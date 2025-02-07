1С-Рарус РестАрт
«РестАрт» — программный продукт для автоматизации фронт-офиса предприятий питания. Решение помогает управлять продажами, кухней,
доставкой, настраивать системы лояльности. Как результат, полностью контролировать работу персонала и повышать качество обслуживания гостей.
1С-Рарус РестАрт и организации, системы, технологии, персоны:
|Satya Nadella - Сатья Наделла 200 1
|Кожевников Алексей 65 1
|Егоров Николай 8 1
|Чернышева Оксана 1 1
|Николькин Бахтиёр 1 1
|Галимзянов Рустем 1 1
|Страхов Дмитрий 1 1
|Силаева Анна 1 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 2
|Ведомости 1012 1
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