Для быстрой зарядки электромобилей будут использовать только отечественное ПО

Быстрые зарядки для электромобилей должны будут работать на программном обеспечении, входящем в реестр отечественного ПО или реестр ПО членов Евразийского экономического союза с 1 января 2025 г. Проект такого приказа опубликовало Минцифры. Эксперты считают, что на данный момент рынок не все еще может импортозаместить.



Полное импортозамещение

Быстрые зарядки для электромобилей должны будут работать на программном обеспечении, входящем в реестр отечественного ПО или реестр ПО членов Евразийского экономического союза с 1 января 2025 г., пишут «Ведомости» со ссылкой на опубликованный Минцифры проект приказа.

В документе также указано, что отечественное ПО для субсидируемых быстрых электрозаправочных станций (ЭЗС) для электромобилей должно поддерживать протокол OCPP (Open Charge Point Protocol) и OCPI (Open Charge Point Interface) версий не ниже 2.01 и 2.2.1. Соответствующим требованиям государства быстрым ЭЗС компенсируется до 60% (т. е. до 1,86 млн руб.) стоимости зарядки и до 30% (до 900 тыс. руб.) техприсоединения к электросети.

Протоколы по новым требованиям

Представитель Минэнерго подтвердил изданию, что на текущий момент в России используется OCPP версии 1.6 JSON (стандарт зарядной станции с протоколом интернет-соединения, позволяющий производить мгновенную оплату; работает с 2015 г.) и 2.01. Стандарты OCPP от 2.0 и выше, появившиеся после 2020 г., соответствуют нескольким дополнительным параметрам, касающимся требований по информационной безопасности и проведению транзакций, прокомментировал изданию представитель Sitronics Electro.

Протокол OCPI используется операторами зарядок для обеспечения соединения между станциями и сервисом и дает возможность пользователям заряжать автомобили на электрозарядных станциях разных операторов, пояснил генеральный директор интегратора ГК «Эттон» Ефим Климов. «OCPI 2.2.1. (роуминговый протокол взаимодействия между станциями разных участников рынка) пока используется редко, так как компании только начинают обмениваться информацией друг с другом», — сказал представитель Минэнерго.

Сейчас мы видим неготовность поддерживать протокол OCPI 2.2.1. ни на стороне производителей «железа», ни на стороне операторов, считает представитель АНО по развитию инфраструктуры для электроавтомобилей «Рестарт» Рустем Галимзянов. В России на текущий момент существует несколько десятков приложений для управления зарядками с различными функциями, но операторы ЭЗС в своем приложении поддерживают информацию только о своих станциях, отмечает эксперт.

«Получается, владельцу электрокара нужно скачивать разные приложения при использовании ЭЗС разных производителей. Создание площадки для интеграции данных со всех зарядных станций — одна из инициатив, которая рассматривается в правительстве», — добавил Климов.

«С одной стороны было бы удобно иметь единого оператора, однако любая ИT-система может быть подвержена взломам и практика это подтверждает, — сказал Галимзянов. Например, такое происходило в Москве в ноябре 2023 г., когда два дня станции столичной сети полностью были отключены, и по всей России в 2021 г. со станциями, в которых был установлен украинский контроллер. С другой стороны наличие разных мобильных приложений является плюсом так как, «если взламывается одна система, то другая работает», добавил эксперт.

ПО для зарядных устройств

На сегодняшний день в реестре ПО содержатся сведения об отечественных программных решениях Engy Energy Station v. 2.5 от ООО «Энжи», единая система управления зарядной инфраструктурой Sitronics Electro от АО «Ситроникс», клиентская система управления для зарядных станций от ООО «Зарядная станция» и др., сказал изданию представитель Минцифры.

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В зарядных станциях применяется несколько типов программного обеспечения, пояснил руководитель направления ЭЗС компании «Парус электро» Александр Нечаев: ПО контроллеров для зарядки электромобилей по различным стандартам, ПО управления зарядной станцией и ПО для передачи различных данных от зарядной станции на сервер оператора. Программное обеспечение для управления зарядными станциями на уровне операторов используется исключительно от российских вендоров, иностранные производители в данном сегменте отсутствуют.

Несмотря на расширение локализации производства зарядных станций и увеличение количества приложений для управления электрозарядками, основной компонент станции — контроллер — в России не производят, он остается импортным, отметил Климов.

Рынок зарядных устройств

В России сейчас 779 быстрых электрозаправок по данным сервиса 2Chargers, которые приводят «Ведомости». По сведениям Минэкономразвития, в 2022 г. в России было установлено 439 быстрых и 783 медленные зарядки. План на 2023 г. — 659 и 2,163 тыс. ЭЗС соответственно.

«В прошлом году с момента начала действия программы субсидирования по установке зарядных станций мы наблюдали зарождение рынка. Сейчас мы уже наблюдаем его рост, и в последующие годы с учетом насыщения электромобилями рынок будет только увеличиваться», — считает Нечаев.