Германия переводит десятки тысяч ПК с Windows и MS Office на Linux и LibreOffice

В Германии стартовал проект по переводу десятков тысяч ПК в госсекторе с софта Microsoft на свободное ПО. В качестве альтернативы Windows выбран Linux, а Office заменят на бесплатный и открытый LibreOffice. Ранее в стране несколько раз проводился такой эксперимент, но он раз за разом проваливался.

Немцы против Windows

Корпорация Microsoft в обозримом будущем может лишиться части корпоративных клиентов, которым она собирается за большие деньги продавать платные обновления для Windows 10. Как пишет портал Neowin, в Германии начался отказ от ее программных продуктов в пользу ПО с открытым исходным кодом.

Переход на свободное программное обеспечение пройдет не в масштабах всей страны, а пока лишь на севере Германии, на немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн. Она объявила о своем решении перевести 30 тыс. правительственных компьютеров с Microsoft Windows и облачного сервиса Office 365 на Linux (конкретный дистрибутив пока не выбран) и LibreOffice соответственно. Наряду с этим планируется массовый отказ и от другого софта, которым пользуются чиновники, с последующей его заменой на СПО.

Сроки перехода, с учетом количества компьютеров, власти Шлезвига-Гольштейна поставили вполне реальные. Весь процесс должен быть завершен к 2027 г., то есть в запасе остается немногим менее трех лет. Это время, вероятно, будет потрачено не только на внедрение СПО, но и обучение госслужащих работе с ним.

Стоит отметить, что решение властей немецкой земли не было спонтанным. Они шли к нему несколько лет, с тех пор, как впервые обмолвились об этом в конце 2021 г. К слову, на тот момент говорилось, что импортозамещение завершится к 2026 г.

Веры в СПО нет, есть вера в деньги

На момент выхода материала не было известно, чем раньше руководствовались власти земли Шлезвиг-Гольштейн, когда планировали переход на СПО, но сейчас он подается под видом заботы о безопасности персональных данных. Софт Microsoft не вписывается в нынешние требования ЕС к безопасности данных – CNews писал, что его даже нежелательно использовать в европейском госсекторе.

Но есть и другие причины, под которые немцы подогнали переход на свободное программное обеспечение. Среди них деньги: отказ от разработок Microsoft, как утверждается, моментально срежет земли Шлезвиг-Гольштейн затраты на закупку их лицензий. Также говорится, что больше не придется передавать персональные данные за пределы ЕС, то есть в США (Microsoft – американская компания).

Самописное ПО тоже сгодится

Немецкие власти планируют отказаться буквально от всех разработок Microsoft, то есть ограничиваться только Windows и Office они не намерены. Однако на текущий момент они не смогли найти подходящую альтернативу им с открытым исходным кодом, поэтому им придется прибегнуть к написанию такого ПО с нуля.

В качестве примера софта Microsoft, который пока нечем заменить, была приведена служба каталогов Active Directory, которую Microsoft регулярно ломает своими обновлениями. Она помогает системному администратору управлять устройствами (например, принтерами), службами (электронная почта) и учетными записями пользователей и компьютеров.

Как именно будет реализована разработка самописного аналога Active Directory, информации пока нет. Но, если бы Германия не присоединилась к антироссийским санкциям, то свободы выбора у чиновников властей земли Шлезвиг-Гольштейн было бы больше. Как сообщал CNews, в начале 2024 г. российская компания «Ред Софт» создала аналог Active Directory, притом сразу в двух редакциях: стандартной и промышленной. В состав отечественного заменителя Active Directory вошли контроллер домена, файловое хранилище, а также функция установки операционной системы по сети.

Каждый, кто не первый, тот второй

На официальном сайте земли Шлезвиг-Гольштейн сказано, она станет регионом-пионером цифровых технологий и первой немецкой землей, которая введет в своей государственной администрации цифровое суверенное ИТ-рабочее место. Однако это не так – за последние 30 лет Германия несколько раз предпринимала попытки отказа от Windows, Office и других продуктов Microsoft, но почти все они заканчивались провалом.

Так, в конце 2021 г. в собственном бессилии расписались власти земли Гессен – они не смогли выбрать замену корпоративному мессенджеру Teams для школ из-за бюрократических проволочек. Результаты всех тендеров, как первых, так и всех последующих, были признаны недействительными.

Но самый яркий и курьезный пример провала импортозамещения по-немецки продемонстрировали баварские чиновники. В 2003 г. городской совет Мюнхена проголосовал за переход с Windows на Linux, притом на кастомизированный (за государственный счет) дистрибутив Ubuntu под названием LiMux. В 2013 г., спустя 10 лет и 30 млн евро, проект по отказу от Windows был признан завершенным – на LiMux перевели около 15 тыс. рабочих мест в муниципалитете, что на тот момент составляло 80% от их общего числа.

Но самим госслужащим такое импортозамещение не понравилось – им не хотелось изучать новую систему, им нужна была Windows, в том числе и из-за отсутствия множества необходимых им программ. Через несколько месяцев власти Мюнхена заявили, что дальнейшее развитие LiMux потребует гигантских инвестиций, что не является целесообразным.

В 2014 г. появились заявления о скором возврате Windows на государственные ПК Мюнхена. Процесс начался в феврале 2017 г. и должен был завершиться к 2020 г., а само повторное возвращение к Windows эксперты портала ZDnet окрестили «флагманским разворотом» (Flagship U-turn).

Но на этом все не закончилось. Как сообщал CNews, в мае 2020 г. баварцы в третий раз развернулись на 180 градусов – администрация Мюнхена объявила о разработке очередного плана по переходу к использованию СПО на компьютерах чиновников ОС.