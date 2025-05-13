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Yandex Domyland Домиленд Клиентский сервис
«Домиленд» — российская PropTech-платформа
Yandex и организации, системы, технологии, персоны:
|Unicorn - Юникорн 48 3
|МКД 61 2
|Ситроникс - Sitronics Electro 48 1
|Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1333 1
|Yandex - Яндекс 7664 1
|СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 181 1
|Воронова Дарья 10 9
|Блюкова Валерия 3 3
|Боим Анна 11 2
|Перминова Светлана 30 2
|Печатников Анатолий 37 1
|Обухов Александр 26 1
|Лившин Дмитрий 6 1
|Файнблит Татьяна 2 1
|Брызгалов Павел 1 1
|Самохин Николай 12 1
|Акиндинов Алексей 2 1
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