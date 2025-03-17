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Теперин Игорь


17.03.2025 Квартиры и автомобили арестованы по делу о поставках ПО в Росприроднадзор 1
06.06.2024 За махинации с поставками ПО арестован экс-замглавы Росприроднадзора 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Теперин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Adicom - Адиком Системс 9 1
Telegram Group 2063 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 80 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 788 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 61 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 18 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 185 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5133 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31154 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 396 1
Кудрявцев Андрей 13 1
Новиков Владислав 1 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1585 1
Россия - РФ - Российская федерация 146207 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43565 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 626 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 415 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 813 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51684 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2856 1
Вести 24 - Российский информационный канал 46 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 981 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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