Платформа Smartis представила мультиканальную post-view-аналитику для застройщиков

Платформа Smartis представила мультиканальную post-view-аналитику для застройщиков. Об этом CNews сообщил представитель Smartis.

Мультиканальная post-view-аналитика позволяет увидеть все касания пользователей с рекламой, а не только после обращения. В компании подчеркнули, что нововведения являются ответом на запросы трансформирующегося рынка и продолжением развития технологии post-view, которая уже изменила качество оценки эффективности медийной рекламы.

Основатель и CEO Smartis Игорь Балашов отметил, что сегодня уже 41% застройщиков-клиентов используют post-view. При добавлении post-view-данных растёт количество касаний покупателя, потому что большинство девелоперов сегодня учитывают только те касания, которые произошли после первого контакта с клиентом.

Чтобы правильно учитывать каждый канал и расширить пользовательский путь, в Smartis провели интеграции с «Авито», «Циан» и «Яндекс Недвижимость». Это позволяет застройщику создать аналитику баз недвижимости — видеть, как клиент дошёл до сделки и какую роль в этом сыграли классифайды.

Кроме этого, мультиканальная post-view-аналитика должна вывести на новый уровень работу с CRM-маркетингом. Девелоперы смогут видеть открытия push-уведомлений, SMS и писем, а значит формировать более релевантные предложения. Это позволит повысить конверсию в обращение.

Для разных бизнес-задач нужны разные модели атрибуции: один канал работает на повышение охвата, другой разогревает аудиторию и т.д. После добавления post-view распределение конверсий по каналам может серьезно измениться. В лидеры могут выйти базы недвижимости и медийная реклама, хотя до этого каналы не входили даже в топ-5, потому что застройщик не мог отслеживать все касания с них.

Чтобы влияние просмотра медийного баннера или объявления в базах недвижимости рассчитывалось корректно, в Smartis учли эффект переспама. Благодаря этому все просмотры рекламы в течение дня определяются как одна сессия, а не 10, 50 или 100, и не перетягивают на себя вес. Есть также функционал для настройки окна переспама — какой период и количество просмотров рекламы считать за одно касание.

В Smartis изучили, как работает моделирование и значимость игроков в комбинаторике, добавив в свою аналитику новую модель атрибуции Шепли. Она позволяет понять, как рекламные каналы взаимодействовали между собой — кто и кому отдал пас, какую значимость принёс и т.д.

В упрощенной модели атрибуции Шепли рассматриваются только выигрыши — количество конверсий. Но до этого момента пользователи тоже взаимодействуют с рекламой. Обобщенная модель атрибуции Шепли сильно корректирует вес конверсии и канала, потому что учитывает даже те цепочки, которые не закончились выигрышем.

Smartis более десяти лет работает на российском рынке недвижимости. Это платформа аналитических решений для эффективного маркетинга застройщиков, которую используют такие компании как ГК «ФСК», группа «Эталон», MR Group, AVA Group, «Синара-Девелопмент», Setl Group и другие девелоперы.