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Синара ГК Синара–Девелопмент

Синара ГК - Синара–Девелопмент

«Синара–Девелопмент» — дивизиональный холдинг Группы Синара, в задачи которого входит комплексное управление проектами в области жилой и коммерческой недвижимости, реализация проектов комплексного освоения территорий (КОТ). 


22.01.2025 «Синара-Девелопмент» внедрила цифровую систему управления строительством с поддержкой BIM-технологии 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Синара ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - SODIS Lab - СОДИС Лаб 10 1
Синара ГК - Sinara Group 101 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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