Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188219
ИКТ 14564
Организации 11295
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26526
Персоны 81339
География 2995
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2750
Мероприятия 877

Белкин Александр


СОБЫТИЯ


26.12.2025 Итоги подведены, приоритеты расставлены: Координационный центр развития ТИМ о планах на будущее 2
26.02.2015 Runa Capital вложила 3 млн евро в разработчика культовой СУБД 1
17.09.2013 Leta подготовила СУИБ «Атомредметзолота» к получению сертификата ISO/IEC 27001:2005 1
27.11.2012 Leta завершает внедрение СУИБ в «Атомредметзолоте» 1
11.05.2010 Основатель Leta продал треть компании и стал чиновником 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Белкин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Leta Group - Лета Групп 279 3
Leta IT-company - Leta IT-Group 148 1
Jelastic 27 1
Oracle - MySQL AB 36 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 500 1
Leta Group - MrSoft - Мистер Софт 7 1
Monty Program AB 7 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 1
Oracle Corporation 6882 1
Nginx - Энджайникс 190 1
NVision Group - Энвижн Груп 685 1
ESET - ESET Software 1147 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 33 2
АСК 48 1
Runa Capital 158 1
Intel Capital 148 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2175 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 345 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 2
Кибербезопасность - SIM - Security information management - СУИБ - Управление информационной безопасностью 86 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31856 2
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 392 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  738 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2735 2
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 357 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1565 1
Управляемость - Manageability 1956 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 643 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1446 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8185 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 870 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4149 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73481 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4569 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1135 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 447 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1053 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1534 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 619 1
MariaDB - SkySQL 45 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5868 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5193 1
Токмачев Юрий 2 2
Малявкин Александр 23 2
Барков Александр 1 1
Соколов Антон 6 1
Албитов Андрей 31 1
Чихачев Дмитрий 29 1
Шароварин Евгений 6 1
Пильцов Сергей 6 1
Петруня Сергей 2 1
Голубчик Сергей 2 1
Степанова Елена 4 1
Vaintroub Vladislav - Вайнтрауб Владислав 1 1
Бабаев Игорь 1 1
Axmark David - Аксмарк Дэвид 7 1
Arno Kaj - Арно Кай 5 1
Чапоргина Алена 2 1
Widenius Michael - Видениус Майкл 12 1
Белоусов Сергей 247 1
Панченко Иван 178 1
Бартунов Олег 53 1
Коротков Александр 11 1
Сушкевич Антон 67 1
Сигаев Федор 21 1
Овчинников Сергей 49 1
Чачава Александр 116 1
Конусов Андрей 86 1
Россия - РФ - Российская федерация 157449 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 2
Украина 7801 1
Финляндия - Эспоо 13 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3218 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1352 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 717 1
Швеция - Королевство 3717 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3192 1
Аудит - аудиторский услуги 3115 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3279 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Уран - Uranium - химический элемент 20 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51336 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17428 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2185 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1322 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15190 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8386 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 104 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 670 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411026, в очереди разбора - 730677.
Создано именных указателей - 188219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще