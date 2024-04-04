Microsoft сохранит «жизнь» сверхпопулярной Windows 10, но за отдельные деньги. Цена ежегодно будет удваиваться

Раскрыты расценки на ESU Windows 10

Microsoft раскрыла стоимость подписки на расширенные обновления безопасности для Windows 10. Прейскурант опубликован в официальном блоге компании Windows IT Pro Blog.

Microsoft планирует выпускать обновления безопасности для Windows 10 в рамках программы Extended Security Update (ESU) в течение трех лет после завершения срока расширенной поддержки ОС. С датой, наступление которой ознаменует конец жизненного цикла Windows – 14 октября 2025 г. – Microsoft определилась летом 2021 г.

Первый год участия в ESU обойдется бизнесу в $61 за одного пользователя, второй – уже в $122, третий и заключительный – в $244. Таким образом каждый последующий год обслуживания в рамках программы окажется вдвое дороже предыдущего, а в сумме расширенная поддержка будет стоить $427.

Clint Patterson / Unsplash Microsoft определилась расценками на участие в программе ESU для Windows 10

Важно отметить, что присоединившиеся к ESU на втором или третьем году ее действия будут вынуждены внести плату за прошлые периоды. В Microsoft такой подход объясняют тем, что обновления в ESU являются накопительными. Другими словами: на третий год работы ESU состав патчей безопасности на ПК участников будет идентичным, вне зависимости от того, когда каждый из них присоединился к программе.

Названные Microsoft расценки касаются коммерческих организаций. Стоимость ESU для частных пользователей будет объявлена позже. В компании также обещают специальные условия для некоммерческих структур (НКО).

В прошлом Microsoft уже предлагала своим клиентам – юридическим лицам доступ к ESU в рамках аналогичной программы для Windows 7, и стоимость подписки тогда была сопоставима с нынешней. Обычным пользователям доступ к платным апдейтам для фирменной ОС корпорация готова предоставить впервые.

Скидки для «облачников» и подписка по цене гамбургера для школ

Отдельным категориям пользователей из числа юридических лиц Microsoft предложит льготные условия участия в ESU. Так, на 25-процентную скидку могут рассчитывать представители бизнеса, которые поддерживают Windows в актуальном состоянии при помощи облачных решений вроде Intune или Autopatch. Таким образом, цена за первый год составит $45 за одного человека (до пяти устройств).

В случае применения компьютеров под управлением Windows 10 для подключения к облачным ПК на базе Windows 11 через сервис Windows 365, доступ к расширенным обновлениям безопасности предоставляется бесплатно, поскольку стоимость ESU уже заложена в стоимость подписки Windows 365.

Еще более щедрые скидки получат образовательные организации – детские сады, школы всех уровней и вузы. У них Microsoft попросит за первый год участия в программе всего $1 с пользователя, схема с ежегодным удвоением действует и в этом случае. В итоге для организаций соответствующего профиля стоимость трехлетней подписки составит $7. Для сравнения: гамбургер Биг Мак в сети McDonalds, по данным Pantry & Larder в начале 2024 г., в ресторане городка Ли в Массачусетсе стоил $8,09. Это самый дорогой Биг Мак в США.

Временное решение перед неизбежной миграцией

В своем сообщении Microsoft подчеркивает, что ESU не следует рассматривать в качестве долгосрочного решения, поскольку в рамках программы не предусмотрено появление новых функциональных возможностей, исправлений ошибок, не связанных с безопасностью Windows 10. Техническая поддержка в период действия ESU также не предоставляется. Исключение – ситуации, имеющие отношение к активации лицензий на ESU, установке апдейтов и последствиям развертывания очередного патча.

В целом компания деликатно подталкивает пользователей к обновлению Windows 10 до Windows 11 – оно бесплатно. Однако в ряде случаев такой апгрейд может быть нежелателен или невозможен, к примеру, из-за драконовских системных требований актуальной версии ОС Microsoft.

Windows 11 для своей работы требует как минимум двухъядерный 64-битный центральный процессор с тактовой частотой 1 ГГц, изготовленный не позднее 2018 г., 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ свободного места на жестком диске или SSD, графический адаптер, совместимый с DirectX 12, UEFI с функцией безопасной загрузки и поддержку TPM 2.0. Кроме того, учитывая нынешний бум технологий генеративного искусственного интеллекта, существуют основания полагать, что в последующих версиях ОС Microsoft – будь то обновленная Windows 11 или гипотетическая Windows 12 – требования к «железу» со временем станут только ужесточаться.

Обладателям более «слабых» конфигураций пока остается либо продолжать пользоваться Windows 10, которая рано или поздно станет по-настоящему небезопасной, либо приобрести новый ПК, способный работать с Windows 11. Кроме того, в качестве альтернативы можно рассмотреть переход на GNU/Linux, доля которого на ПК достигла рекордных 4,03% по итогам февраля 2024 г.

К слову, сегодня Windows 11 Pro на своем официальном североамериканском сайте Microsoft продает по цене $199 за копию на физическом носителе (USB-флешка). Обновление с Windows 7 до Windows 10 в ряде случаев было бесплатным. Обладателям машин с более ранними версиями ОС Microsoft, а также не имеющим права на безвозмездный апгрейд переход на профессиональную «десятку» обошелся в $199.

Windows 11 утрачивает позиции

По данным StatCounter в марте 2024 г. доля Windows 11 на рынке ОС уменьшила примерно на 2 процентных пункта к февралю, тогда как Windows 10 отыграла все те же 2 п. п. В итоге «десятка» по-прежнему доминирует с долей 69,07%, а «одиннадцатая» может похвастаться лишь показателем 26,72%.

В целом же лидирующим позициям Windows как десктопной платформы пока ничего не угрожает. На долю ОС Microsoft приходится 72,52% рынка, в числе сильно отстающих – macOS (14,68%), Linux (4,05%), ChromeOS (2,27%), FreeBSD (0,01%).