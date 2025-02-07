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1С-Рарус РестАрт


«РестАрт» — программный продукт для автоматизации фронт-офиса предприятий питания. Решение помогает управлять продажами, кухней,
доставкой, настраивать системы лояльности. Как результат, полностью контролировать работу персонала и повышать качество обслуживания гостей.


07.02.2025 Не успели продлить лицензию на ПО и процессы встали: как избежать таких ситуаций 1
27.12.2023 «Лига Цифровой Экономики» создала ИТ-инфраструктуру магазинов Desport 1
11.12.2023 Для быстрой зарядки электромобилей будут использовать только отечественное ПО 1
14.11.2023 «Систэм электрик» представила новую линейку преобразователей частоты SystemeVar STV630 1
18.01.2023 Программный продукт «Рестарт» включен в реестр Российского ПО 1
06.04.2022 Расширение лицензий на техподдержку для «РестАрт» 1
04.04.2022 Новые модули для ресторанного бизнеса в «РестАрт» 2
24.06.2021 Microsoft выпускает «Windows будущего» с новым дизайном. Она пойдет не на всех ПК 1
08.07.2020 Фирма «1С» и «1С-Рарус» выпустили новое отраслевое решение «1С:Управление предприятием общепита» 1
22.12.2016 «1С-Рарус» завершил автоматизацию бакинской сети ресторанов Anadolu 3
23.11.2016 «1С-Рарус» автоматизировал два московских кондитерских бутика французской сети Ladurée 1
26.10.2016 «РестАрт» редакции 3.3 обеспечит контроль готовности блюд и планирование закупок с учетом предзаказов 2
13.10.2016 «1С-Рарус» автоматизировал работу нового московского «Smile Кафе» 1
29.09.2016 «1С-Рарус» пополнил линейку «РестАрт» решениями для кухни и электронной очереди 2
24.05.2016 «1С-Рарус» обновил «начинку» отраслевого решения «РестАрт 3.1» 1
20.01.2016 Новая редакция «РестАрт» позволит организовать работу call-центра и контролировать ассортимент «шведского стола» 2
23.09.2015 «1С-Рарус» автоматизировал управленческий учет в конноспортивном комплексе «Дивный» 1
24.06.2015 «1С:Общепит 3.0» получила сертификат совместимости с «1С:Предприятием 8» 2
24.11.2014 «РестАрт:Мобильный официант» позволяет обслуживать гостей, не отходя от столика 3
14.08.2012 Сортировщик банкнот Glory USF-300 протестирован в сервисном центре «Банка России» 1
20.04.2012 Кондиционер для городской квартиры: что учитывать при покупке. Рекомендации ZOOM.CNews и General 1
05.12.2011 Как выбрать кондиционер. Рекомендации ZOOM.CNews 1
21.04.2010 До летней жары осталось недолго: выбираем кондиционер 1
30.07.2007 Nokia 5700 - телефон-плеер необычной конструкции 1
20.04.2007 ММВБ обзаведется третьим ИБП для предотвращения сбоев 1

Публикаций - 25, упоминаний - 34

1С-Рарус РестАрт и организации, системы, технологии, персоны:

1С-Рарус 887 14
8250 12
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 2
Fujitsu 2041 2
Samsung Electronics 10275 1
LG Electronics 3616 1
Toshiba Corporation 2930 1
Hitachi - Хитачи 1465 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Эвотор - Evotor 184 1
КСК Технологии 43 1
iiko - айко 47 1
Daewoo Electronics 43 1
Microsoft Corporation 24651 1
ФОРС - Центр разработки 638 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
Philips 2053 1
Sony 6549 1
Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 115 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
ITG Group - INPAS - ИНПАС 127 1
Glory 22 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 227 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 128 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1305 1
Парус электро - Связь инжиниринг 23 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Ростелеком 9724 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12687 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 770 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 155 1
Ballu Industrial Group 43 1
Ситроникс - Sitronics Electro 44 1
Эттон Груп - Etton 57 1
Mitsubishi Heavy Industries 34 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7348 2
Газпром ПАО 1342 1
Starbucks 88 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
Планета Суши 11 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance 27 1
Papa John’s - Папа Джонс 14 1
Кейтеринбург 1 1
Daikin Industries 46 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1637 1
UPS 205 1
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 130 1
Бахетле - российская сеть продовольственных магазинов 22 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 584 1
Альфа-Банк 1774 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
АЯК - Ассоциация Японские Кондиционеры 5 1
Desport - Decathlon - Декатлон 35 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2728 1
IL Патио - Эль Патио 14 1
Carlson Rezidor Hotel Group - Park Inn by Radisson - Парк Инн 16 1
Юнирест - Rostcic’s - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 53 1
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 980 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4765 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4134 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11688 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2719 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 234 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2509 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30829 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11651 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66390 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19468 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12207 4
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2377 4
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 459 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24206 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2579 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29794 3
Электротехника - инвертор 148 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12501 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50733 3
Моноблок - Monoblock PC 933 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5067 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8483 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11168 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13955 2
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 351 2
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 131 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20837 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1712 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12061 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4724 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5903 2
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 557 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3465 2
Оцифровка - Digitization 4559 2
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 501 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1420 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2889 2
Калькулятор - Calculator 342 2
Таймер - Timer 299 2
Вентилятор - Fan 982 2
Теплообменник - Heat exchanger - техническое устройство теплообмен между двумя средами различной температуры - Рекуператор - Рекуперативный теплообменник 78 2
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация и очистка воздуха - Очиститель воздуха 126 2
Угольный фильтр - Carbon Filter 45 2
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 842 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9630 2
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 480 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 391 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2282 3
Google Android 14033 2
Google Play - Google Store - Android Market 3298 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 943 2
1С-Рарус Управление рестораном 10 2
1С-Рарус Общепит 38 2
Apple iOS 7829 1
Apple - App Store 2896 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 216 1
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 47 1
Fujitsu General - Aristage - General Nordic DC-Inverter 3 1
1С-Рарус Комбинат питания 8 1
ФГИС Меркурий ВетИС.API 10 1
Microsoft Windows 7 1979 1
Microsoft DirectX 707 1
Microsoft Windows 11 548 1
StatCounter 398 1
Microsoft Skype 2067 1
Microsoft Teams - MS Teams 549 1
Microsoft Windows 10 1765 1
Sony Walkman 285 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7095 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 667 1
ByteDance - TikTok 258 1
Google Chrome OS - Google Chromebox 369 1
Nokia XpressMusic 65 1
Microsoft Windows 15699 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 341 1
Microsoft Windows Live Tiles - живые плитки 40 1
Nokia Nseries 537 1
Amazon Appstore 21 1
1С:Предприятие Фастфуд Фронт-офис 3 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeVAR 5 1
StartIsBack 4 1
FreePik 1009 1
UCS R-Keeper 67 1
Daikin Industries - VRF - Variable refrigerant flow - VRV - Variable refrigerant volume 16 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 200 1
Кожевников Алексей 65 1
Егоров Николай 8 1
Чернышева Оксана 1 1
Николькин Бахтиёр 1 1
Галимзянов Рустем 1 1
Страхов Дмитрий 1 1
Силаева Анна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144887 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43310 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14133 3
Европа 21788 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2879 2
Франция - Французская Республика 7856 2
Сатурн - Титан (спутник) 470 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5189 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52174 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1033 1
Азербайджан - Баку 127 1
Швеция - Королевство 3621 1
Япония 13297 1
Финляндия - Финляндская Республика 3605 1
Украина 7620 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24181 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5020 7
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Blacklist - Чёрный список 620 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 2
Ведомости 1012 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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