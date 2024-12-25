Ситроникс Sitronics Electro
Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) — российский оператор зарядной инфраструктуры, который строит сеть зарядных станций для электротранспорта по всей стране. Компания развивает зарядную инфраструктуру мощностью от 22 до 300 кВт. На 2022 год компанрия заряжает электротранспорт в Москве, Нижнем Новгороде и Ульяновске. Также Sitronics Electro разрабатывает ПО для управления зарядными станциями и приложение для водителей электромобилей.
Ситроникс и организации, системы, технологии, персоны:
|Гурленов Андрей 24 23
|Самохин Николай 10 10
|Пожидаев Николай 85 6
|Сафарян Армен 5 4
|Швейн Александр 3 1
|Голубев Василий 39 1
|Катков Алексей 42 1
|Прошунин Андрей 1 1
|Шамсутдинов Рустам 2 1
|Лунтовский Андрей 2 1
|Зарипов Шамиль 1 1
|Галимзянов Рустем 1 1
|Акиндинов Алексей 2 1
|Ялов Дмитрий 2 1
|Копайгородский Алексей 4 1
|Биба Александр 1 1
|Мартиросян Гоар 1 1
|Климов Ефим 14 1
|Нечаев Александр 2 1
|Костюченко Павел 1 1
|Воронова Дарья 8 1
|Лебедев Артемий 99 1
|Крестиничев Юрий 1 1
|Колесников Алексей 22 1
|Пономарев Евгений 8 1
|Ковалев Иван 4 1
|Беков Рамис 1 1
|Бузулуцкий Михаил 1 1
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