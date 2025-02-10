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Asterus Астерус

Asterus - Астерус

ASTERUS основана в 2018 году. Компания осуществляет свою деятельность на рынке жилой и коммерческой недвижимости Москвы, управляя средствами российских и глобальных инвестиционных фондов.


10.02.2025 В жилом районе ALIA впервые будет интегрирован модуль автоматического распознавания госномеров на базе Ujin 1
04.04.2022 Застройщик Asterus внедрил российский сервис для автоматизации приемки 1
19.01.2022 Asterus и «СОДИС Лаб» договорились о внедрении цифровой платформы для эксплуатации «Ростех-Сити» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Asterus и организации, системы, технологии, персоны:

Базис. Недвижимость 1 1
Ростех - SODIS Lab - СОДИС Лаб 10 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Астон ГК - Агро-индустриальная корпорация 14 1
Ростех Сити 1 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10237 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50753 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3544 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12785 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 942 1
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8484 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4020 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19483 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6803 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12562 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 46 1
Ростех - SODIS Building FM - SODIS Building M - SODIS Building CM 5 1
Ковалев Константин 2 1
Верховский Игорь 1 1
Глухих Артем 2 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43322 1
Москва - Покровское-Стрешнево - Покровское-Глебово и Глебово-Стрешнево 7 1
ДДУ - Договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома 12 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4831 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5385 1
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