38 тысяч студентов выстроились в очередь за новыми паролями после хакерской атаки

Около 38 тыс. студентов стоят в Германии в очереди за новыми паролями после хакерской атаки на их университет. По немецким законам новые пароли нельзя просто разослать пользователям — за ними нужно прийти, имея при себе документы, удостоверяющие личность.



Очередь за паролями

Студенты Гисенского университета имени Юстуса Либиха в Германии стоят в огромной очереди за новыми паролями после атаки вредоносного ПО на информационные системы вуза. Всего очередь насчитывает около 38 тыс. человек, сообщает университет на своем сайте. Вуз расположен в городе Гисен земли Гессен.

Атака на университет имела место в этом месяце и привела к отказу большинства онлайн-сервисов на несколько дней. После этого в целях безопасности компьютерный центр вуза установил новые пароли для 38 тыс. почтовых аккаунтов, принадлежащих студентам и сотрудникам. Каждый пользователь должен сам получить новый пароль на руки, подтвердив личность документом — таковы требования немецкого законодательства.

Разослать новые пароли пользователям по электронной почте запрещают правила Немецкой национальной научно-образовательной сети. Чтобы как-то упорядочить их выдачу, университет составил расписание, согласно которому студенты и преподаватели были поделены на группы в зависимости от месяца своего рождения. Каждой группе назначено свое временное окно, когда нужно прийти за паролем.

Меры безопасности

Вредоносное ПО поразило внутренние сети университета 8 декабря. В том числе затронуты оказались компьютеры, используемые преподавательским составом. Поэтому в дополнение к смена паролей вуз провел сканирование и зачистку этих устройств. Для этого сотрудникам были выданы специальные USB-флешки — такую флешку нужно вставить в компьютер, чтобы его зачистить. Всего университет уже успел выдать на руки около 1,2 тыс. флешек.

Очередь за паролями в Гисенском университете в Германии

После первой зачистки антивирусная система университета была обновлена, что повысило ее шансы обнаружить вредоносное ПО, которое использовалось для атаки. В связи с этим вузу пришлось провести повторное общее сканирование. «Чистые» компьютеры получили зеленые стикеры, подтверждающие, что их можно снова подключить к сети. Компьютеры студентов сканироваться не будут, поскольку они используют в другую сеть — не ту, что преподаватели.

Другие крупные атаки

Это не единственная крупная атака за последнее время, которая имела далеко идущие последствия. Несколько дней назад власти Нового Орлеана были вынуждены объявить в городе чрезвычайное положение и остановить работу своих компьютеров и серверов в связи с хакерской атакой. Подозрительная активность в сетях была замечена ранним утром 13 декабря. Атака состояла из попыток фишинга и использования вирусов-вымогателей.

Университет поделил студентов на группы по месяцу рождения и каждой группе назначил свое время

Новый Орлеан оказался неплохо подготовлен к атаке — никто из служащих не поддался на фишинг и не предоставил хакерам каких-либо данных. Кроме того, среди служащих до этого проводились специальные тренинги, как работать без интернета, что снизило ущерб от атаки. В числе прочих без интернета были готовы работать полиция, пожарные и различные экстренные службы. Камеры безопасности в городе тоже осуществляют запись независимо от сети, поэтому данные с них не пострадали.

У штата Луизиана, где расположен Новый Орлеан, уже есть опыт отражения атак программ-вымогателей. Из-за подобной атаки власти штата объявляли чрезвычайное положение в ноябре, и это был второй такой инцидент в этом же штате за последние полгода. Кроме того, в 2018 г. от атаки вымогательской программы SamSam пострадала Атланта, а уже в 2019 г. Балтимор стал жертвой аналогичного ПО под названием RobbinHood.