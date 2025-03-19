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Все категории 171307
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Германия Гессен

Германия - Гессен

19.03.2025 Руководство Siemens проведет самое большое количество увольнений за 10 лет, сократят тысячи людей 1
04.04.2024 Германия переводит десятки тысяч ПК с Windows и MS Office на Linux и LibreOffice 1
23.11.2022 Во французских школах запрещают Microsoft Office 1
29.12.2021 В Германии с треском провалился массовый отказ от ПО Microsoft 5
19.12.2019 38 тысяч студентов выстроились в очередь за новыми паролями после хакерской атаки 1
16.07.2019 В немецких школах запрещают Microsoft Office 365 2
02.11.2015 В сервисе для онлайн-трансляций российских телеканалов прошел полицейский обыск 1
09.01.2008 Немецкие хакеры борются с электронным голосованием 1
05.07.2007 Учение о сотворении мира не должно преподаваться на уроках биологии 2
08.01.2007 Жизнь на Марсе первыми обнаружили "Викинги"? 1
24.11.2006 Разгадан один из секретов алхимиков 1
24.11.2006 Разгадан один из секретов алхимиков 1
17.06.2005 SAP оценит эффективность ИТ в госсекторе 1
31.10.2000 На финансовых результатах Deutsche Telekom отразились расходы на обеспечение сотовой связи 1
04.05.2000 База данных Dresdner Bank не защищена от нападений хакеров 1

Публикаций - 15, упоминаний - 21

Германия и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24718 4
Deutsche Telekom 911 2
Meta Platforms - Facebook 4448 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1961 1
SAP SE 5303 1
Spirit DSP - Спирит Корп 471 1
Google LLC 11866 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 207 1
TrueConf - ТруКонф 403 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 255 1
Ред Софт - Red Soft 746 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 122 1
Dresdner Bank AG - Дрезднер банк - Дрезденский банк 22 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 259 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 788 1
Судебная власть - Judicial power 2323 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1538 1
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 37 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5512 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 78 1
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 31 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28150 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7769 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15908 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11181 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16241 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19897 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7189 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25645 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3911 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7525 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30066 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12872 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12695 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21434 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9363 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10846 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12791 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1757 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2977 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1140 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1961 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7467 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8168 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 321 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24409 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16130 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6815 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1575 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10633 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13996 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 868 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20842 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1493 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6338 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1252 1
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 308 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 464 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 2005 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13398 1
Microsoft Office 365 948 3
Microsoft Teams - MS Teams 553 3
Microsoft Windows 15781 3
Microsoft Windows 10 1778 2
Linux OS 10077 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3258 2
WhatsApp Messenger 1096 1
Tchap - Мессенджер 4 1
Новые облачные технологии - МойОфис 796 1
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 164 1
Nuvia Phoenix 141 1
LiMux - Проект Мюнхена 2004 года перехода от Windows к собственной настольной Linux-инфраструктуре - Linux flagship Munich's U-turn 23 1
Microsoft Office 3769 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 242 1
NASA Viking Orbiter 11 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 763 1
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 185 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1345 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 871 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 238 1
Ronellenfitsch Michael - Ронелленфитш Майкл 1 1
Рахманов Максим 47 1
Гушан Виктор 3 1
Navarro-Gonzalez Rafael - Наварро-Гонзалез Рафаэль 3 1
Сергеев Михаил 108 1
Wolff Karin - Вольф Карин 1 1
Одинцов Дмитрий 114 1
Рейх Андрей 1 1
Levin Gilbert - Левин Гилберт 2 1
Schulze-Makuch Dirk - Шульц-Макуш Дирк 4 1
Германия - Федеративная Республика 12733 13
Земля - планета Солнечной системы 10421 13
Россия - РФ - Российская федерация 146308 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52332 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14243 3
Европа 21840 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13367 3
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 3
Франция - Французская Республика 7871 2
Португалия - Португальская Республика 923 2
Америка Южная 854 2
Испания - Королевство 3725 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 816 2
Европа Центральная 266 2
Германия - Бавария - Мюнхен 469 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2946 1
США - Джорджия - Атланта 257 1
США - Луизиана - Новый Орлеан 95 1
США - Луизиана 107 1
Мексика - Мехико 78 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2496 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1299 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 665 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 249 1
США - Мэриленд - Балтимор 178 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 144 1
США - Колумбия - Вашингтон 1395 1
Германия - Гамбург 182 1
Нидерланды 3539 1
Италия - Итальянская Республика 4365 1
Польша - Республика 1964 1
Дания - Королевство 1302 1
ПМР - Приднестровская Молдавская Республика - Приднестровье 47 1
Германия - Гессен - Висбаден 4 1
Германия - Шлезвиг-Гольштейн 12 1
Евросоюз - EEA - European Economic Area - Европейская экономическая зона - Европейское экономическое пространство 8 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51717 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29512 6
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 247 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6243 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6981 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5857 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1214 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5698 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5021 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48550 2
Средневековье - Средние века - Middle Ages 145 2
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 416 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5003 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3250 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2034 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4709 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2774 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 454 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1241 1
Пероксид водорода 1 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8678 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1398 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11034 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5497 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24380 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7564 1
Астрономия - Космос - Внеземная жизнь - Инопланетная жизнь - НЛО - Неопознанный летающий объект - UFO - Unidentified flying object 117 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6207 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3516 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16485 1
Евросоюз - Privacy Shield - "Щит конфиденциальности" - трансфер персональных данных из ЕС (Евросоюзом) и США 10 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 508 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 405 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1269 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5937 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1750 1
Спорт - Футбол 649 1
Газы - Метан - methanum - болотный газ 358 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 985 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1281 1
The Next Web 84 2
Nature 812 2
Phys.org 972 2
ZDnet 660 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11272 1
The Register - The Register Hardware 1581 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 418 1
FT - Financial Times 1228 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Neowin 144 1
Justus Liebig University Giessen, JLU - University of Giessen - Гиссенский университет имени Юстуса Либиха - Университет Гиссена 4 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 1
NRENS - National Research and Education Network - Немецкой национальной научно-образовательной сети 1 1
SUNY - State University of New York - Университет штата Нью-Йорка 18 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 259 1
UNAM - National Autonomous University of Mexico - Национальный автономный университет Мексики 17 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2458 1
Короткая ссылка
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