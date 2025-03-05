Applite - Атлант ГК

ГК Applite — разработчик ПО, специализирующийся на инновационных решениях для ускорения цифровизации бизнеса и повышения производительности IT-инфраструктуры. Портфельные продукты: операционная система «Атлант» и централизованная система управления программным обеспечением LayerPie входят в реестр отечественного ПО.

Входит в ассоциацию АРПП «Отечественный софт», участник КРИТБИ, Сколково, ФРИИ Акселератор, Фонда содействия инновациям.