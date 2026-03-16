TData представила обновления RT.DataLake

Компания TData анонсировала выход обновлённой версии RT.DataLake – российской платформы для построения корпоративного хранилища больших данных. Новый релиз значительно улучшает безопасность, расширяет возможности администрирования и повышает стабильность работы в сложных корпоративных и государственных средах.

Обновление RT.DataLake обеспечивает переход на более современную и производительную архитектуру: вместо Solr теперь используется ElasticSearch для поиска и аудита в Apache Ranger. Это решение ускоряет обработку запросов и упрощает интеграцию с другими системами мониторинга. Также реализован полноценный аудит сервисов через ElasticSearch, а для Knox добавлен стандартный .service-файл, что упрощает развёртывание и управление. Важные изменения касаются SSL-безопасности, стабильности работы ranger-admin и корректного взаимодействия плагинов Ranger с Knox.

В новой версии RT.DataLake (на базе Hadoop 3.0.0) администраторы получили дополнительные инструменты для управления крупными кластерами: теперь можно запускать балансировщик HDFS на уровне отдельных нод и дисков, выполнять rolling restart для YARN и HDFS без остановки всего кластера, а также управлять всеми компонентами одновременно — старт, стоп, рестарт, переконфигурация. Для быстрого масштабирования добавлена операция Expand, позволяющая мгновенно развернуть сервисы на новых хостах. Улучшена работа с очередями YARN, добавлена поддержка PySpark, реализована ротация логов Hive, а экспорт конфигураций сделал платформу ещё более прозрачной и удобной для аудита.

Особое внимание уделено безопасности: в Hive скрыты пароли, а в конфигурационных файлах Ranger исправлены ошибки, влияющие на корректность аудита. Все изменения протестированы на совместимость с RT.ClusterManager 2.8.1, обеспечивая бесшовное управление всей экосистемой TData из единого интерфейса.

Андрей Телюков, технический директор TData, сказал: «Эти обновления — результат тесной работы с нашими клиентами из госсектора и регулируемых отраслей. Мы помогаем организациям выстраивать аудит безопасности. А также автоматизируем операции по управлению кластером, чтобы избежать риски человеческого фактора. Именно этот подход по улучшению надежности мы и заложили в новые версии».

