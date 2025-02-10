Asterus Астерус
ASTERUS основана в 2018 году. Компания осуществляет свою деятельность на рынке жилой и коммерческой недвижимости Москвы, управляя средствами российских и глобальных инвестиционных фондов.
Asterus и организации, системы, технологии, персоны:
|Базис. Недвижимость 1 1
|Ростех - SODIS Lab - СОДИС Лаб 10 1
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|Астон ГК - Агро-индустриальная корпорация 14 1
|Ростех Сити 1 1
|Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 46 1
|Ростех - SODIS Building FM - SODIS Building M - SODIS Building CM 5 1
|Ковалев Константин 2 1
|Верховский Игорь 1 1
|Глухих Артем 2 1
|Нигматулина-Мащицкая Карима 1 1
|Шахраманьян Андрей 6 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144930 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43322 1
|Москва - Покровское-Стрешнево - Покровское-Глебово и Глебово-Стрешнево 7 1
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