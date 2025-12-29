Разделы

Новиков Владислав


СОБЫТИЯ


29.12.2025 Конфисковано имущество семьи экс-замглавы Росприроднадзора, обвиняемого в мошенничестве при поставках ПО 1
17.03.2025 Квартиры и автомобили арестованы по делу о поставках ПО в Росприроднадзор 1
06.06.2024 За махинации с поставками ПО арестован экс-замглавы Росприроднадзора 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Новиков Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

Adicom - Адиком Системс 8 2
Telegram Group 2599 1
Командор ТД 11 1
ЦИАН - CIAN 166 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 69 2
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 21 2
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 84 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 205 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 831 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - ФЦАО - Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия 3 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5921 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34046 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 426 2
Toyota Land Cruiser 28 1
FreePik 1454 1
Кудрявцев Андрей 14 2
Теперин Игорь 3 2
Долматов Олег 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157481 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45879 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1701 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 924 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Мацеста 8 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7597 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 666 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3035 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 469 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 1
РИА Новости 990 1
Вести 24 - Российский информационный канал 46 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1145 1
