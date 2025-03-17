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Командор ТД

Командор ТД

17.03.2025 Квартиры и автомобили арестованы по делу о поставках ПО в Росприроднадзор 1
13.09.2023 Торговая сеть «Командор» перевела 400 магазинов на российскую ОС «Атлант» 3
08.06.2023 «Первый бит» помог торговой сети «Командор» перейти на единую систему расчета зарплаты для 11 тыс. сотрудников на базе «1С:ЗУП КОРП» 1
17.08.2020 «Контур» перевел Красноярский референтный центр Россельхознадзора на электронный документооборот 1
10.10.2016 «Транстелеком» расширил сотрудничество с сетью магазинов «Командор» в Хакасии 1
11.04.2014 ИТ в ритейле: основные тренды-2013 1
21.03.2013 Абонентская база корпоративных клиентов «Билайн Бизнес» в Красноярском крае выросла на 18% 1

Публикаций - 10, упоминаний - 12

Командор ТД и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24714 2
8319 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8796 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1319 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2049 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1083 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 639 1
Lenovo Motorola 3503 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 819 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 424 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 124 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Motorola Solutions 104 1
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Окей - О'Кей - Гипермаркет 209 2
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РЖД - Российские железные дороги 1921 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
X5 Group - Перекрёсток 552 1
Лента - Сеть розничной торговли 2098 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1041 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Волга-Днепр - авиакомпания 45 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 214 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 28 1
Магнолия - сеть супермаркетов 18 1
Белый Ветер 356 1
РЖД КрасЖД - Красноярская железная дорога 13 1
101Hotels.com 456 1
БФК-Енисей 2 1
Дальвагоноремонт - Дальневосточная вагоноремонтная компания 5 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 752 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 110 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1040 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 80 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67259 4
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12658 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4442 2
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8544 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11169 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24379 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6683 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2860 1
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CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4084 1
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Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3332 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51684 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48522 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16473 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4889 1
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