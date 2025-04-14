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Apache Spark Apache Spark Streaming

Apache Spark - Apache Spark Streaming


14.04.2025 Исследование Axenix: инструменты китайских вендоров для анализа больших данных оказались производительнее решений на базе open source 1
20.03.2024 Новая версия опенсорсного коннектора Spark-Greenlum от ITSumma стала быстрее в 20 раз 1
18.01.2024 VK даст малому и среднему бизнесу простой доступ к инструментам анализа больших данных 2
30.11.2023 Сбербанк делится своими рекомендательными технологиями 1
11.10.2023 В России появилась отечественная SOAR нового поколения 1
31.08.2023 Бизнес-аналитику можно ускорить в разы за счет виртуализации данных 1
23.05.2023 Yandex Cloud открыла доступ к обновленной версии Yandex DataSphere 1
20.03.2023 «Яндекс» открывает исходный код YTsaurus — своей главной платформы для работы с большими данными 1
13.02.2023 «ОЛЛИ ИТ» становится эксклюзивным дистрибьютором импортозамещающего решения от ITSumma в сфере обработки больших данных 1
19.01.2022 Технологии успешного SOC: анализ данных 1
21.10.2021 G-Core Labs объявила о выходе на рынок Германии 1
01.10.2021 «Яндекс» выложил в открытый доступ библиотеку машинного обучения Catboost 1.0.0 1
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 1
22.07.2021 Arenadata выпустила новый продукт для обмена данными между Greenplum и Spark 1
20.05.2021 Сбербанк строит «российский Github» и открывает доступ для всех желающих к огромному числу облачных сервисов 1
04.02.2021 Mail.ru Cloud Solutions запускает бесплатный образовательный проект по работе с большими данными в облаке 1
15.09.2020 G-Core Labs запустила AI-платформу для ускорения разработки приложений на базе ИИ 1
28.08.2020 Самое время решиться на внедрение машинного обучения 1
06.07.2020 Mail.ru привела Amazon на облачный рынок России 1
29.06.2020 Neoflex Datagram включен в единый реестр российского ПО 1
05.06.2020 Европа построит собственные облачные сервисы, чтобы не покоряться Amazon, Google и Microsoft 1
13.05.2020 Обновленная «Гарда БД» теперь может блокировать локальные подключения к базам данных 1
12.03.2020 «Неофлекс» разработал новую дата-платформу для Mediascope 1
03.03.2020 «Мегафон» запустил облачную платформу для госзаказчиков и крупных клиентов 1
20.02.2020 Oracle выпустила облачную платформу Oracle Cloud Data Science Platform 1
22.01.2020 Банк «Открытие» и «Неофлекс» внедрили аналитическую платформу для мониторинга событий ИБ на технологиях больших данных 1
20.01.2020 Машинное обучение 1
02.07.2019 ТАЛМЕР: Как научить бизнес работать не только с очевидными данными 1
18.06.2019 Цифровизация логистики: как DevOps меняет грузоперевозки 1
13.06.2019 Эмилио Вальдес -

«Сердцем» цифровой компании становится умное управление данными

 1
07.06.2019 Годовая выручка «Синимекс» выросла на 15%, превысив 1,167 млрд рублей 1
28.03.2019 Mail.ru начала брать обслуживание чужой ИТ-инфраструктуры в свое облако 1
25.03.2019 Bright Box: Ушедшие в облака забыли о технологической рутине 1
07.12.2018 «Яндекс» сделал «убийцу» Amazon Web Services и Microsoft Azure доступным для всех россиян 1
03.12.2018 Mail.Ru Cloud Solutions будет продавать приложения по подписке 1
17.10.2018 Три российские финтех-компании вошли в сотню крупнейших в мире 1
12.10.2018 Nvidia представила открытую платформу GPU-ускорения RAPIDS для анализа больших данных и машинного обучения 1
31.08.2018 Dell EMC представила готовые решения Ready Solutions for AI С поддержкой ИИ 1
11.07.2018 Mail.Ru Cloud Solutions предоставила облачное решение для больших данных 1
10.07.2018 Mail.ru запустила облако для работы с большими данными для всех желающих 1

Публикаций - 83, упоминаний - 84

Apache Spark и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9463 16
VK - Mail.ru Group 3474 12
Microsoft Corporation 24773 10
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 359 9
Teradata - Терадата 214 9
Oracle Corporation 6745 8
Yandex - Яндекс 7583 7
8373 6
Amazon Inc - Amazon.com 3034 6
GitHub 857 6
GridGain Systems - Гридгаин Рус 29 5
Dell EMC 5043 5
SAS Institute 982 5
Neoflex - Неофлекс 223 5
Cloudera 58 5
SAP SE 5316 4
Intel Corporation 12264 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 805 4
Red Hat 1321 4
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 4
Google LLC 11903 4
Nvidia Corp 3538 4
Canonical 204 4
Hitachi - Хитачи 1468 4
Pentaho 60 4
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 412 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 3
Dell Technologies - Dell Computer 2138 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4070 3
Teradata Think Big 8 3
Meta Platforms - Facebook 4456 3
Huawei 3992 3
Broadcom - VMware - Greenplum 108 3
Cloudera - Hortonworks 27 3
МегаФон 9141 2
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ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 516 2
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ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2850 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 3
ВТБ - ВТБ24 665 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 519 2
Альфа-Банк 1787 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 2
Uber 332 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7493 2
Microsoft - LinkedIn 657 2
Airbnb 92 2
ВТБ - Почта Банк 470 1
ГПБ - Газпромбанк 1103 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 88 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1054 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 112 1
Conde Nast - Конде Наст 23 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 77 1
BTPN - Bank Tabungan Pensiunan Nasional 2 1
AgroScout 1 1
Bang&Bonsomer - Банг и Бонсомер 3 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2457 1
eBay Inc 1622 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 53 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1667 1
Coursera 54 1
Pony Express - Фрейт линк 70 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 486 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 63 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1409 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 221 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 251 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 1
Illumina 11 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4891 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1920 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4297 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2740 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2554 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 472 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2796 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 378 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 200 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2011 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 99 1
ASF - Apache Software Foundation 211 5
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