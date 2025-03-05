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Applite Атлант ГК
ГК Applite — разработчик ПО, специализирующийся на инновационных решениях для ускорения цифровизации бизнеса и повышения производительности IT-инфраструктуры. Портфельные продукты: операционная система «Атлант» и централизованная система управления программным обеспечением LayerPie входят в реестр отечественного ПО.
Входит в ассоциацию АРПП «Отечественный софт», участник КРИТБИ, Сколково, ФРИИ Акселератор, Фонда содействия инновациям.
Applite и организации, системы, технологии, персоны:
|Командор ТД 9 1
|101Hotels.com 456 1
|Стыценко Артем 13 11
|Елисеев Дмитрий 13 7
|Чубраев Артём 3 2
|Дергачева Светлана 42 1
|Терских Сергей 1 1
|Анфимов Павел 48 1
|Челышев Сергей 11 1
|Сергеев Павел 6 1
|Канатов Александр 18 1
|Капулин Денис 1 1
|Ананьев Вячеслав 10 1
|Коваленко Олег 1 1
|Захваткин Александр 5 1
|Козлов Михаил 174 1
|Пирогов Николай 7 1
|Серый Дмитрий 16 1
|Ледовской Валерий 10 1
|Шульга Дмитрий 11 1
|Бузинов Роман 1 1
|Forbes - Форбс 836 1
|СФУ - Сибирский федеральный университет 72 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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