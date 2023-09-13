Торговая сеть «Командор» перевела 400 магазинов на российскую ОС «Атлант»

ГК Applite, разработчик ОС «Атлант», объявила о результатах миграции сибирского ритейлера ГК «Командор» на операционную систему «Атлант». Отечественная операционная система развернута на 2100 автоматизированных рабочих мест и касс в 400 магазинах сети в 101 населенном пункте.

«Командор» стал одним из первых ритейл-игроков, который повысил операционную эффективность за счет перехода на ОС «Атлант». Основной предпосылкой миграции была необходимость управления большой распределенной ИТ-инфраструктурой без увеличения бюджета на ее администрирование.

«ОС «Атлант» отвечает всем требованиям быстрорастущего, распределенного бизнеса с высокими транзакционными нагрузками на ИТ. Команда «Атланта» разработала и развернула качественное решение по управлению ИТ-инфраструктурой, гарантировала стабильность и непрерывность наших бизнес-процессов. Инженеры «Атланта» обеспечили совместимость даже с редким специализированным торговым оборудованием, — отметил Павел Сергеев, ИТ-директор ГК «Командор». — Обновления программных приложений проходят легко и быстро. Кроме того, мы можем централизованно менять ядро операционной системы на всем парке рабочих станций или любой его части и при необходимости так же легко возвращаться к предыдущему состоянию».

Архитектура управления ИТ-инфраструктурой в ГК «Командор» реализована в виде каскада с локальными серверами репликации. Они хранят текущие конфигурации программного обеспечения, забирая их с центрального сервера. Это позволяет проводить обновление и восстановление ПО для множества машин одновременно по локальной сети и снизить зависимость от скорости каналов передачи данных. Инженеры «Атланта» также разработали роли сотрудников и процессов, которыми легко управлять централизованно.

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«Ритейл — бизнес, который быстро меняется и очень требовательно подходит к оценке операционной эффективности и рисков. В результате миграции на ОС «Атлант» группа компаний «Командор» повысила управляемость ИТ и обеспечила стабильность бизнес-процессов, — отметил Сергей Терских, генеральный директор ГК Applite, разработчика ОС «Атлант». — Мы рады предложить клиентам единственное на российском рынке решение, которое гарантирует удаленное управление ОС и программным обеспечением в ИТ-инфраструктуре любого масштаба».

ОС «Атлант» стала технологическим стандартом в ГК «Командор». Ритейлер устанавливает «Атлант» при открытии новых магазинов.