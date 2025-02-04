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Rufus



04.02.2025 Хочешь Windows – иди за новым ПК. Microsoft объявила вирусом популярное ПО для установки ОС на старые компьютеры 1
11.10.2023 Microsoft повержена. Найден способ легальной установки Windows 11 на древние компьютеры. Справятся даже начинающие пользователи 1
05.06.2020 Как работает виртуализация VMware: платформа vSphere, приложение vCenter Server и гипервизоры ESX и ESXi 1
29.04.2020 Обзор операционной системы CentOS для виртуальных серверов. История, версии, сравнение с конкурентами 1
11.01.2009 Street Fighter IV. Скриншоты 1
20.08.2008 Street Fighter IV в марте 2009 года 1
04.06.2008 Street Fighter IV: Видео 1
04.06.2008 Street Fighter IV: Скриншоты 1
28.05.2008 Street Fighter IV выйдет на РС 1
14.12.2001 Робот-пожиратель слизняков защитит британскую клубнику 1
14.12.2001 Робот-пожиратель слизняков защитит британскую клубнику 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Rufus и организации, системы, технологии, персоны:

Capcom 281 5
Broadcom - VMware 2365 1
Amazon Inc - Amazon.com 3002 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 1
Red Hat 1306 1
Microsoft Corporation 24643 1
X Corp - Twitter 2847 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4612 5
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 666 5
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1422 5
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1740 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5370 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25420 3
PC game - Fighting - Файтинг - жанр компьютерных игр 113 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9997 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5309 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29764 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6109 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14410 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24185 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66297 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9297 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2941 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1568 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10784 2
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 536 2
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 873 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3422 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 298 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 847 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 659 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1857 1
ISC DHCPD - ISC DHCP daemon - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface 198 1
FastCGI - клиент-серверный протокол взаимодействия веб-сервера и приложения - развитие технологии CGI 8 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5577 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 536 1
ISO 9660 - ISO-образ оптического диска - Стандарт файловой системы для дисков CD-ROM 90 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 911 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15754 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2538 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11082 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2778 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2664 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7408 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20830 1
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 285 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9201 1
Linux OS 9977 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 622 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4037 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4976 2
Microsoft Windows 15689 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 862 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 325 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 486 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 592 1
Docker - Платформа распределённых приложений 336 1
Broadcom - VMware vSphere 556 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 277 1
Red Hat RPM - Package Manager 159 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 132 1
Intel Wildcat 1 1
MariaDB - SkySQL 40 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 197 1
Lua - язык программирования 56 1
cPanel - панель управления веб-хостингом 15 1
HAProxy - сервис балансировки трафика 10 1
Open vSwitch - OpenVSwitch 16 1
Linux Systemd - Подсистема инициализации и управления службами 36 1
Linux - Debian GNU 471 1
Webmin 17 1
Broadcom - VMware vStorage APIs 15 1
Broadcom - VMware Photon OS 7 1
Microsoft Windows 11 544 1
StatCounter 398 1
Microsoft Windows 10 1764 1
Intel Core - Семейство процессоров 1200 1
Microsoft Windows 7 1979 1
Microsoft Windows 12 21 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 573 1
Грин Диана 9 1
Bugnion Edouard - Буньон Эдуард 3 1
Pony Bob - Пони Боб 2 1
Rosenblum Mendel - Розенблюм Мендел 5 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13326 2
Великобритания - Западная Англия 10 2
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 165 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52162 1
США - Калифорния 4631 1
Россия - РФ - Российская федерация 144733 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 995 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4019 2
Газы - Метан - methanum - болотный газ 358 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1386 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14382 1
Английский язык 6641 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2387 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6960 1
Daily Mail 55 2
Neowin 142 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Создано именных указателей - 167805.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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