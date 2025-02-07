Балашов Игорь
Балашов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Соколов Алексей 134 5
|Матвеева Татьяна 104 5
|Чукарин Алексей 59 5
|Носов Михаил 18 5
|Галактионов Вячеслав 9 5
|Дюбанов Анатолий 95 5
|Емелин Дмитрий 16 5
|Калина Роман 62 5
|Масенков Владислав 10 5
|Приданкин Андрей 30 5
|Зыков Игорь 8 5
|Гоцуцов Сергей 17 5
|Артамохов Павел 6 5
|Иванов Георгий 18 5
|Макаренков Константин 41 5
|Корягин Михаил 7 5
|Исаев Антон 10 5
|Баренбойм Владислав 5 5
|Кудрявцев Олег 7 5
|Мухамадеев Ильяс 5 5
|Мозин Олег 5 5
|Осипова Александра 18 5
|Симаков Олег 113 4
|Тарасевич Василий 8 4
|Шадрин Виталий 9 3
|Скворцов Иван 3 3
|Газизов Алексей 11 3
|Копаев Геннадий 16 2
|Ступин Евгений 28 2
|Определенов Владимир 20 2
|Израйлев Иван 11 2
|Зайчиков Илья 20 2
|Емельянов Никита 7 2
|Абакумов Евгений 206 1
|Гребенщиков Дмитрий 36 1
|Гутин Александр 18 1
|Пасурин Дмитрий 3 1
|Лежнев Эдуард 1 1
|Косачев Александр 1 1
|Колесникова Марина 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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