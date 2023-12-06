Обновления для Windows впервые станут платными для обычных пользователей. Россияне не смогут их купить

Менее чем через два года прекратится поддержка Windows 10. Microsoft продолжит выпускать апдейты безопасности для нее, но только за деньги, как было с Windows 7. Но если раньше купить их могли только корпоративные клиенты Microsoft, то теперь такую возможность предоставят и обычным пользователям. Россияне, вероятно, воспользоваться предложением Microsoft не смогут – они с лета 2022 г. лишены доступа ко всем обновлениям Windows, включая бесплатные.

Обновления стоят денег

Корпорация Microsoft собирается взимать со своих пользователей деньги за обновления безопасности Windows 10, которые будут выходить после прекращения ее технической поддержки. Это обычная практика – Windows 7, к примеру, в течение нескольких лет после остановки техподдержки в январе 2020 г. получала платные апдейты.

Но если раньше такая опция была доступна только корпоративным клиентам Microsoft, то теперь, как пишет портал Neowin, платить за патчи смогут и обычные пользователи, не желающие переходить на Windows 11 и грядущую Windows 12 и намеревающиеся как можно дольше сидеть на Windows 10. Выпускать платные обновления для Windows 10 Microsoft намерена в течение трех лет с момента прекращения техподдержки этой ОС.

Пока неясно, чем руководствуется Microsoft, вводя такую опцию, поскольку обычным пользователям в десятки раз проще и дешевле перейти на более новую версию Windows, чем даже небольшой компании из сегмента малого бизнеса. К тому же доля Windows 11 за два года ее со дня ее релиза едва превысила 26,6% против 68% у Windows 10, которая вышла почти восемь с половиной лет назад (статистика StatCounter за ноябрь 2023 г.).

Как сообщал CNews, техподдержка Windows 10 завершится 14 октября 2025 г. С марта 2023 г. эта ОС больше не получает функциональные обновления, за исключением голосового помощника Copilot, которого Microsoft сейчас стремится встроить во все свои продукты. Помимо него, системе полагаются только патчи безопасности – сделано это для того, чтобы у пользователей был дополнительный стимул для перехода на Windows 11, которая еще в течение нескольких лет будет накапливать в себе новые «фишки».

Бесплатные апдейты, но только не для россиян

По информации портала Neowin, Microsoft пока не уточняет, в какую сумму обойдется бизнесу и частным пользователям возможность еще три года пользоваться Windows 10 и получать актуальные обновления безопасности. Но в то же время известно, что некоторым клиентам Microsoft они будут предоставляться на бесплатной основе. Это коснется тех, кто, пользуясь Windows на локальных ПК, также располагает подпиской на сервис Microsoft, позволяющий запускать Windows 11 в облаке. Как сообщал CNews, он заработал в июле 2021 г. и получил название Windows 365. В апреле 2023 г. Microsoft сформировала новую линейку тарифов для этого сервиса и продвигала их среди пользователей, открыто указывая, что с Windows 365 им больше не потребуется приобретать локальные лицензионные копии Windows.

Россияне, с почти 100-процентной вероятностью, получить доступ к платным обновлениям Windows 10 после прекращения ее поддержки не смогут. После 24 февраля 2022 г. Microsoft отвернулась от России и ввела колоссальное количество санкций против ее граждан и компаний, включая запрет на скачивание и установку обновлений. Кроме того, нельзя забывать, что многие российские банки отключены от международной системы межбанковского взаимодействия SWIFT, а американские платежные системы Visa и MasterCard ушли из России в марте 2022 г. Оба эти факта, а также то, что российская платежная система «Мир» на 6 декабря 2023 г. не работала в США, очень затруднили бы перевод россиянами денег Microsoft в качестве платы за обновления.

Выгода почти очевидна

Платные обновления безопасности любой версии Windows, выходящие после окончания периода ее технической поддержки, выгодны в первую очередь компаниям – клиентам Microsoft. Новые версии Windows, что особенно хорошо видно на примере Windows 11, всегда более требовательны к «железу», а это значит, что компаниям придется не только закупить кипу лицензий, но и, с высокой долей вероятности, потратиться на апгрейд всего парка компьютеров.

А был ли ITIL? Маркет

В этом плане договор с Microsoft на поставку платных обновлений может обойтись бизнесу в разы дешевле. Кроме того, компании получают возможность избавить себя от возможных проблем совместимости нужного им программного обеспечения, которое корректно работает под Windows 10, но может начать сбоить под Windows 11. Наконец, патчи безопасности снижают для компаний риск стать жертвами взлома.

Microsoft со своей стороны тоже имеет свою выгоду. Проигрывая в количестве проданных лицензий Windows 11, она, тем не менее, получает деньги с продажи платных обновлений для Windows 10. К тому же никто не говорит, что Microsoft придется выпускать патчи каждый день – согласно условиям программы платной поддержки, обновления будут выходить раз в месяц, то есть 36 раз за весь срок действия этой программы.