ахангаранцемент 10 2
ГПБ - Газпромбанк 1181 1
NanduQ - Qiwi 1006 1
Роснефть НК - нефтяная компания 530 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 217 1
Газпром нефть 671 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1663 1
ЦИАН - CIAN 166 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 1
LEGO 255 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 80 1
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 1
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 36 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 1
Газпром нефтехим Салават - Салаватнефтеоргсинтез - СНОС - Мономер 13 1
Ворсино Индустриальный парк 9 1
Командор ТД 11 1
Московский планетарий 15 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8238 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1030 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5238 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12911 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6304 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3128 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2818 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 913 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3466 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1277 9
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 218 9
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 69 9
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 216 9
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 8
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 155 8
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 95 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4806 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2937 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 7
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 138 7
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 791 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1470 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2087 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 944 6
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 6
Федеральное казначейство России 1879 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 6
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 39 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3545 5
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 527 5
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 91 5
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 255 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3468 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 5
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 735 4
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 142 4
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 53 4
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 304 4
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 4
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 177 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 74 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
Greenpeace - Гринпис 129 1
WiMAX Forum 68 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73480 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 27
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34046 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13367 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31850 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31985 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18358 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7642 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6167 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17168 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 5
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4694 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7427 4
Оцифровка - Digitization 4937 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 4
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1088 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2864 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7198 4
Оповещение и уведомление - Notification 5384 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12017 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8462 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1666 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3357 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4569 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2433 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5869 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1050 4
МегаФон Экология 9 4
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 266 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 426 3
СКБ Контур - Контур.Экстерн 86 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 351 3
Intersoft Lab - Референт 156 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 264 3
ГИС ТОР КНД - Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности 16 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 331 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2367 2
МегаФон Arctic Connect 7 2
Минприроды РФ - ФГИС Наша природа 4 2
МегаФон ПроБизнес 13 2
ЕГПСД РФ - Единая государственная платформа сбора данных промышленного интернета вещей 4 1
Google YouTube - Видеохостинг 2898 1
Apple iPad 3942 1
Microsoft Office 3970 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 59 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 158 1
JavaScript - JS - язык программирования 1335 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 671 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 274 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 635 1
WordPress Foundation - WordPress 243 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1116 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1533 1
Intel Celeron - Серия процессоров 973 1
Код Безопасности - vGate 84 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 1
ЭОС Дело СЭД 217 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 124 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1328 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 180 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 108 1
Joomla CMS 88 1
Шадаев Максут 1153 3
Митволь Олег 4 3
Путин Владимир 3363 3
Мишустин Михаил 741 2
Чернышенко Дмитрий 575 2
Вермишян Геворк 67 2
Кудрявцев Андрей 14 2
Суханос Олеся 6 2
Теперин Игорь 3 2
Новиков Владислав 3 2
Щеголев Игорь 698 1
Греф Герман 466 1
Кисляков Евгений 93 1
Никифоров Николай 1136 1
Кузнецов Станислав 156 1
Талдыкина Наталья 48 1
Кулин Филипп 52 1
Албычев Александр 168 1
Малков Павел 51 1
Тарасенко Андрей 13 1
Качанов Олег 120 1
Нестеренко Татьяна 42 1
Сельский Андрей 23 1
Чурсин Игорь 21 1
Козлов Александр 68 1
Третьяк Олег 7 1
Приезжева Антонина 20 1
Шклярук Мария 15 1
Петрушин Андрей 110 1
Абрамченко Виктория 18 1
Сапунов Алексей 38 1
Набиуллина Эльвира 112 1
Шойгу Сергей 91 1
Авербах Владимир 127 1
Шулика Виталий 10 1
Приходько Сергей 28 1
Николаев Андрей 17 1
Голов Андрей 52 1
Анкилов Константин 115 1
Фрадков Михаил 160 1
Россия - РФ - Российская федерация 157481 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45879 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8152 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18671 8
Южная Корея - Республика 6864 7
Земля - планета Солнечной системы 10669 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2971 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1317 5
Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Руза 59 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18275 5
Россия - ЦФО - Липецкая область 592 4
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1024 4
Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Сельское поселение Дороховское - Дорохово 12 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2678 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 807 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1402 3
Узбекистан - Республика 1877 3
Россия - ЦФО - Калужская область 1027 3
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 824 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 954 3
Азия - Азиатский регион 5753 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1316 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3393 2
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 251 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 995 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 995 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 891 2
Россия - УФО - Тюменская область 1262 2
Россия - СФО - Омская область 735 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 786 2
Россия - УФО - Челябинская область 1401 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 663 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1578 2
Россия - СФО - Кемеровская область 997 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1252 2
Россия - ДФО - Амурская область 857 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 886 2
Россия - ДФО - Магаданская область 487 2
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 272 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 62
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 26
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 9
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1816 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51317 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8376 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 6
Зоология - наука о животных 2793 6
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 430 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10354 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 5
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7597 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 4
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3725 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1552 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 540 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15182 3
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 666 3
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11418 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1145 2
РИА Новости 990 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
Ведомости 1258 1
23ABC News 173 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2172 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 198 1
Госрасходы - портал 70 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Вести 24 - Российский информационный канал 46 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8387 5
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 249 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
Market Intelligence Center - MIC 15 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 574 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1648 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1276 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 2
РАН - Российская академия наук 2018 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 106 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 47 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 97 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 74 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 109 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 87 1
СГУПС - Сибирский государственный университет путей сообщения 8 1
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 1
ТюмГУ - НИИ Экологии и РИПР - Научно-исследовательский институт экологии и рационального использования природных ресурсов 2 1
МГУ - Географический факультет 12 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 19 1
Росгидромет - Планета НИЦ космической гидрометеорологии планеты ФГБУ 11 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 1
РАН СО ЛИН - Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук 5 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2591 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
ИнфоКом 118 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411400, в очереди разбора - 730598.
Создано именных указателей - 188372.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Обзор робота-пылесоса TROUVER E30 Aqua: технологичный помощник в мире чистоты

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще