Widenius Michael Видениус Майкл


УПОМИНАНИЯ


12.09.2025 Oracle выставила на улицу 70 разработчиков легендарной открытой СУБД MySQL 1
29.03.2024 Создатель знаменитой СУБД продается за бесценок: в 16 раз дешевле, чем оценивался полтора года назад 1
20.09.2023 Инвестфонд основателей Acronis и Parallels покупает создателя знаменитой СУБД 1
26.02.2015 Runa Capital вложила 3 млн евро в разработчика культовой СУБД 1
02.04.2014 Платформы для Big Data: сравнение вендоров 1
14.07.2010 MySQL возрождается на новом месте? 1
22.03.2010 Российские власти спасли MySQL 1
23.12.2009 Основатель MySQL – читателям CNews: спасите нас от Oracle 2
21.04.2009 Сооснователь MySQL предлагает Oracle сотрудничество 2
06.02.2009 Сооснователь MySQL покинул Sun 2
08.09.2008 Sun может остаться без главного архитектора MySQL 2
24.11.2004 Линус Торвальдс: крестовый поход против патентов на ПО 2

Публикаций - 12, упоминаний - 17

Widenius Michael и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6804 7
Oracle - MySQL AB 36 7
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2236 6
Monty Program AB 7 6
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 2
Nginx - Энджайникс 181 2
Samsung Electronics 10490 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5711 2
Red Hat 1335 2
ServiceNow 92 2
Microsoft Corporation 25048 1
Intel Corporation 12422 1
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
VK - Mail.ru Group 3505 1
SAS Institute 1014 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
NVision Group - Энвижн Груп 681 1
Pentaho 60 1
Teradata - Терадата 216 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 236 1
Cloudera 59 1
GridGain Systems - Гридгаин Рус 29 1
Vertica 40 1
Broadcom - VMware - Greenplum 117 1
Cloudera - Hortonworks 27 1
Leta IT-company - Leta IT-Group 144 1
MicroStrategy 66 1
GigaSpaces 3 1
Jelastic 27 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 446 1
MemSQL 2 1
Acronis - Акронис 452 1
EY - Ernst & Young Global 375 1
CloudLinux 20 1
Acumatica - Акуматика 23 1
Progress Software - MarkLogic 29 1
Runa Capital 158 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 2
DBS Group Holdings - DBS Bank - The Development Bank of Singapore - Банк развития Сингапура 4 2
Intel Capital 148 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2751 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 64 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1593 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2225 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 250 1
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1033 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 39 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12055 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7948 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16698 3
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 631 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22388 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31292 2
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 862 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14367 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10877 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1115 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70644 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21492 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7142 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3389 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9694 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55194 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5614 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1207 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21964 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5090 1
СУБД - NoSQL - not only SQL 154 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25496 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4199 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2327 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12128 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11920 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 397 1
MPP - Massively Parallel Processing - Массивно-параллельные вычисления - Кластерная инфраструктура с массово-параллельной обработкой данных 49 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 877 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 385 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6508 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7086 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5714 1
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 218 1
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 235 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3473 1
СУБД Реляционная - РСУБД - RDBMS - Relational Database Management System 100 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 546 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 610 12
MariaDB - SkySQL 44 3
Linux OS 10630 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1424 2
FreePik 1285 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 624 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 88 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 533 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1376 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1055 1
Apache Hadoop 443 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 35 1
Teradata Aster Data Systems - Teradata Aster Discovery Platform 18 1
Intel AES-NI - Intel Advanced Encryption Standard New Instructions - Расширение системы команд AES x86 для микропроцессоров 13 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 538 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1107 1
Stafory - робот Вера 347 1
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 11 1
Axmark David - Аксмарк Дэвид 7 5
Arno Kaj - Арно Кай 5 4
Белоусов Сергей 245 2
Чихачев Дмитрий 29 2
Петруня Сергей 2 2
Howard Michael - Говард Майкл 9 2
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 211 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 316 1
Смирнов Алексей 247 1
Панченко Иван 152 1
Новодворский Алексей 109 1
Бартунов Олег 49 1
Чачава Александр 111 1
Будник Александр 5 1
Коротков Александр 11 1
Горный Александр 43 1
Сушкевич Антон 67 1
Наумов Виктор 126 1
Иванников Виктор 23 1
Протасов Станислав 36 1
Сигаев Федор 18 1
Белкин Александр 4 1
Барков Александр 1 1
Голубчик Сергей 2 1
Степанова Елена 4 1
Кочеткова Екатерина 2 1
Vaintroub Vladislav - Вайнтрауб Владислав 1 1
Бабаев Игорь 1 1
Mueller Florian - Мюллер Флориан 12 1
Зубарев Илья 25 1
Петрунин Сергей 2 1
Lerdorf Rasmus - Лердорф Расмус 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 153017 5
Швеция - Королевство 3658 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52988 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4048 3
Европа 24510 3
Украина 7734 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44983 1
Финляндия - Финляндская Республика 3642 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18230 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1805 1
Абхазия - Республика 179 1
Финляндия - Эспоо 12 1
Ирландия - Республика 1021 1
Сингапур - Республика 1890 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2517 1
США - Калифорния 4729 1
Кипр - Республика 576 1
Ирландия - Дублин 160 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 167 1
Швейцария - Шаффхаузен 2 1
США - Калифорния - Редвуд-Сити 12 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4586 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8162 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17063 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7190 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4852 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14648 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50277 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2033 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6976 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8106 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6423 2
Фондовая биржа - IPO - SPAC - Special Purpose Acquisition Company 53 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6524 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6180 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25391 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2230 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53905 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11283 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2024 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1593 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1853 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1263 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7711 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5367 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31074 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5182 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 536 1
The Register - The Register Hardware 1659 3
PCWorld - PC World 45 1
InformationWeek 241 1
The Washington Post 341 1
IDC - International Data Corporation 4931 1
Allied Market Research 21 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 966 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1052 1
SIT - Schaffhausen Institute of Technology 2 1
