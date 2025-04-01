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Подтверждена совместимость ПК «Волна» с ОС «Атлант».

ГК Applite и «Софт72» провели тестирование своих программных продуктов. Результат взаимодействия – совместимость и корректность работы программного комплекса «Волна» с операционной системой «Атлант». Об этом CNews сообщили представители Applite.

Система ведения аудиозаписи и речевой аналитики «Волна» представляет собой отечественное решение для организаций, которые проводят очные приемы граждан. Данный инструмент упрощает работу с аудиозаписями, помогает анализировать их, позволяя тем самым принимать более взвешенные управленческие решения.

«Волна» осуществляет централизованный сбор и хранение аудиозаписей. Систематизирует их с помощью меток и классификаторов, делая поиск и анализ информации простым и быстрым. Встроенная функция перевода аудио в текст, предоставляет пользователю возможность выбора удобного формата для анализа информации. Централизованное управление системой обеспечивает контроль за всеми процессами в работе структурных подразделений организации и оперативное реагирование на любые ситуации.

Доступ к данным и функциям осуществляется через веб-интерфейс, а модульная архитектура позволяет настраивать систему под нужды любой организации.

«Атлант» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования системного и прикладного программного обеспечения. В основе операционной системы заложена технология управления программным обеспечением на основе «слоев» (аналог контейнеров), где каждая часть ОС, будь то ядро или менеджер рабочего стола, так и прикладное ПО (браузеры, почтовые клиенты, офисные продукты и т.д.) изолированы в отдельном слое. ОС «Атлант» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России под номером 6766.

«Работа многофункциональных центров, медицинских и образовательных учреждений, государственных и муниципальных органов во многом связана с обращениями граждан. Совместимость «Атланта» и ПК «Волна» позволит улучшить качество оказания услуг в организациях, взаимодействующих с населением, посредством аудиофиксации на импортонезависимой отечественной операционной системе, а также снизит затраты на обслуживание и требования к персоналу, позволит применять в том числе компьютерную технику с солидным сроком эксплуатации, восстанавливая ее жизненный цикл», – сказал Артем Стыценко, директор по стратегическому развитию ООО «Атлант».

«Когда отечественные ИТ-компании нацелены на развитие и совместную плодотворную работу, процесс импортозамещения происходит наиболее продуктивно и результативно. Успешное тестирование на совместимость операционной системы «Атлант» и системы ведения аудиозаписи и речевой аналитики «Волна» позволяет предложить заказчику комплексное решение его задач», – сказала Александра Кудимова, исполнительный директор ООО «Софт72».

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