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Индексная книга (каталог) CNews*
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США Джорджия Атланта

США - Джорджия - Атланта

СОБЫТИЯ


27.07.2026 В США владельца смартфона будут судить за использование встроенной функции в мобильной ОС 4
13.05.2026 Дата-центр незаметно украл сотни тысяч тонн воды у целого города 1
19.01.2026 Беспилотное такси чуть не убило своего пассажира, выехав на рельсы. Ему пришлось выпрыгивать 1
01.04.2025 Подтверждена совместимость ПК «Волна» с ОС «Атлант». 1
13.01.2025 Ведущий производитель хирургических инструментов для операций на сердце пал жертвой шифровальщика 1
30.07.2024 Минцифры Красноярского края и «Атлант» подписали стратегическое соглашение 1
04.07.2024 Студия «Винторог» привлекла бизнесангельские инвестиции на развитие портфеля собственных игр 1
05.06.2024 Студентов, разработавших ИИ для помощи в учебе, сперва наградили, а затем отстранили от занятий 1
21.11.2023 Топ-менеджер ИБ-компании взломал больничную сеть ради новых клиентов. Он избежит тюрьмы, потому что заболел раком 1
20.09.2023 Наставник, лидер, мотиватор: 87% россиян вдохновляет их руководитель 1
13.09.2023 Торговая сеть «Командор» перевела 400 магазинов на российскую ОС «Атлант» 1
06.07.2023 Сотрудницу Amazon, с помощью хитрой схемы укравшую $10 млн, посадили в тюрьму на 16 лет 1
28.03.2023 Интерфейс CraftTalk переведут на 13 языков 1
13.02.2023 Сайты НАТО взломаны. США подозревают российских хакеров 1
11.10.2022 Хакеры поломали 14 сайтов крупнейших аэропортов США. Ответственность на себя взяла пророссийская группировка Killnet 1
27.01.2022 Крупный американский производитель чипов сломя голову бежит из Китая. Местные бессовестно переманивают у него сотрудников 1
07.10.2021 В США сделали «антикапиталистический» интернет, который можно «собрать на коленке» во времена произвола властей 1
21.02.2020 Американцы расхватывают акции «Яндекса» 1
19.12.2019 38 тысяч студентов выстроились в очередь за новыми паролями после хакерской атаки 1
03.10.2019 Midea выбрала Orange Business Services для цифровой трансформации 1
28.08.2018 ДИТ Москвы назвал столицу лидером среди мировых мегаполисов по развитию городского контакт-центра 1
27.06.2018 Мастера иллюзий: следуя за деньгами, хакеры осваивают новые трюки 1
08.05.2018 Хакеры украли банковские идентификаторы половины населения США 1
26.03.2018 Госдепартамент США покупает приборы для взлома iPhone в 13 раз дешевле, чем российские силовики 1
06.03.2018 «Вконтакте» и «Одноклассники» признали биткоин деньгами 1
08.09.2017 Хакеры украли данные половины населения США 1
25.05.2017 В AT Consulting создали топ-должность для выходца из АФК «Система» и «Энвижн» 1
25.05.2017 В AT Consulting произошли новые назначения в руководстве 1
28.11.2016 Philips представил новые ИТ-технологии для здравоохранения 1
01.11.2016 Sequans и Gemalto представили технологию LTE Cat M1 для IoT 1
27.09.2016 Microsoft готовит к релизу «самый безопасный браузер в мире» 1
14.09.2016 NCR намерена расширить свою штаб-квартиру в Атланте 2
24.08.2016 NCR откроет лабораторию инноваций для развития цифрового бизнеса 1
08.04.2016 Американский оператор Lunex Telecom использует VideoMost SDK для глобального сервиса мобильных видеозвонков 1
07.04.2016 Fortinet совместно с организациями по всему миру будет готовить специалистов в области кибербезопасности 1
28.01.2015 Ford открыл новый научно-исследовательский центр в Кремниевой долине 1

Публикаций - 265, упоминаний - 274

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 19
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 10
Intel Corporation 12811 9
AT&T Inc 1725 7
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 6
Cisco Systems 5372 6
Yahoo! 3726 6
Google LLC 12688 6
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 5
Sony 6739 5
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 5
Lenovo Motorola 3566 5
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 5
AOL Inc - America Online 1883 5
AT&T South - BellSouth 234 4
Earthlink 156 4
Apple Inc 13154 4
Fujitsu 2105 4
Hitachi - Хитачи 1501 4
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 176 4
Sony Electronics - Сони Электроникс 82 3
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 3
Новый диск 963 3
Konami 111 3
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 3
GM - Hughes - DirecTV 123 3
Fujitsu Automation 7 3
Earthlink - MindSpring 24 3
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - MetroPCS - Metro by T-Mobile 16 3
SAP SE 5601 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 3
John F. Kennedy International Airport - Международный аэропорт имени Джона Кеннеди - ИАТА: JFK, ИКАО: KJFK 19 6
Delta Air Lines - авиакомпания 90 4
101Hotels.com 456 3
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
eBay Inc 1640 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
Visa International 1993 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Equifax - Американское бюро кредитных историй 33 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Honda Motor Company - HND 240 3
Россети Ленэнерго 1699 2
Трансаэро - авиакомпания 59 2
Charles Schwab 89 2
Tesco 84 2
Warner 540 2
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 2
Prada 58 2
Атлант - Минский завод холодильников 8 2
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 2
United Colors of Benetton 39 2
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли Таер Руссия 42 2
Атланта УК 2 2
Разгуляй 40 2
O.R. Tambo International Airport - Международный аэропорт имени О. Р. Тамбо - ИАТА: JNB, ИКАО: FAOR 2 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Альфа-Банк 1979 2
American Express - Amex 338 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Bank of America - Банк Америки 271 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 2
Coca-Cola Company 261 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 6
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 3
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 3
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 2
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 1
Правительство Московской области - Министерство здравоохранения Московской области 13 1
U.S. Department of Defense - National Guard of the United States - Национальная гвардия США 17 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 3
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 11 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
ABA - American Bankers Association - Ассоциации американских банкиров 6 1
ASTA - Anti-Spam Technical Alliance - Анти-спамовый альянс - Антиспамерский технический альянс 3 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 30
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 21
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 21
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 19
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 18
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 18
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 16
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 14
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 12
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 10
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 9
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7922 9
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 9
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 9
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 9
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 8
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 8
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 7
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 7
Microsoft Windows 2000 8678 13
Linux OS 11533 10
Microsoft Windows 16882 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
Apple iPhone 6 4861 5
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 4
Google Android 15243 4
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 3
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 79 3
Honda Asimo 39 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 3
Apple iPad 4011 3
Apple iOS 8583 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 3
Intel Pentium III 782 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 3
SanDisk TransFlash 45 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 2
Microsoft Office 4170 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 2
Apple iPod 1553 2
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 429 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 2
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 2
Orange Flexible Engine 2 1
Intersoft Lab - Референт 157 1
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 1
Corel WordPerfect Office - Corel Paradox - реляционная СУБД 122 1
Amazon Redshift - Amazon Data Warehouse 12 1
Obsidian Entertainment - Armored Warfare - Компьютерная игра (гонки на выживание) 31 1
IBM Deep Blue 45 1
Tesla Model X 32 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 59 1
Microsoft Windows Media Center 125 1
Sophos ES - Sophos Endpoint Security and Control - Sophos EndUser Protection 19 1
Семенцов Всеволод 21 5
Balch Tucker - Болч Таккер 4 4
Dellaert Frank - Деллерт Франк 3 3
de Waal Frans - де-Ваал Франс 4 3
Yoshida Kazuo - Йошида Казуо 4 3
Пьявкин Александр 14 2
Чкареули Георгий 3 2
Бедеров Игорь 103 2
Свидиненко Юрий 14 2
Plotnik Joshua - Плотник Джошуа 3 2
Джабраилов Натик 2 2
Webster Peter - Вебстер Питер 2 2
Devine Scott - Девайн Скотт 5 2
Стыценко Артем 22 2
Jones Bob - Джоунс Боб 2 2
Garcia-Sastre Adolfo - Гарсиа-Састре Адольфо 2 2
Kimmel Greg - Киммел Грег 4 2
Walker Bruce - Уокер Брюс 2 2
Taubenberger Jeffery - Таубенбергер Джеффри 2 2
Mohamad Mahathir - Мохамад Махатхир 3 2
Shaheen George - Шеэн Джордж 6 2
Reiss Diana - Рейсс Диана 2 2
Tumpey Terrence - Тампи Терренс 2 2
Maloney Sean - Малони Шон 50 2
Васадзе Леван 11 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
Мяков Алексей 7 1
Красовский Александр 29 1
Зенкин Денис 263 1
Chambers John - Чемберс Джон 123 1
Черемных Андрей 30 1
Муртазин Эльдар 74 1
Уткин Евгений 53 1
Астафьева Ирина 37 1
Пугачева Алла 8 1
Кузьмина Валентина 16 1
Разумов Илья 13 1
Измайлов Максим 8 1
Максименко Евгений 6 1
Сидоров Юрий 6 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 159
Россия - РФ - Российская федерация 166167 52
США - Джорджия 335 46
США - Нью-Йорк 3180 27
Европа 24964 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 16
Япония 13807 16
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 15
Азия - Азиатский регион 5920 14
США - Калифорния 4829 14
США - Иллинойс - Чикаго 440 14
Канада 5081 13
Германия - Федеративная Республика 13221 13
Земля - планета Солнечной системы 10865 12
США - Техас - Даллас 185 12
США - Флорида - Майами 200 12
США - Колумбия - Вашингтон 1487 11
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 10
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 10
Италия - Итальянская Республика 4508 9
США - Техас - Хьюстон 260 8
Америка - Американский регион 2206 8
Франция - Французская Республика 8177 8
США - Вашингтон - Сиэтл 407 8
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 8
США - Торонто 273 8
США - Пенсильвания - Филадельфия 127 7
Канада - Оттава 65 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 7
Индия - Bharat 5869 7
Украина 7928 7
США - Флорида 786 6
США - Северная Каролина 328 6
Испания - Королевство 3840 5
Китай - Пекин - Beijing 1096 5
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 5
США - Массачусетс - Бостон 384 5
США - Калифорния - Сан-Диего 370 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 29
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 27
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 21
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 13
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 10
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 9
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 9
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 8
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 8
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 8
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 8
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 8
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1325 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 7
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 7
Зоология - наука о животных 2887 7
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 7
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 6
Английский язык 7030 6
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 6
Аренда 2687 6
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 6
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 6
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 6
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 6
U.S. SSA - Social Security Administration - Администрация социального обеспечения США - SSN - Social Security number - Номер социального страхования граждан и резидентов США 58 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 6
AP - Associated Press 2007 6
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 5
NYT - The New York Times 1100 5
NBC News 188 4
Silicon.com 364 4
SiliconValley.com - SV.com 239 4
CNET Networks - CNET News 1643 4
Nature 832 4
New Scientist 1448 3
RCR News 107 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 2
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 2
Ananova 250 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
Times 661 2
NewScientistTech 16 2
Forbes - Форбс 1002 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
Bloomberg 1627 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
23ABC News 183 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
PCWorld - PC World 47 1
ABC News 52 1
Computer Weekly 376 1
Total Telecom 613 1
Newsbytes News Network 379 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
Faulkner Information Services 100 1
Dow Jones Business News 88 1
allNetDevices 160 1
F-16.net 126 1
MSNBC - телеканал 89 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 12
IDC - International Data Corporation 4975 6
Strategy Analytics 285 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Mobile Research Group 87 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Illuminata 13 1
Top10VPN 6 1
Radicati Group 26 1
Juniper Research 131 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Fortune Global 500 295 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Forrester Research 834 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
IBM Research 111 1
Fortune Global 100 142 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 13
Emory University - Университет Эмори - Эморийский университет 33 12
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 5
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 4
U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 37 4
UWE Bristol - University of the West of England Bristol - Университет западной Англии 9 3
Keio University - Университет Кэйо 39 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 3
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 42 2
Columbia University - Колумбийский университет 157 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 77 1
Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского 5 1
Macquarie University - Университет Маккуори - Университет Маккуайра 10 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 1
NRENS - National Research and Education Network - Немецкой национальной научно-образовательной сети 1 1
NMSU - New Mexico State University - Университет Нью-Мексико - Astrophysical Research Consortium - Apache Point Observatory - Обсерватория Апачи-Пойтнт в Нью-Мексико 15 1
SHU - Sheffield Hallam University - Университет Шеффилд Холлэм 2 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 1
IThub college - ИТ хаб - Образовательная экоситема 21 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 26 1
CWRU - Case Western Reserve University - Кейс-Вестерн-Резерв университет 31 1
Государственный университет телекоммуникаций - Военный институт телекоммуникаций и информатизации Государственного университета телекоммуникаций - Киевский военный институт управления и связи -  Киевское инженерное училище связи 6 1
UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 1
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 53 1
RWTH Aachen University - Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen - Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена 15 1
Justus Liebig University Giessen, JLU - University of Giessen - Гиссенский университет имени Юстуса Либиха - Университет Гиссена 4 1
Suffolk University - Университет Саффолка - Саффолкский университет 2 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
GSMA Mobility Live! 1 1
Docflow 148 1
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 1
Wimbledon Championships - Уимблдонский турнир 17 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Microsoft Ignite 44 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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