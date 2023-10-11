Microsoft повержена. Найден способ легальной установки Windows 11 на древние компьютеры. Справятся даже начинающие пользователи

В Windows 11 найден встроенный «обходчик» системных требований – теперь систему можно легально ставить на устаревшие компьютеры. Судя по всему, лазейка существует в системе годами, но Microsoft явно не торопится ее закрывать – возможно, причиной тому является очень низкая популярность Windows 11 из-за завышенных требований к «железу».

Больше никаких ограничений

Выявлен простой и удобный способ обхода ограничений при установке Windows 11, из-за которых ее очень непросто поставить на устаревшие компьютеры. Эта система известна своими завышенными техническими характеристиками, из-за которых пользователи с большой неохотой отказываются от Windows 10. Теперь эти лимиты можно обойти, прописав всего один текстовый параметр, пишет Neowin.

Сам параметр выглядит как «/product server». Пользователь заблокированной в России соцсети Х (она же Twitter) под псевдонимом Bob Pony (@TheBobPony) рассказал, что идея с параметром сработала при запуске установки Windows непосредственно из-под работающей версии Windows. Для этого он использовал обычную командную строку – классический инструмент из состава всех современных ОС Microsoft – в ней он указал путь до установочного файла Windows 11 (setup.exe), к которому и дописал «/product server».

Фото: Microsoft Установка Windows 11 на ПК даже 15-летней давности больше не является проблемой

Этот метод позволяет обойти ограничение не только по объему оперативной памяти (минимум 4 ГБ), емкости SSD (не менее 64 ГБ) и процессору (хотя бы Intel Core восьмого поколения). Благодаря ему отсутствие на ПК модуля безопасности TPM 2.0 тоже не помешает установить Windows 11.

Microsoft все знала

В теории, этот же трюк может сработать при использовании популярных в России нелицензионных сборок Windows, которые часто поставляются с расширенным меню загрузки. Bob Pony утверждает, что у него все получилось даже на самой новой тестовой сборке Windows 11 для разработчиков, то есть Microsoft эту лазейку пока не прикрыла.

Но, с другой стороны, именно Microsoft ее и добавила, то есть, в теории, она прекрасно осведомлена о ее существовании. Причина ее интеграции не установлена – возможно, она нужна для упрощения доступа к Windows 11 тестировщикам, не располагающим современным «железом», или для проверки, как система будет функционировать, если ее принудительно установить на древний ПК.

Пример использования

Немаловажен и тот факт, что Bob Pony не является первооткрывателем трюка с параметром «/product server». На деле первым информацией о нем поделился с миром пользователь под ником dungltcd, проживающий во Вьетнаме.

Как подпортить жизнь самой себе

Microsoft анонсировала Windows 11 в июне 2021 г. и сразу начала активно продвигать ее, в том числе и за счет массированной открытой программы бета-тестирования – заполучить официальную тестовую сборку ОС не составляло никакого труда. Однако уже тогда появились первые проблемы с совместимостью системы со старыми (по мнению Microsoft) компьютерами, что вызвало возмущение пользователей и породило первые методы обхода ограничений, которые Microsoft блокировала один за одним.

К релизу Windows 11 в октябре 2021 г. ситуация с системными требованиями не изменилась. Microsoft начала еще более агрессивную политику продвижения новой системы, дав пользователям, ранее купившим лицензию Windows 7, 8, 8.1 и Windows 10 бесплатно обновиться до нее. К слову, апдейт с «Семерки» приводил к потере всех пользовательских данных.

Но эта и многие другие попытки Microsoft популяризировать Windows 11 оказались провальными, и именно из-за системных требований. Если обычным пользователям, чаще всего, не составляет труда купить новый ПК или ноутбук, соответствующий хотя бы минимальным требованиям новой ОС, то бизнес-сектор так не может – обновление парка компьютеров с высокой степенью вероятности сильно ударит по бюджету организации. К тому же спешить с переходом на Windows 11 бизнесу и вовсе нет никакого резона – эта ОС будет получать обновления безопасности вплоть до октября 2025 г., все популярные программы по-прежнему работают в ней.

Пользователи с большой неохотой отказываются от Windows 10 в пользу Windows 11

Все это привело к тому, что за два года с момента своего релиза доля Windows 11 достигла лишь 23,61% на мировом рынке против 71,64% у вышедшей более восьми лет назад Windows 10 (StatCounter, сентябрь 2023 г.). В России эти показатели составляют 12,55% и 74,85% соответственно.

Притом ни в России, ни в мире спрос на Windows 11 почти не растет. Не исключено, что на происходящее потенциально влияет и приближающийся дебют еще более новой системы – Windows 12. Microsoft уже работает над ней, и ее появление предварительно запланировано на 2024 г.

Как пользователи помогают Microsoft

Появление в Сети публикации Bob Pony вполне может быть на руку Microsoft, стремящейся как можно быстрее и с минимальными затратами популяризировать Windows 11. Охват аудитории новой системой за счет тех, кто захочет повторить фокус с параметром «/product server», может стать немного шире.

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Свою лепту вносят и разработчики дополнительного софта для записи установочных образов Windows 11 на USB-носители. Авторы популярной утилиты Rufus добавили методы обхода требований Microsoft к «железу» еще в октябре 2021 г., сразу после выхода системы, и с тех пор постоянно совершенствуют их.

Аналогичная функция есть и в конкурирующих с Rufus программах. Ее можно найти в не очень распространенной в России Ventoy, а также в более известной WinToUSB.