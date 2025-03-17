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Теперин Игорь
|17.03.2025
|Квартиры и автомобили арестованы по делу о поставках ПО в Росприроднадзор 1
|06.06.2024
|За махинации с поставками ПО арестован экс-замглавы Росприроднадзора 1
Теперин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Adicom - Адиком Системс 9 1
|Telegram Group 2063 1
|Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5133 1
|Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31154 1
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1585 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146207 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43565 1
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