Microsoft сохранит «жизнь» сверхпопулярной Windows 10, но за отдельные деньги. Цена ежегодно будет удваиваться

Microsoft сохранит «жизнь» сверхпопулярной Windows 10, но за отдельные деньги. Цена ежегодно будет удваиватьсяMicrosoft определилась с расценками на поставку обновлений безопасности для Windows 10 после истечения срока ее расширенной поддержки в 2025 г., Бизнесу дополнительные три года апдейтов обойдутся в несколько сотен долларов за пользователя – существенно дороже, чем новая лицензия на Windows 11 Pro сегодня или платный апгрейд с Windows 7 до Windows 10 Pro четырьмя годами ранее.
Раскрыты расценки на ESU Windows 10
Microsoft раскрыла стоимость подписки на расширенные обновления безопасности для Windows 10. Прейскурант опубликован в официальном блоге компании Windows IT Pro Blog.
Microsoft планирует выпускать обновления безопасности для Windows 10 в рамках программы Extended Security Update (ESU) в течение трех лет после завершения срока расширенной поддержки ОС. С датой, наступление которой ознаменует конец жизненного цикла Windows – 14 октября 2025 г. – Microsoft определилась летом 2021 г.
Первый год участия в ESU обойдется бизнесу в $61 за одного пользователя, второй – уже в $122, третий и заключительный – в $244. Таким образом каждый последующий год обслуживания в рамках программы окажется вдвое дороже предыдущего, а в сумме расширенная поддержка будет стоить $427.
Важно отметить, что присоединившиеся к ESU на втором или третьем году ее действия будут вынуждены внести плату за прошлые периоды. В Microsoft такой подход объясняют тем, что обновления в ESU являются накопительными. Другими словами: на третий год работы ESU состав патчей безопасности на ПК участников будет идентичным, вне зависимости от того, когда каждый из них присоединился к программе.
Названные Microsoft расценки касаются коммерческих организаций. Стоимость ESU для частных пользователей будет объявлена позже. В компании также обещают специальные условия для некоммерческих структур (НКО).
В прошлом Microsoft уже предлагала своим клиентам – юридическим лицам доступ к ESU в рамках аналогичной программы для Windows 7, и стоимость подписки тогда была сопоставима с нынешней. Обычным пользователям доступ к платным апдейтам для фирменной ОС корпорация готова предоставить впервые.
Скидки для «облачников» и подписка по цене гамбургера для школ
Отдельным категориям пользователей из числа юридических лиц Microsoft предложит льготные условия участия в ESU. Так, на 25-процентную скидку могут рассчитывать представители бизнеса, которые поддерживают Windows в актуальном состоянии при помощи облачных решений вроде Intune или Autopatch. Таким образом, цена за первый год составит $45 за одного человека (до пяти устройств).
В случае применения компьютеров под управлением Windows 10 для подключения к облачным ПК на базе Windows 11 через сервис Windows 365, доступ к расширенным обновлениям безопасности предоставляется бесплатно, поскольку стоимость ESU уже заложена в стоимость подписки Windows 365.
Еще более щедрые скидки получат образовательные организации – детские сады, школы всех уровней и вузы. У них Microsoft попросит за первый год участия в программе всего $1 с пользователя, схема с ежегодным удвоением действует и в этом случае. В итоге для организаций соответствующего профиля стоимость трехлетней подписки составит $7. Для сравнения: гамбургер Биг Мак в сети McDonalds, по данным Pantry & Larder в начале 2024 г., в ресторане городка Ли в Массачусетсе стоил $8,09. Это самый дорогой Биг Мак в США.
Временное решение перед неизбежной миграцией
В своем сообщении Microsoft подчеркивает, что ESU не следует рассматривать в качестве долгосрочного решения, поскольку в рамках программы не предусмотрено появление новых функциональных возможностей, исправлений ошибок, не связанных с безопасностью Windows 10. Техническая поддержка в период действия ESU также не предоставляется. Исключение – ситуации, имеющие отношение к активации лицензий на ESU, установке апдейтов и последствиям развертывания очередного патча.
В целом компания деликатно подталкивает пользователей к обновлению Windows 10 до Windows 11 – оно бесплатно. Однако в ряде случаев такой апгрейд может быть нежелателен или невозможен, к примеру, из-за драконовских системных требований актуальной версии ОС Microsoft.
Windows 11 для своей работы требует как минимум двухъядерный 64-битный центральный процессор с тактовой частотой 1 ГГц, изготовленный не позднее 2018 г., 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ свободного места на жестком диске или SSD, графический адаптер, совместимый с DirectX 12, UEFI с функцией безопасной загрузки и поддержку TPM 2.0. Кроме того, учитывая нынешний бум технологий генеративного искусственного интеллекта, существуют основания полагать, что в последующих версиях ОС Microsoft – будь то обновленная Windows 11 или гипотетическая Windows 12 – требования к «железу» со временем станут только ужесточаться.
Обладателям более «слабых» конфигураций пока остается либо продолжать пользоваться Windows 10, которая рано или поздно станет по-настоящему небезопасной, либо приобрести новый ПК, способный работать с Windows 11. Кроме того, в качестве альтернативы можно рассмотреть переход на GNU/Linux, доля которого на ПК достигла рекордных 4,03% по итогам февраля 2024 г.
К слову, сегодня Windows 11 Pro на своем официальном североамериканском сайте Microsoft продает по цене $199 за копию на физическом носителе (USB-флешка). Обновление с Windows 7 до Windows 10 в ряде случаев было бесплатным. Обладателям машин с более ранними версиями ОС Microsoft, а также не имеющим права на безвозмездный апгрейд переход на профессиональную «десятку» обошелся в $199.
Windows 11 утрачивает позиции
По данным StatCounter в марте 2024 г. доля Windows 11 на рынке ОС уменьшила примерно на 2 процентных пункта к февралю, тогда как Windows 10 отыграла все те же 2 п. п. В итоге «десятка» по-прежнему доминирует с долей 69,07%, а «одиннадцатая» может похвастаться лишь показателем 26,72%.
В целом же лидирующим позициям Windows как десктопной платформы пока ничего не угрожает. На долю ОС Microsoft приходится 72,52% рынка, в числе сильно отстающих – macOS (14,68%), Linux (4,05%), ChromeOS (2,27%), FreeBSD (0,01%).