ГК Dars приступила к интеграции сервисов «Домиленда» в свои ЖК

ГК Dars объявила о запуске приложения для жителей своих комплексов на базе платформы «Домиленд». В рамках сотрудничества будут внедрены сервисы для их комфортного проживания. Поэтапная интеграция начнется в жилых комплексах Ульяновска, Хабаровска, Уфы и Волгограда.

Сотрудничество с компанией позволит девелоперу автоматизировать работу аварийно-диспетчерской службы, благодаря чему все обращения будут поступать в единый центр, проходить регистрацию и контроль исполнения.

Жители смогут удобно оплачивать коммунальные услуги, проверять счета и передавать показания приборов учета в несколько кликов — без визитов и звонков.

Также будет доступно управление домофонами, шлагбаумами и воротами через смартфон. Жители получат доступ к онлайн-видеонаблюдению за придомовой территорией и общественными зонами.

Помимо этого, через приложение жители будут получать все важные новости, связанные с их домом, смогут участвовать в опросах и влиять на принимаемые решения по управлению ЖК.