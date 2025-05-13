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Yandex Domyland Домиленд Клиентский сервис

Yandex - Domyland - Домиленд - Клиентский сервис

«Домиленд» — российская PropTech-платформа

Судебные дела (2) на сумму 161 945 ₽
в качестве истца (2) на сумму 161 945 ₽


13.05.2025 «Яндекс» купил платформу для управления жилыми домами 2
12.05.2025 «Яндекс» инвестирует в PropTech – технологии для цифровизации жилой недвижимости 2
27.03.2025 В «Домиленд» интегрировали цифровую страховую 3
10.02.2025 В жилом районе ALIA впервые будет интегрирован модуль автоматического распознавания госномеров на базе Ujin 1
17.10.2024 ГК «Самолет» и «Домиленд» первые в России запускают для жителей подписочные сервисы по управлению квартирой 3
20.09.2024 Оплата любых счетов в пару кликов в мобильных приложениях жителей МКД 2
06.06.2024 Sitronics Electro и «Домиленд» объявили о сотрудничестве: пользователи смогут подключать и оплачивать персональные зарядные станции в приложениях своих домов 1
17.05.2024 «Домиленд» заключил партнерство с двумя управляющими компаниями ГК «Прогресс» 1
08.04.2024 PropTech-платформа «Домиленд» предлагает управляющим компаниям сервис «Аренда машиномест» 1
08.06.2022 ГК «А101» разработала единый цифровой стандарт для жилых комплексов 1
21.12.2021 Российский застройщик Glorax добавил новые функции в свое суперприложение 1
15.12.2021 «А101» представила суперапп для клиентов, жителей и малого бизнеса 1
15.04.2021 MR Group и разработчик супераппов «Домиленд» объявили о стратегическом партнерстве 2
11.08.2020 «Домиленд» поможет девелоперам продавать онлайн 1
07.07.2020 «Домиленд» запустил цифровую доску объявлений 2
07.07.2020 ГК «А101» и «Домиленд» запустили программу цифрового управления коммерческой недвижимостью 1
06.07.2020 ГК «А101» и «Домиленд» запустили программу цифрового управления коммерческой недвижимостью 1
01.04.2020 ВТБ и «Домиленд» переводят работу строительных и управляющих компаний в онлайн 2
14.11.2019 ВТБ приобрел контрольную долю в сервисе управления недвижимостью «Домиленд» 1

Публикаций - 19, упоминаний - 29

Yandex и организации, системы, технологии, персоны:

Unicorn - Юникорн 48 3
МКД 61 2
Ситроникс - Sitronics Electro 48 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1333 1
Yandex - Яндекс 7664 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 181 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2870 4
Донстрой - Дон-Строй Инвест 31 3
Брусника 14 3
Level Group - Левел Груп 22 3
Capital Group 73 2
MR Group - МР Групп 35 2
Химки Групп 1 1
Seven Suns Development - Севен Санс Девелопмент 1 1
СМ.Сити 2 1
Страна Девелопмент 6 1
Glorax Group - Glorax Development - Глоракс Девелопмент 16 1
Группа Самолет 84 1
Asterus - Астерус 3 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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