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Балашов Игорь



07.02.2025 Классифайды и мобильный трафик: компания Smartis представила новые интеграции для сквозной аналитики 1
27.02.2024 Более половины звонков в Воронежской области стали цифровыми 1
04.03.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
27.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
20.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
15.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
11.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
23.05.2013 Медучреждения Санкт-Петербурга автоматизировали лечебную и управленческую деятельность 1
26.12.2012 «Пилот» благодаря программе SPLA обеспечивает работу Астраханского ИТ-парка 1
28.12.2011 «Новые технологии» предлагает новый облачный сервис на базе ПО Microsoft 1
03.09.2009 Softline выходит на рынок веб-коммуникаций 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Балашов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 436 5
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 5
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 227 5
Softline - Софтлайн 2833 4
Microsoft Corporation 24651 3
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 43 2
КСК Технологии 43 2
Diasoft - Диасофт 880 1
Ланит Урал 17 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1903 1
Пилот - Бизнес решения для торговли 32 1
8250 1
ВитаСофт - Вита-Софт 5 1
МегаФон 8891 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1483 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 5
Ростех - Вертолеты России 168 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 5
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 5
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 31 5
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация 25 5
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 666 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 3
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 3
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 2
FABRIKA - Астраханский технопарк - Астраханский ИТ-парк 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11688 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2897 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1909 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 5
Федеральное казначейство России 1781 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 587 5
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 5
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 25 5
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 5
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 87 5
ФМБА России - Центр спортивной медицины ФНКЦСМ ФГБУ 6 5
Альянстрансатом 6 5
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 9 5
Администрация Твери 5 5
Правительство Челябинской области 63 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4980 5
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 67 4
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1379 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66390 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50733 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24522 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19468 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11404 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12559 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15770 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21210 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10130 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2778 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1293 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29794 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24217 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8206 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1001 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8219 1
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20687 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2984 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2919 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9630 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7396 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 923 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3231 5
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 39 3
Linux OS 9990 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 923 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 525 1
Microsoft Exchange 1717 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 815 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 244 1
Microsoft Dynamics 1176 1
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Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 705 5
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Россия - ЦФО - Воронежская область 798 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Богучар 12 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51231 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14404 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8487 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3957 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5437 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5775 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5671 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29184 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13571 2
Аренда 2432 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5092 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9847 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48160 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24181 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8705 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5986 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 5
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 22 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 38 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 51 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2010 5
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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