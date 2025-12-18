Разделы

18.12.2025 «Рег.облако» автоматизировал управление облаком с помощью кода 1
09.12.2025 Запущен бесплатный сканер, позволяющий выяснить, не является ли ваш IP частью ботнета 1
04.12.2025 Внедрение ELMA365 в Национальную систему цифровой маркировки «Честный знак» 1
04.12.2025 В репозитории npm подгрузили целый ворох вредоносов. Если они не добиваются желаемого, то пытаются разрушить систему 1
27.11.2025 «АБП2Б» обновила SSH-клиент MС22 до версии 1.4 1
27.11.2025 «МойОфис» 3.6: конвертация VBA-макрокоманд, Python в надстройках, приложение «МоиЗаметки» и другие новые возможности экосистемы 1
Как СУБД Jatoba прошла путь от узкоспециализированного продукта до игрока общего рынка 1
18.11.2025 Вышел новый релиз «Графиня 1.1.0»: улучшенные витрины данных и работа с переменными 1
28.10.2025 Как ИИ помогает автоматизировать работу с документами 1
20.10.2025 Обновление R-Vision SIEM: оценка покрытия MITRE ATT&CK, активное реагирование на агентах и аналитические инструменты нового уровня 1
06.10.2025 Хитрый троян для Android перехватывает управление смартфонами. Его жертвы рискуют лишиться всех средств 1
Евгений Бударин, «Лаборатория Касперского»: Атакована может быть любая компания 1
02.09.2025 Выбираем систему управления проектами под задачи бизнеса 1
20.08.2025 В платформе Digital Q.DataFlows от «Диасофт» добавлена возможность настраивать сценарии загрузки данных 1
30.07.2025 Хакеры установили на GitHub крупной фриланс-платформы вредоносные Node.js модули. Они уничтожали все данные в системе 1
30.07.2025 Как перенести общение из WhatsApp и других мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция 1
28.07.2025 В России строят ИИ для анализа данных с БПЛА, чтобы исключить аварии, вызванные человеческими ошибками 1
28.07.2025 «Лаборатория Числитель» представила полноценную альтернативу Grafana 1
24.07.2025 VK Tech внедрила технологию SSO в VK WorkSpace 1
18.07.2025 Bell Integrator FabricaONE.AI разработала собственное решение для управления API компаний 2
11.07.2025 В Windows меняют движок JavaScript, который проработал 29 лет 1
08.07.2025 «Флант» выпустил бесплатную редакцию Deckhouse Stronghold для управления секретами 2
03.07.2025 Артем Грибков, Angara Security: Хактивисты или конкуренты зачастую проводят атаки без компрометации ИТ-инфраструктуры 1
02.07.2025 Москва строит ИТ-систему слежения за курьерами и самокатами в реальном времени 1
01.07.2025 Новая версия Luxms BI 11.1.15 2
23.06.2025 Аутентификаторы «Рутокен» OTP и «Рутокен» MFA защищают доступ к корпоративному менеджеру паролей BearPass   3
19.06.2025 Bercut представил новую версию DataMapper 2
18.06.2025 Axel Pro представила новую версию системы хранения и обработки событий LogIQ 2.4.0 1
18.06.2025 SQL впервые выбыл из топ-10 самых популярных языков программирования 1
16.06.2025 Хакеры атакуют промышленные предприятия в России, оставляя на прощание криптомайнер 1
06.06.2025 Константин Моршнев: Эволюция без ломки — тренд развития Parser 1
23.04.2025 «Диасофт» выпустила обновленную версию СУБД Digital Q.DataBase 4
22.04.2025 ИИ теперь экономит пользователям Test IT до 50% времени на задачах тестирования 1
14.04.2025 Napoleon IT запускает универсальную платформу локальных LLM-решений для компаний любого масштаба 1
09.04.2025 SimpleOne разработала универсальный адаптер для подключения B2B CRM к внешним источникам данных 1
07.04.2025 «Код Безопасности» запускает новую версию 2.7 «Континент TLS-сервер» 1
03.04.2025 Сервис «Средние ставки» от ATI.SU поможет Wildberries в развитии направления коммерческих грузоперевозок 1
27.03.2025 Библиотека npm обзавелась вредоносным содержимым и раздает криптомайнеры 1
25.03.2025 Новый релиз платформы Luxms BI 11.1 2
25.03.2025 «МТС Линк» запускает серверную версию UC-приложения 2

