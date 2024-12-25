Ситроникс - Sitronics Electro

Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) — российский оператор зарядной инфраструктуры, который строит сеть зарядных станций для электротранспорта по всей стране. Компания развивает зарядную инфраструктуру мощностью от 22 до 300 кВт. На 2022 год компанрия заряжает электротранспорт в Москве, Нижнем Новгороде и Ульяновске. Также Sitronics Electro разрабатывает ПО для управления зарядными станциями и приложение для водителей электромобилей.