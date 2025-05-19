Получите все материалы CNews по ключевому слову
Минприроды РФ Росприроднадзор РФ Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Госкомэкология России Государственный комитет РФ по охране окружающей среды
СОБЫТИЯ
|19.05.2025
|
НИУ ВШЭ и Росприроднадзор оценили профессионализм ИИ-моделей в сфере экологии
сти, помощи и формирования рекомендаций по ESG-стратегиям. Полученные результаты будут использованы Росприроднадзором для совершенствования систем автоматизированной обработки запросов, а также
|17.03.2025
|
Квартиры и автомобили арестованы по делу о поставках ПО в Росприроднадзор
емого по делу о хищении у Росприроднадзора денег, выделенных на разработку ПО, пишут РИА «Новости». Росприроднадзор через суд требует возмещения 370 млн руб. нанесенного ущерба. В махинациях по
|06.06.2024
|
За махинации с поставками ПО арестован экс-замглавы Росприроднадзора
сходов на ПО Преображенский районный суд города Москвы отправил в СИЗО экс-заместителя руководителя Росприроднадзора Долматова Олега Витальевича, сообщил Telegram- канал «Суды общей юрисдикции
|05.10.2021
|
Росприроднадзор перешел на отечественную платформу для коммуникаций
Отечественные технологии Росприроднадзор мигрировала на локальные технологии: компания отказалась от зарубежного решен
|24.05.2011
|
В Росприроднадзоре по Башкортостану автоматизирован электронный документооборот на базе «БОСС-Референта»
В Управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по республике Башкортостан проведена комплексная автоматизация документообо
|16.02.2011
|
Департамент Росприроднадзора по СЗФО автоматизировал документооборот на базе «БОСС-Референта»
нителем проекта выступила компания «Ланк Системс». В 2009 г. на отдел делопроизводства Департамента Росприроднадзора по СЗФО легла серьезная нагрузка по обработке и маршрутизации большого поток
|21.10.2010
|
СЭД «Дело» внедряют в Управлении Росприроднадзора по Иркутской области
ы» (ЭОС) объявила о том, что в Управлении федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Иркутской области завершился первый этап проекта по автоматизации докуме
|17.05.2010
|
В Росприроднадзоре внедрена СЭД «БОСС-Референт»
В центральном аппарате Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) завершен комплексный проект по внедрению системы управления документооборото
|15.10.2009
|
Управление Росприроднадзора по Якутии автоматизирует кадровый учет на базе решения ЭОС
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по республике Саха (Якутия) автоматизирует кадровый учет с помощью системы
|14.07.2008
|
Росприроднадзор возьмет под контроль экспедицию на Байкал депутатов Госдумы
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) намерена взять под особый контроль глубоководную экспедицию депутатов Государственной думы на Байкал и их погружение на дно озера с целью разработать рекомендации по сохранению
|10.12.2007
|
Росприроднадзор закупает компьютерное оборудование
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) проводит торги в форме открытого аукциона, по итогам которого определит ИТ-п
|02.02.2007
|
Росприроднадзор ищет поставщика ИТ-услуг
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) объявила открытый конкурс № 247к-1869 на оказание услуг в 2007 г. по теме: «
|19.12.2006
|
Росприроднадзор по Ленобласти закупает компьютеры
Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Ленинградской области объявило запрос котировок на поставку компьютеров. Лимит финансирования — 249.9 тыс. руб., дата окончания срока подачи заявок — 22 декабря 20
|24.07.2006
|
Экологи не "слезают" с LG в России
еще не сданного в эксплуатацию предприятия уже осуществляется сборка бытовой техники. В результате Росприроднадзор объявил о намерении направить материалы проверки в Департамент экономической
Минприроды РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1153 3
|Митволь Олег 4 3
|Путин Владимир 3363 3
|Мишустин Михаил 741 2
|Чернышенко Дмитрий 575 2
|Вермишян Геворк 67 2
|Кудрявцев Андрей 14 2
|Суханос Олеся 6 2
|Теперин Игорь 3 2
|Новиков Владислав 3 2
|Щеголев Игорь 698 1
|Греф Герман 466 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Кузнецов Станислав 156 1
|Талдыкина Наталья 48 1
|Кулин Филипп 52 1
|Албычев Александр 168 1
|Малков Павел 51 1
|Тарасенко Андрей 13 1
|Качанов Олег 120 1
|Нестеренко Татьяна 42 1
|Сельский Андрей 23 1
|Чурсин Игорь 21 1
|Козлов Александр 68 1
|Третьяк Олег 7 1
|Приезжева Антонина 20 1
|Шклярук Мария 15 1
|Петрушин Андрей 110 1
|Абрамченко Виктория 18 1
|Сапунов Алексей 38 1
|Набиуллина Эльвира 112 1
|Шойгу Сергей 91 1
|Авербах Владимир 127 1
|Шулика Виталий 10 1
|Приходько Сергей 28 1
|Николаев Андрей 17 1
|Голов Андрей 52 1
|Анкилов Константин 115 1
|Фрадков Михаил 160 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411400, в очереди разбора - 730598.
Создано именных указателей - 188372.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.