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«Содис Лаб» и The CAD Academy будут совместно продвигать решения для цифровизации строительства

«Содис Лаб» и The CAD Academy заключили соглашение о стратегическом партнерстве с целью продвижения в странах Центральной Азии ИТ-решений на базе BIM и цифровых двойников для управления проектированием, строительством, мониторингом и эксплуатацией объектов. Об этом CNews сообщили представители «Содис Лаб».

В рамках сотрудничества компания «Содис Лаб» предоставит технологическую экспертизу и передовые разработки в области цифровизации строительных и эксплуатационных процессов. Компания The CAD Academy обеспечит внедрение решений с использованием лучших консалтинговых практик, опираясь на многолетний опыт реализации проектов в регионе.

Объединение усилий двух компаний позволит строительным и эксплуатирующим компаниям Центральной Азии получить доступ к инструментам цифрового моделирования, управления строительными данными и реализации проектов с использованием BIM-технологий.

«Содис Лаб» – компания в области цифрового управления строительными проектами, чьи решения уже доказали свою эффективность на инфраструктурных объектах, в числе которых СЗ «Стадион «Спартак», сеть гипермаркетов «Глобус», «Синара-Девелопмент», Asterus, «Строй Техно Инженеринг», «Сколково» и др.

The CAD Academy – системный интегратор в сфере оптимизации и автоматизации бизнес-процессов в проектировании, строительстве и эксплуатации обеспечивающий подготовку квалифицированных специалистов.

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Андрей Шахраманьян, генеральный директор «Содис Лаб»: «Партнерство с The CAD Academy – это значимый шаг в развитии цифровых технологий в строительной отрасли Казахстана и других стран Центральной Азии. Мы объединяем инновационные BIM-технологии и опыт создания цифровых двойников с региональной экспертизой наших партнеров. Это позволит компаниям эффективнее управлять жизненным циклом объектов – от проектирования до эксплуатации. Наши решения уже зарекомендовали себя в крупных проектах в России, и теперь мы готовы вывести их на рынок Центральной Азии».

Ибрагим Ушурбакиев, коммерческий директор The CAD Academy: «Запуск партнерской инициативы «Содис Лаб» и The CAD Academy знаменует новый этап цифровой трансформации строительной отрасли региона. Доступ к передовым технологиям и экспертным знаниям позволит строительным и эксплуатирующим компаниям не только повысить свою конкурентоспособность, но и ускорить переход к интеллектуальному управлению объектами инфраструктуры. Мы наблюдаем устойчивый рост интереса к современным решениям в области управления строительством и эксплуатацией. Благодаря партнерству мы сможем предложить рынку проверенные, эффективные технологии».

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