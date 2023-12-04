Windows 11 не оправдала надежд? Следующая Windows 12 выйдет через считанные недели. Что в ней будет нового

Премьера Windows 12 может состояться летом 2024 г., спустя ровно три года с момента анонса Windows 11. Как правило, новую ОС Microsoft выпускает так быстро, если предыдущую плохо приняли пользователи. Основной упор в Windows 12 будет сделан на функциях искусственного интеллекта.

Новая Windows каждые три года

Стала известна возможная дата презентации операционной системы Windows 12, первые упоминания о которой датированы началом весны 2023 г. Как пишет портал Tom’s Hardware со ссылкой на тайваньское издание Commercial Times, премьеру своей новой ОС корпорация Microsoft запланировала на июнь 2023 г., то есть ждать осталось около полугода.

Сама Microsoft пока ничего не говорит ни об анонсе Windows 12, ни о самом существовании этой системы – в целом о ней к началу декабря 2023 г. было довольно мало информации. Однако с уверенностью можно сказать лишь, что если Windows 12 действительно покажут в начале лета 2024 г., это будет означать, что нынешняя Windows 11, анонсированная в июне 2021 г. не оправдала ожиданий разработчиков.

Об этом можно судить по количеству лет между выпуском удачных и провальных операционных систем. Так, народная Windows XP вышла в 2001 г., «сырая» Windows Vista появилась в 2007 г., а Windows 7 Microsoft выпустила уже в 2009 г., чтобы поскорее оправиться после неудачи с Vista.

Далее, Windows 10, тоже очень понравившаяся пользователям, увидела свет в 2015 г., за шесть лет до дебюта Windows 11 и спустя всего два/три года после появления оказавшихся никому не нужными Windows 8.1 и Windows 8 соответственно. Единственное исключение – это промежуток между появлением Windows 7 (2009 г.) и Windows 8 (2012 г.), но тут дело в другом – Microsoft не терпелось поскорее перевести весь мир на свой новый плиточный интерфейс, который пользователи в итоге забраковали. Поддержка Windows 7 продлилась почти 11 лет – до января 2020 г.

Фото: Нейросеть «Кандинский» Пока совершенно непонятно, чего именно стоит ожидать от Windows 12, и чем она в итоге будет лучше Windows 11

Релиз Windows 11 состоялся 5 октября 2021 г. к концу ноября 2023 г. она была установлена на 26,65% Windows-компьютеров во всем мире против 67,98% у Windows 10. В России это 12,46% и 75,86% соответственно (статистика StatCounter). Вполне вероятно, что для Microsoft это может быть неудовлетворительным результатом.

Интеллект в наличии, но не настоящий

Среди отличий, возможно, единственных, Windows 12 от Windows 11 будут новые технологии основанные на искусственном интеллекте. Microsoft уже внедряет его во все свои сервисы, а также в операционные системы – ранее осенью 2023 г. Windows 10 и Windows 11 получили нового голосового помощника Copilot вместо Cortana. Он основан на одноименном ассистенте сервиса GitHub, помогающего программистам писать код.

Но без подключения к интернету Copilot в составе Windows полностью бесполезен – он работает в облаке, не используя нейропроцессор в составе центральных процессоров, то есть имеющиеся у современных ПК локальных возможностей работы с искусственным интеллектом.

Неясно пока, продолжит ли Windows 12 эту тенденцию, или она, наконец, научится работать с нейроядрами CPU вместо облака. Также система может получить новый дизайн интерфейса – с док-панелью в стиле Apple macOS и iPadOS.

Интеллекту нужна память

Пока нет точных данных, насколько сильно Windows 12 будет отличаться от своей предшественницы в плане программных возможностей, и что именно в ней будет такого, чтобы заставить пользователей перейти на нее, в том числе и с любимой многими Windows 10, поддержка которой продлена до октября 2025 г. Едва ли «фишки» на базе искусственного интеллекта станут веской причиной для обновления и тем более для чистой установки.

А был ли ITIL? Маркет

Также охладить интерес пользователей могут и более высокие системные требования, нежели у Windows 11, которая славится своей нелюбовью к старым компьютерам. Windows 11 по умолчанию нужно наличие в ПК 4 ГБ оперативной памяти, а новой ОС могут потребоваться все 8 ГБ, пишет портал Tech Radar. Для сравнения, Windows 10 с лихвой хватает 2 ГБ ОЗУ.

Прочие системные требования новой Windows 12 могут быть идентичными с Windows 11 – 64 ГБ дискового пространства, наличие UEFI и модуля безопасной загрузки TPM 2.0, экран более 9 дюймов с разрешением минимум 1366х768 точек и пр. Вопросы вызывает лишь поддержка старых процессоров – Windows 11 нужны минимум Intel Core восьмого и AMD Ryzen второго поколений образца 2017 и 2018 гг. соответственно. К моменту выхода Windows 12 им будет по семь и шесть лет.