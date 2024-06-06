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Sitronics Electro и «Домиленд» объявили о сотрудничестве: пользователи смогут подключать и оплачивать персональные зарядные станции в приложениях своих домов

Благодаря сотрудничеству с Sitronics Electro, пользователям платформы «Домиленд» станут доступны услуги установки, управления и оплаты персональных ЭЗС в жилых комплексах. Управляющие компании и девелоперы смогут предложить своим клиентам с электромобилями новые услуги в режиме одного окна. Об этом CNews сообщили представители «Домиленд».

В приложениях, разрабатываемых компанией «Домиленд», появится раздел, в котором жители объектов смогут заказать, купить и установить зарядную станцию, а также управлять процессом заряда через мобильное приложение. Застройщикам Sitronics Electro также предоставит доступ к организации зарядной инфраструктуры через платформу.

«Умные технологии — один из главных трендов эволюции продукта жилой недвижимости. Зарядные станции для электромобилей в жилых комплексах — логичное продолжение этого тренда. Сотрудничество Sitronics Electro с «Домиленд» позволит интегрировать управление зарядными станциями в периметр приложений застройщиков», — сказал Николай Самохин, коммерческий директор Sitronics Electro.

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Также отметим, что сотрудничество Sitronics Electro и «Домиленд» особенно актуально, учитывая, что по Приказу Минстроя России при застройке в Москве установка ЭЗС обязательна на 5% от всех парковочных мест.

«Наша задача предоставить жителям современных домов как можно больше сервисов, связанных с их домом. Это касается личного имущества и использования общественных пространств, будь то бронирование мест в коворкинге, уведомление о доставке заказа в постамат или просмотр доступных электростанций для зарядки авто. Частота использования приложения жителями положительно сказывается на продажах дополнительных сервисов УК и повторных продажах девелоперов. Все это возможно, если продукт качественно проработан. За удобный интерфейс с классным UX/UI отвечает «Домиленд», а за работоспособность инфраструктуры наш новый партнер — Sitronics Electro. Уверены, что сотрудничество откроет новые возможности для застройщиков и жителей их домов», — сказала Дарья Воронова, управляющий партнер «Домиленд».

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