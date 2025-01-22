Синара ГК Синара–Девелопмент
«Синара–Девелопмент» — дивизиональный холдинг Группы Синара, в задачи которого входит комплексное управление проектами в области жилой и коммерческой недвижимости, реализация проектов комплексного освоения территорий (КОТ).
|22.01.2025
|«Синара-Девелопмент» внедрила цифровую систему управления строительством с поддержкой BIM-технологии 1
Синара ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 1
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