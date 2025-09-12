Получите все материалы CNews по ключевому слову
Widenius Michael Видениус Майкл
|12.09.2025
|Oracle выставила на улицу 70 разработчиков легендарной открытой СУБД MySQL 1
|29.03.2024
|Создатель знаменитой СУБД продается за бесценок: в 16 раз дешевле, чем оценивался полтора года назад 1
|20.09.2023
|Инвестфонд основателей Acronis и Parallels покупает создателя знаменитой СУБД 1
|26.02.2015
|Runa Capital вложила 3 млн евро в разработчика культовой СУБД 1
|02.04.2014
|Платформы для Big Data: сравнение вендоров 1
|14.07.2010
|MySQL возрождается на новом месте? 1
|22.03.2010
|Российские власти спасли MySQL 1
|23.12.2009
|Основатель MySQL – читателям CNews: спасите нас от Oracle 2
|21.04.2009
|Сооснователь MySQL предлагает Oracle сотрудничество 2
|06.02.2009
|Сооснователь MySQL покинул Sun 2
|08.09.2008
|Sun может остаться без главного архитектора MySQL 2
|24.11.2004
|Линус Торвальдс: крестовый поход против патентов на ПО 2
