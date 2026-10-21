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Индексная книга (каталог) CNews*
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MariaDB SkySQL MariaDB Foundation

MariaDB - SkySQL - MariaDB Foundation

СОБЫТИЯ

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21.10.2026 «Хи-Квадрат» представила аналог мирового стандарта веб-разработки на базе российской платформы 1
26.08.2026 «Хи-Квадрат» открыл доступ к дистрибутиву платформы Xsquare для процессоров «Эльбрус» 1
17.08.2026 «Альт Образование 11.2»: управление компьютерным классом в Wayland, настройка сенсорных экранов и обновлённое ПО 1
22.07.2026 «Ред Софт» выпустила корректирующие релизы «Ред ОС» версий 8.0.3 и 7.3.7 1
16.07.2026 Пакеты экспертизы R-Vision SIEM содержат свыше тысячи правил корреляции 1
14.07.2026 Axiom JDK и Haulmont объявили о публичном релизе OpenIDE Pro 2
26.05.2026 «Базис» добавил в конструктор платформенных сервисов новые инструменты для работы с шаблонами и гибкие настройки безопасности 1
12.05.2026 Россияне создали с нуля аналог Cloudify 1
06.05.2026 Handy Backup для Linux расширяет возможности резервного копирования серверов и рабочих станций 1
07.04.2026 «РуБэкап» выпустила новую версию RuBackup с расширенной поддержкой отечественных платформ и ускоренной миграцией данных 1
29.10.2025 «Корус Консалтинг» и ITConstruct объявляют о стратегическом партнерстве по внедрению K-Team HRM 1
02.10.2025 K-Team HRM от «КОРУС Консалтинг» пополнила линейку продуктов ГК Softline 1
12.09.2025 Oracle выставила на улицу 70 разработчиков легендарной открытой СУБД MySQL 1
01.08.2025 «Роскадастр» закупает отечественного ПО для виртуализации MS SQL, Oracle и PostgreSQL 1
17.04.2025 IT-Solution стала партнером K-Team HRM от ГК «Корус Консалтинг» 1
15.04.2025 «Сетевая Академия Ланит» — авторизованный учебный партнер «Киберпротекта» 1
13.02.2025 Sigur добавил поддержку российской СУБД Postgres Pro в свой продукт 1
15.01.2025 Из Oracle уволился главный архитектор Linux, Java и MySQL 1
28.12.2024 Почему импортозамещение ПО играет на руку провайдерам DBaaS 1
14.08.2024 Из-за острой нужды в деньгах Intel без огласки продала все акции своего конкурента Arm 1
29.03.2024 Создатель знаменитой СУБД продается за бесценок: в 16 раз дешевле, чем оценивался полтора года назад 2
11.03.2024 Внедрение новых HR-технологий: как избавиться от «зоопарка систем» и создать единое рабочее пространство с помощью интранета? 1
10.01.2024 «Рег.ру»: Спрос на PostgreSQL в облаках превысил MySQL 1
28.09.2023 GMonit помогает сети магазинов Familia запустить новую программу лояльности 1
20.09.2023 Инвестфонд основателей Acronis и Parallels покупает создателя знаменитой СУБД 3
06.12.2022 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров DBaaS 2022 1
27.07.2022 Обновление системы резервного копирования «Кибер бэкап» расширяет возможности защиты данных 1
01.07.2022 Как перейти на гиперконвергентную инфраструктуру от российского производителя 1
28.06.2022 «Мой офис» начал наем целых команд разработчиков 1
01.06.2022 Бизнес переходит на российские инструменты резервного копирования и восстановления 1
26.04.2022 Азбука MySQL: практика, особенности, принципы функционирования 1
15.03.2022 OCS начинает сотрудничество с компанией RuBackup 1
20.07.2020 Система резервного копирования RuBackup включена в реестр российского ПО 1
20.07.2020 Система резервного копирования RuBackup включена в реестр российского ПО 1
18.06.2020 Следующее поколение корпоративных СУБД будет с открытым кодом? 1
02.06.2020 Max Group снизила затраты с помощью облака Mail.ru Cloud Solutions 1
29.04.2020 Обзор операционной системы CentOS для виртуальных серверов. История, версии, сравнение с конкурентами 1
08.11.2019 «Системный софт» предложит клиентам решения ownCloud 2
26.08.2019 Что нужно знать о развитии СУБД 1
06.03.2019 Pure Storage представила DirectFlash Fabric с поддержкой NVMe-oF RoCE 1

Публикаций - 62, упоминаний - 69

MariaDB и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7116 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3223 9
Red Hat 1382 9
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 8
Google LLC 12829 8
IBM - International Business Machines Corp 9721 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 389 6
Microsoft Corporation 25892 5
Nginx - Энджайникс 216 5
Monty Program AB 7 4
Samsung Electronics 11161 4
Amazon Inc - Amazon.com 3311 4
Intel Corporation 12890 4
Jelastic 27 3
Broadcom - VMware 2629 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 964 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 3
Canonical 224 3
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 583 3
Nvidia Corp 4113 3
Basis - Базис - СП Облачная платформа 101 2
Nextcloud 54 2
Angel Pond 2 2
X Corp - Twitter 2943 2
Meta Platforms - Facebook 4638 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5825 2
HP Inc. 5911 2
9742 2
Microsoft Corporation - GitHub 1112 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1520 2
Acronis - Акронис 490 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 522 2
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 210 2
Selectel - Селектел 566 2
ServiceNow 110 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 353 2
Zabbix SIA - Заббикс 185 2
Сигурд-Айти - Sigur 30 1
Хост ГК - HostVM - Базовый код 80 1
TDF - The Document Foundation 52 1
Runa Capital 158 5
Microsoft - LinkedIn 709 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2796 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Illumina 12 1
Y Combinator - венчурный фонд 58 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1853 1
DBS Group Holdings - DBS Bank - The Development Bank of Singapore - Банк развития Сингапура 4 1
Khosla Ventures - венчурный фонд 17 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 197 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 73 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
SoftBank Group 289 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 287 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
Uber 365 1
Intel Capital 151 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13962 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5877 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1062 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1906 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3474 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1311 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 149 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1071 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 417 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 299 1
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7368 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28650 14
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Виртуализация - Контейнеризация - containerd - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 2064 10
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26548 10
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