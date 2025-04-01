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Кудимова Александра


01.04.2025 Подтверждена совместимость ПК «Волна» с ОС «Атлант». 1
21.01.2021 Подтверждена совместимость ПК «Аура» с ОС «Ред ОС» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кудимова Александра и организации, системы, технологии, персоны:

Applite - Атлант ГК 22 1
Анлим-Софт - Unlim-Soft 3 1
Ред Софт - Red Soft 751 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4257 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11860 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30157 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1144 1
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Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 174 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 819 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51865 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350375, в очереди разбора - 761303.
Создано именных указателей - 172049.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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