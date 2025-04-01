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Кудимова Александра
|01.04.2025
|Подтверждена совместимость ПК «Волна» с ОС «Атлант». 1
|21.01.2021
|Подтверждена совместимость ПК «Аура» с ОС «Ред ОС» 1
Кудимова Александра и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4257 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11860 1
|Linux OS 10115 2
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 992 1
|Рустамов Рустам 423 1
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