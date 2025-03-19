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Германия Гессен
Германия и организации, системы, технологии, персоны:
|The Next Web 84 2
|Nature 812 2
|Phys.org 972 2
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|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11272 1
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