Платформа Smartis презентовала ИИ в сквозной аналитике

Основатель и генеральный директор компании Игорь Балашов представил новые решения, направленные на повышение продуктивности аналитики девелоперов с помощью искусственного интеллекта. ИИ в сквозной аналитике призван вывести на новый уровень работу с данными и автоматизировать процессы застройщиков, чтобы они могли реализовывать больше объектов.

Эксперты из bnMAP.pro отмечают, что спрос на новостройки снизился в 25 из 28 локаций России с крупными рынками недвижимости. Расходы девелоперов на маркетинг и продвижение за последние полгода увеличились более чем на 50%. Поэтому работа с данными для российских застройщиков выходит на первый план. Чтобы меньше тратить на рекламу, девелоперам нужно понимать, откуда приходят клиенты. Согласно исследованию Cambridge Real Estate Research Center, ИИ способен увеличить точность прогнозов до 92%.

По данным Дом.РФ, на базе искусственного интеллекта уже работают 17% цифровых решений в сфере строительства, и их количество будет только расти. Согласно исследованию Strategy Partners, на ближайшие три года цифровизация маркетинга и продаж в приоритете у 57% российских застройщиков. Отвечая на запросы рынка, в Smartis разработали и внедрили в сквозную аналитику новые решения на базе искусственного интеллекта.

«Эти нововведения позволят застройщикам быстрее реагировать на изменения, которые сегодня происходят на рынке. Принимать взвешенные решения на основе реальных данных, подсказок от нейросети, обзора трендов. ИИ в сквозной аналитике открывает большие возможности для девелоперов, стремящихся к автоматизации процессов и повышению качества работы с данными», — отметил Игорь Балашов, основатель и генеральный директор Smartis.

Застройщики могут создать в Smartis маркетинговый отчет — сквозной, по каналам, площадкам, динамика изменения показателей. После этого сгенерировать специальный промт, который можно отправить в нейросеть и она даст рекомендации по работе с данными. Также застройщики могут увидеть тренды и всплески в маркетинговых показателях разных площадок с помощью дашборда «Инсайты». Платформа Smartis также представила собственного робота, который следит за качеством данных и отправляет уведомление в личный кабинет, если находит ошибку. В компании подчеркнули, что планируют и дальше развивать ИИ, чтобы аналитика застройщиков была еще более продуктивной.