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Ситроникс Sitronics Electro

Ситроникс - Sitronics Electro

Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) — российский оператор зарядной инфраструктуры, который строит сеть зарядных станций для электротранспорта по всей стране. Компания развивает зарядную инфраструктуру мощностью от 22 до 300 кВт. На 2022 год компанрия заряжает электротранспорт в Москве, Нижнем Новгороде и Ульяновске. Также Sitronics Electro разрабатывает ПО для управления зарядными станциями и приложение для водителей электромобилей. 


25.12.2024 Sitronics Group и группа «Эталон» заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
05.12.2024 Sitronics Electro запустила систему диспетчеризации для электробусов Санкт-Петербурга 1
26.11.2024 Sitronics Electro зарегистрировала в Роспатенте товарный знак на систему диспетчеризации для ультрабыстрых зарядных станций 1
20.09.2024 Sitronics Electro усовершенствовала систему диспетчеризации ePark собственной разработки 1
05.09.2024 Sitronics Electro создала зарядную инфраструктуру для электробусов в автобусном парке №2 в Санкт-Петербурге 1
07.08.2024 Sitronics Electro запустил специальную программу для электротакси 1
25.07.2024 Sitronics Electro и «Кама» объявили о сотрудничестве в рамках сервиса Atomobility 1
12.07.2024 Sitronics Electro установил первую УБЗС для электробусов в Обнинске 1
10.07.2024 «Лаборатория Касперского» и Sitronics Group подписали соглашение о сотрудничестве 1
08.07.2024 Sitronics Electro вернул более полумиллиона баллов клиентам, участвующим в программе лояльности 1
06.06.2024 Sitronics Electro и «Домиленд» объявили о сотрудничестве: пользователи смогут подключать и оплачивать персональные зарядные станции в приложениях своих домов 1
28.05.2024 Sitronics Electro создал первый образец быстрой зарядной станции для электромобилей 1
07.05.2024 Sitronics Electro и «Моторинвест» заключили соглашение о партнёрстве 1
15.04.2024 Sitronics Electro подвел первые итоги программы лояльности 1
26.03.2024 Sitronics Electro запустил серийное производство медленных станций для зарядки электромобилей 1
07.02.2024 Sitronics Electro ввел кешбэк для пользователей своего приложения 1
01.02.2024 Sitronics Electro обеспечила запуск электробусов в Волгодонске зарядной инфраструктурой 1
24.01.2024 Sitronics Electro приняла участие в установке ультрабыстрых зарядных станций в электробусном парке «Салтыковка» в Москве 1
17.01.2024 Sitronics Electro обеспечила зарядной инфраструктурой электробусы в Ростове-на-Дону 1
12.01.2024 Sitronics Electro увеличил количество регионов присутствия втрое 1
15.12.2023 Электробусы в Волгограде заряжаются на ультрабыстрых станциях оператора Sitronics Electro 1
11.12.2023 Для быстрой зарядки электромобилей будут использовать только отечественное ПО 1
20.11.2023 Sitronics Electro увеличивает число зарядных станций для электромобилей близ отелей Cosmos Hotel Group 1
03.08.2023 Sitronics Electro начала разработку собственных зарядных станций для электромобилей 1
05.06.2023 Софт Sitronics Electro начнет работать на зарядных станциях для электромобилей в Киргизии 1
22.05.2023 Emperium разрабатывает новые модели пассажирских электросудов 1
16.05.2023 Sitronics Electro запустила в Иванове станцию для быстрой зарядки электромобилей 1
03.05.2023 Sitronics KT оснастит электросуда Emperium радионавигационным оборудованием 1
26.04.2023 Платформа по управлению ЭЗС и мобильное приложение Sitronics Electro получили регистрацию в Роспатенте 1
16.03.2023 Sitronics Electro запустила в Туле быструю зарядную станцию для электромобилей 1
29.12.2022 Мобильное приложение как главная точка формирования клиентского опыта 1
29.12.2022 Sitronics Electro установила станции для быстрой зарядки электромобилей в Ленобласти 1
15.12.2022 Sitronics Electro установила зарядку для электромобилей на паркинге стадиона «ВТБ арена» 1
29.11.2022 В Красногорске заработала быстрая зарядная станция Sitronics Electro для электромобилей 1
22.11.2022 Sitronics Electro обновила приложение для водителей электромобилей 1
09.11.2022 КамАЗ и Sitronics Group заключили соглашение о реализации совместных проектов по электрификации транспорта 1
19.09.2022 Sitronics Electro установила ультрабыструю зарядную станцию для общественного электробуса в Волгограде 1
19.08.2022 Sitronics Electro установила зарядные станции для электромобилей в Cosmos Collection Izumrudny Les Hotel 1
16.08.2022 В Москве построят ультрабыстрые комплексы для зарядки более 270 электробусов 1
04.07.2022 Sitronics Group построит электрозарядную инфраструктуру в Ростовской области 1

Публикаций - 44, упоминаний - 44

Ситроникс и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 44
АФК Система ПАО 1797 8
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 90 2
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 104 1
Парус электро - Связь инжиниринг 23 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
Эттон Груп - Etton 57 1
Группа Самолет - Клиентский сервис - Domyland - Домиленд 15 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 66 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 3
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 127 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 2
Студия Артемия Лебедева 97 2
Ситроникс - Emperium - Эмпериум 15 2
Россети Ленэнерго 1700 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 24 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
MMG - Mall Management Group - ММГ - Молл Менеджмент Групп - Павелецкая плаза ТРЦ 6 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Моторинвест 13 1
Volkswagen Group - VW 280 1
HONGQI - Хончи 4 1
Юнирест - Rostcic’s - KFC - Сеть ресторанов общественного питания 53 1
Эталон ГК - ЛенСпецСМУ - Etalon Group 13 1
Пассажиравтотранс СПб ГУП 11 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 6
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 2
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 66 1
Администрация Краснодарского края 61 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 90 1
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 24 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 41
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 474 31
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 65 30
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 28
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 19
Транспорт общественный - Электротранспорт - электробус - электрический автобус - electric bus - электротакси - electric taxi 82 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 7
CHAdeMO - CHArge de MOve 18 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 6
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 612 6
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 958 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 4
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Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 2
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Ситроникс - Sitronics Electro ePark 5 5
КамАЗ 6282 - российский низкопольный электробус совместной разработки НефАЗ и КамАЗ 4 2
Ситроникс - Sitronics Electro eStation Super ЭЗС - быстрые зарядные станции для электромобилей 2 2
Ситроникс КТ - АИС - Автоматическая идентификационная система 3 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
FreePik 980 1
1С-Рарус РестАрт 24 1
Моторинвест Evolute - электромобиль 19 1
Ситроникс - Emperium - Ecobus - Экобас - речные однопалубные электросуда 6 1
Ситроникс - Emperium - Ecocruiser - Экокрузер - двухпалубные прогулочные электрокатамараны 5 1
Volkswagen ID. series 8 1
Ситроникс - Sitronics Electro eTrace 1 1
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Голубев Василий 39 1
Катков Алексей 42 1
Прошунин Андрей 1 1
Шамсутдинов Рустам 2 1
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Биба Александр 1 1
Мартиросян Гоар 1 1
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Нечаев Александр 2 1
Костюченко Павел 1 1
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Колесников Алексей 22 1
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