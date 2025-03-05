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Applite Атлант ГК

Applite - Атлант ГК

ГК Applite — разработчик ПО, специализирующийся на инновационных решениях для ускорения цифровизации бизнеса и повышения производительности IT-инфраструктуры. Портфельные продукты: операционная система «Атлант» и централизованная система управления программным обеспечением LayerPie входят в реестр отечественного ПО.

Входит в ассоциацию АРПП «Отечественный софт», участник КРИТБИ, Сколково, ФРИИ Акселератор, Фонда содействия инновациям.


05.03.2025 Подтверждена совместимость CommuniGate Pro и операционной системы «Атлант» 2
07.08.2024 Автоматизация диспетчерских центров теперь доступна для пользователей ОС «Атлант» 2
12.07.2024 Подтверждена совместимость СЭД «Этлас» с ОС «Атлант» 2
21.05.2024 Vinteo Desktop совместим с ОС «Атлант» 2
09.04.2024 Графический редактор «АСМОграф» совместим с ОС «Атлант» 2
02.04.2024 X-Config отслеживает безопасность настроек ОС «Атлант» 2
29.03.2024 Разработчики Elma365 и отечественной ОС «Атлант» подтвердили совместимость продуктов 1
15.03.2024 Подтверждена совместимость ВКС VideoMost и ОС «Атлант» 2
11.03.2024 Подтверждена совместимость геоинформационной платформы CoGIS и ОС «Атлант» 2
11.03.2024 Технологии машинного перевода PROMT совместимы с операционной системой «Атлант». 2
05.03.2024 Каталог программных решений совместимых с ОС «Атлант» пополнил продукт O&K Print Watch Linux, предназначенный для учета и контроля печати. 2
13.02.2024 ГК Applite подтвердила совместимость DLP-системы «Стахановец» с операционной системой «Атлант»   2
23.01.2024 В экосистему совместимых продуктов ОС «Атлант» вошел новый софт– СЭД «Этлас» 2
12.01.2024 ГК Applite объявляет о запуске программы поддержки образовательных учреждений в рамках импортозамещения ПО 2
07.11.2023 Продукты семейства JaCarta работают в ОС «Атлант» 2
18.10.2023 ГК Applite представила инструмент упаковки ПО в программные контейнеры 2
11.10.2023 СФУ и ГК Applite заключили соглашение о стратегическом партнерстве 2
13.09.2023 Торговая сеть «Командор» перевела 400 магазинов на российскую ОС «Атлант» 2
17.07.2023 USB-токены и смарт-карты «Рутокен» обеспечивают двухфакторную аутентификацию в ОС «Атлант» 2
09.06.2023 Операционная система «Атлант» теперь представлена в портфеле OCS 1
01.06.2023 Content AI и Applite подтвердили совместимость редактора ContentReader PDF и ОС «Атлант» 2

Публикаций - 21, упоминаний - 40

Applite и организации, системы, технологии, персоны:

Этлас Софт - Atlas Soft 123 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 455 1
Content AI - Контент ИИ 77 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 853 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 1
ОК Софт 1 1
Spirit DSP - Спирит Корп 471 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1941 1
Huawei 3962 1
VideoMost - ВидеоМост 276 1
Информзащита - Spacebit - Спейсбит 20 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1053 1
Cisco Systems 5127 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 84 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 225 1
СКАДА Плюс - SCADA+ 1 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 403 1
Promt - Промт 294 1
Puppet 25 1
Data East - Дата Ист 26 1
MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 37 1
СБК - Система безопасных коммуникаций 32 1
Командор ТД 9 1
101Hotels.com 456 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3068 4
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 338 4
ФРИИ Акселератор 50 4
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ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 342 2
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