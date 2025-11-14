Promt - Промт

Промт или промпт: «Яндекс» разобрался, как писать правильно Аналитики компании изучили обезличенные поисковые запросы с двумя вариантами написания слова и выяснили, что вариант «промт» встречается чаще — в 80% случаев. При этом в соответствии с орфографическим словарем В.В. Лопатина единственный верный вариант написания с недавнего времени — «промпт». После разъяснений

Promt интегрировала OCR российского разработчика Content AI в свои решения Компания Promt, разработчик лингвистических ИИ-решений, и компания Content AI, российский разработчик решений для автоматизации работы с документами, объявили о технологическом сотрудничестве. Теперь во

«Промт» и «Ред Софт» объявили о совместимости Promt.One с «Ред ОС М» Компании «Промт» и «Ред Софт» подтвердили технологическую совместимость мобильного приложения Promt.One и мобильной операционной системы «Ред ОС М». Результаты тестирования зафиксированы

С Promt Translation Factory учатся работать студенты Алтайского государственного университета Российская CAT-система Promt Translation Factory установлена на новые компьютеры в Цифровой лаборатории отраслевого перевода Алтайского государственного университета (АлтГУ). Еще один вуз стал участником Академическо

Вышла новая версия российской платформы для профессионального перевода PROMT Translation Factory Компания PROMT объявила о выпуске новой версии многопользовательской платформы профессионального перевода для госкомпаний и компаний, владеющих критической информационной инфраструктурой (КИИ) - PROM

Технологии машинного перевода PROMT совместимы с операционной системой «Атлант». Компания ПРОМТ, разработчик решений PROMT Neural Translation Server, PROMT Translation Factory, и ГК Applite, разработчик

Promt выпустила новое решение для профессионального перевода Translation Factory Promt, российский разработчик лингвистических технологий ИИ, объявила о выпуске нового решения для профессионального перевода – Promt Translation Factory. Promt Translation Factory – это российская CAT-система , которая устанавливается в локальную сеть заказчика. Информационная безопасность заложена на уровне арх

PROMT запустила новую «Академическую программу» для образовательных учреждений Компания PROMT, российский разработчик лингвистических решений в области машинного перевода, обновила

Компании «ПРОМТ» и «Базальт СПО» обеспечили совместимость своих программных продуктов чными программами и сервисами. Решить эту задачу поможет программный комплекс в составе ОС “Альт” – PROMT Neural Translation Server для Linux». Продукты «ПРОМТ» и «Базальт СПО» включены в Едины

PROMT выпустила корпоративный переводчик на Linux для российского бизнеса Компания PROMT, российский разработчик лингвистических технологий ИИ, обновила продукт PROMT Neural Translation Server— корпоративное решение для машинного перевода текстов и документов на основе

Promt выпустила переводчик для macOS Promt выпустила переводчик для macOS – Promt Master NMT, работающий на основе технологий нейронного машинного перевода. Главная особенность нового продукта — это офлайн-перевод без обращения к облачным сервисам, что обеспечивает кон

Операционная система AlterOS совместима с системой машинного перевода PROMT Neural Translation Server for Linux Группа компаний АЛМИ, разработчик операционной системы AlterOS и компания PROMT, создатель системы конфиденциального машинного перевода PROMT Neural Translation Server for Linux, объявили об успешном завершении тестирования совместной работы своих программных

PROMT выпустил новое поколение решений по машинному переводу для корпоративных и частных пользователей Компания PROMT провела презентацию обновленной линейки продуктов – 22-го поколения решений для автоматизированного перевода текстов, документов и сайтов для корпоративных пользователей. Теперь все решен

Promt обновила интерфейс онлайн-переводчика Promt.One Сервис бесплатного онлайн-перевода компании Promt получил новый интерфейс веб-версии для более комфортной работы пользователей. Интерфейс переводчика стал более лаконичным и удобным: поля «Оригинал» и «Перевод» объединены и не растягиваю

Promt представила обновленную линейку решений для корпоративных пользователей родуктов – 21 поколения решений для автоматизированного перевода текстов, документов и сайтов для корпоративных пользователей. Специалисты компании рассказали о преимуществах и уникальных технологиях Promt. На презентации представили клиент-серверное решение Promt Neural Translation Server, а также десктопную программу Promt Professional Neural. В основе продуктов - уникальная

Promt выпустил ПО для автоперевода на основе нейронных сетей Promt выпустил новую программу для автоматического перевода на основе нейросетевых технологий – Promt Professional Neural для Windows. Новинка объединила лучшие качества облачных и декстопных решений. В основе нового решения – гибридная технология Promt Neural, объединяющая нейросе

Promt представила новое флагманское решение Promt провела презентацию нового флагманского продукта – Promt Neural Translation Server. Специалисты компании подробно рассказали гостям мероприятия о новинке – клиент-серверном решении для корпоративных пользователей на основе уникальной нейросетев

«Промт» и «Ред софт» подтвердили совместимость Translation Server DE и РЕД ОС ость своих продуктов. Результаты испытаний подтвердили корректность работы программного обеспечения PROMT Translation Server Developer Edition производства «Промт» на операционной системе РЕД О

PROMT обновила сервис онлайн-перевода и мобильное приложение PROMT обновила сервис PROMT Online и мобильное приложение Translate.ru. Главная особенность обновления – объединение возможностей онлайн-сервиса и мобильного приложения в единую облачную систему. После обновления се

PROMT представила новое поколение решений для автоматического перевода PROMT представила новую 19 версию автоматических переводчиков для корпоративного и домашнего сегментов. Компания усовершенствовала архитектуру клиент-серверного решения PROMT Translation Server, а также программных продуктов для индивидуальных пользователей – PROMT Professional и PROMT Master. Проблемы утечек данных и отсутствия контроля информац

Модули для офлайн-перевода Promt интегрируют в устройство Travis Promt, разработчик программ-переводчиков, и производители устройства Travis the Translator заключили договор, в рамках которого в гаджет будут интегрированы модули для офлайн-перевода Promt. Интеграция намечена на осень 2018 г. Travis the Translator – голосовой переводчик, «говорящий» на 80 языках, 20 из которых работают без подключения к интернету. Гаджет оснащен интерфейса

PROMT выпустила приложение для волонтеров проекта «Город ГОТОВ» ие усилий органов власти, бизнеса и широких слоев общества на Чемпионате мира по футболу и реализуемой при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. В рамках договоренности PROMT выпустил специальное мобильное приложение «PROMT Волонтер», которое поможет добровольцам ЧМ успешно работать на мундиале. Этот удобный мобильный переводчик включает тематические ра

PROMT выпустил бесплатное обновление к Чемпионату мира по футболу поддерживать беседу с гостями Чемпионата на родном языке, можно использовать режим «Диалог» в мобильных приложениях Translate.Ru на iOS и Android. Получить обновление могут все пользователи продуктов PROMT совершенно бесплатно. Чемпионат мира по футболу будет проходить в восьми городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Самаре и Саранске, и многие болельщики по

PROMT запустила к ЧМ-2018 режим «Диалог» для общения с иностранцами г» можно в любой ситуации и в любом месте: в кафе, такси, аптеке или просто на улице. Более точный перевод можно получить, выбрав одну из встроенных тематик перевода. Например, уже к маю разработчики PROMT расширят тематику «Футбол», дополнив ее названиями стадионов, где будут проходить матчи, и достопримечательностей, а также именами игроков, тренеров, руководителей стран и футбольных асс

PROMT запустила бот Translate.Ru в Telegram и Skype жно. В этой ситуации пользователям пригодится помощник, который подскажет верный перевод и позволит преодолеть языковой барьер. Таким помощником является новый бот-переводчик Translate.Ru от компании PROMT.Бот для Telegram и Skype качественно переводит тексты и дает полную словарную справку с вариантами перевода и транскрипцией по отдельным словам. Слово или фразу достаточно ввести в поле д

PROMT представила новое поколение переводчиков для ПК PROMT выпустила принципиально новые десктопные переводчики PROMT 18 для Windows для индивидуальных пользователей. С 20 ноября 2017 года все пользователи могут приобрести новые продукты для частного использования в интернет-магазине компании PROMT

Promt представила Promt Translation Server 18 Promt выпустила релиз флагманского продукта – корпоративного решения для автоматического перевода Promt Translation Server 18. Продукт вышел под слоганом «искусственный интеллект в действии», что подчеркивает большое количество «умных» технологий, которые используются в программах Promt<

Мобильные приложения PROMT для iOS научились переводить фразы в режиме «Диалога» Компания PROMT выпустила новую версию мобильных приложений Translate.Ru и PROMT Offline для iOS. Теперь пользователям доступна функция «Диалог», которая позволяет в режиме реального времени перев

PROMT представила весеннее обновление Translate.Ru Ru как рассказали CNews в компании, комплексные нововведения в 2017 году затронули все разделы Translate.Ru: автоматический переводчик, словарный сервис, примеры переводов. Самые последние достижения PROMT были применены для улучшения работы модулей перевода на онлайн-сервисе и в мобильных приложениях, чтобы пользователи могли более точно перевести инструкции, личные и деловые письма, описа

Promt представила плагин-переводчик для iMessage Promt объявила о выпуске плагина для перевода сообщений в iMessage в мобильных устройствах на платформе iOS. Плагин Promt для iMessage позволяет переводить в онлайн-режиме исходящие и входящие сообщения без переключения между приложениями. В случае уже установленных мобильных приложений Promt Translat

Представитель «Promt» вошел в совет директоров 3i Technologies Директор по продажам «Promt» Никита Шаблыков вошел в состав совета директоров консорциума 3i Technologies. Как рассказали CNews в компании, на этой позиции он будет отвечать за интеграцию компании в единую организац

Мобильные приложения PROMT обзавелись поддержкой Apple Watch Компания PROMT реализовала в обновленных мобильных приложениях для iOS PROMT Offline и Translate.Ru поддержку часов Apple Watch. Об этом CNews сообщили в PROMT. Apple Watch, как известно,

PROMT вошла в консорциум 3i Technologies вия. Одно из них – создание комплексных облачных сервисов, ориентированных на специалистов, профессионально работающих с большими массивами разнородной информации на разных языках.Разработки компании PROMT в области автоматического перевода дополнят созданные компаниями, входящими в 3i Technologies, системы интеллектуальной обработки больших объемов данных различной природы. Консорциум 3i T

PROMT обновила Translation Server 12 и десктопные продукты для дома и бизнеса Компания PROMT, российский разработчик решений по автоматическому переводу, выпустила релиз флагманского продукта — корпоративного решения для автоматического перевода PROMT Translation Server 12

Translate.ru «заговорил» на китайском языке Компания PROMT выпустила новые языковые пары с упрощенным китайским языком для онлайн-сервиса Translate.ru, мобильных приложений на iOS и Android и модуля PROMT Cloud API. С 17 августа пользовате

Фотоперевод от Promt стал доступен на iOS Вслед за релизом на Android компания Promt обновила свои мобильные приложения Translate.Ru и Promt Offline на iOS, добавив фотопереводчик. Встроенный модуль OCR позволяет быстро и просто переводить тексты с 14 доступных в п

Завершен очередной этап проекта по внедрению технологий PROMT в ФИПС Завершился очередной этап проекта по внедрению технологий компании PROMT в Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС). Новая версия PROMT Translation Server, специально разработанная для ФИПС, включает в себя дополнительные возможности: мод

PROMT реализовала функцию фотоперевода в Android-приложениях Компания PROMT выпустила обновления для Translate.ru и PROMT Offline, внедрив в них модуль OCR. Как результат, теперь пользователи мобильных приложений на ОС Android могут получить быстрый и точн

PROMT расширяет присутствие в Азии: партнерство с Chuanhow Technologies Компания PROMT, разработчик решений для автоматического перевода в мире, заключила соглашение о стратегическом партнерстве с Chuanhow Technologies — дистрибьютором и провайдером технологических решений