Германия - Гессен

Германия переводит десятки тысяч ПК с Windows и MS Office на Linux и LibreOffice 1

Во французских школах запрещают Microsoft Office 1

В Германии с треском провалился массовый отказ от ПО Microsoft 5

38 тысяч студентов выстроились в очередь за новыми паролями после хакерской атаки 1

В немецких школах запрещают Microsoft Office 365 2

Немецкие хакеры борются с электронным голосованием 1

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Разгадан один из секретов алхимиков 1

Разгадан один из секретов алхимиков 1

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