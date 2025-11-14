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Promt Промт

Promt - Промт

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 4 дела, на cумму 494 168 509 ₽*

Судебные дела (4) на сумму 494 168 509 ₽*
в качестве истца (3) на сумму 492 745 307 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 1 423 202 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


14.11.2025 Промт или промпт: «Яндекс» разобрался, как писать правильно

Аналитики компании изучили обезличенные поисковые запросы с двумя вариантами написания слова и выяснили, что вариант «промт» встречается чаще — в 80% случаев. При этом в соответствии с орфографическим словарем В.В. Лопатина единственный верный вариант написания с недавнего времени — «промпт». После разъяснений
28.08.2025 Promt интегрировала OCR российского разработчика Content AI в свои решения

Компания Promt, разработчик лингвистических ИИ-решений, и компания Content AI, российский разработчик решений для автоматизации работы с документами, объявили о технологическом сотрудничестве. Теперь во
08.07.2025 «Промт» и «Ред Софт» объявили о совместимости Promt.One с «Ред ОС М»

Компании «Промт» и «Ред Софт» подтвердили технологическую совместимость мобильного приложения Promt.One и мобильной операционной системы «Ред ОС М». Результаты тестирования зафиксированы

16.01.2025 С Promt Translation Factory учатся работать студенты Алтайского государственного университета

Российская CAT-система Promt Translation Factory установлена на новые компьютеры в Цифровой лаборатории отраслевого перевода Алтайского государственного университета (АлтГУ). Еще один вуз стал участником Академическо
24.04.2024 Вышла новая версия российской платформы для профессионального перевода PROMT Translation Factory

Компания PROMT объявила о выпуске новой версии многопользовательской платформы профессионального перевода для госкомпаний и компаний, владеющих критической информационной инфраструктурой (КИИ) - PROM
11.03.2024 Технологии машинного перевода PROMT совместимы с операционной системой «Атлант».

Компания ПРОМТ, разработчик решений PROMT Neural Translation Server, PROMT Translation Factory, и ГК Applite, разработчик

21.11.2023 Promt выпустила новое решение для профессионального перевода Translation Factory

Promt, российский разработчик лингвистических технологий ИИ, объявила о выпуске нового решения для профессионального перевода – Promt Translation Factory. Promt Translation Factory – это российская CAT-система , которая устанавливается в локальную сеть заказчика. Информационная безопасность заложена на уровне арх
13.02.2023 PROMT запустила новую «Академическую программу» для образовательных учреждений

Компания PROMT, российский разработчик лингвистических решений в области машинного перевода, обновила

10.11.2022 Компании «ПРОМТ» и «Базальт СПО» обеспечили совместимость своих программных продуктов

чными программами и сервисами. Решить эту задачу поможет программный комплекс в составе ОС “Альт” – PROMT Neural Translation Server для Linux». Продукты «ПРОМТ» и «Базальт СПО» включены в Едины
14.10.2022 PROMT выпустила корпоративный переводчик на Linux для российского бизнеса

Компания PROMT, российский разработчик лингвистических технологий ИИ, обновила продукт PROMT Neural Translation Server— корпоративное решение для машинного перевода текстов и документов на основе
03.12.2021 Promt выпустила переводчик для macOS

Promt выпустила переводчик для macOS – Promt Master NMT, работающий на основе технологий нейронного машинного перевода. Главная особенность нового продукта — это офлайн-перевод без обращения к облачным сервисам, что обеспечивает кон
29.11.2021 Операционная система AlterOS совместима с системой машинного перевода PROMT Neural Translation Server for Linux

Группа компаний АЛМИ, разработчик операционной системы AlterOS и компания PROMT, создатель системы конфиденциального машинного перевода PROMT Neural Translation Server for Linux, объявили об успешном завершении тестирования совместной работы своих программных

16.09.2021 PROMT выпустил новое поколение решений по машинному переводу для корпоративных и частных пользователей

Компания PROMT провела презентацию обновленной линейки продуктов – 22-го поколения решений для автоматизированного перевода текстов, документов и сайтов для корпоративных пользователей. Теперь все решен
02.12.2020 Promt обновила интерфейс онлайн-переводчика Promt.One

Сервис бесплатного онлайн-перевода компании Promt получил новый интерфейс веб-версии для более комфортной работы пользователей. Интерфейс переводчика стал более лаконичным и удобным: поля «Оригинал» и «Перевод» объединены и не растягиваю
17.09.2020 Promt представила обновленную линейку решений для корпоративных пользователей

родуктов – 21 поколения решений для автоматизированного перевода текстов, документов и сайтов для корпоративных пользователей. Специалисты компании рассказали о преимуществах и уникальных технологиях Promt. На презентации представили клиент-серверное решение Promt Neural Translation Server, а также десктопную программу Promt Professional Neural. В основе продуктов - уникальная
05.03.2020 Promt выпустил ПО для автоперевода на основе нейронных сетей

Promt выпустил новую программу для автоматического перевода на основе нейросетевых технологий – Promt Professional Neural для Windows. Новинка объединила лучшие качества облачных и декстопных решений. В основе нового решения – гибридная технология Promt Neural, объединяющая нейросе
19.09.2019 Promt представила новое флагманское решение

Promt провела презентацию нового флагманского продукта – Promt Neural Translation Server. Специалисты компании подробно рассказали гостям мероприятия о новинке – клиент-серверном решении для корпоративных пользователей на основе уникальной нейросетев
31.07.2019 «Промт» и «Ред софт» подтвердили совместимость Translation Server DE и РЕД ОС

ость своих продуктов. Результаты испытаний подтвердили корректность работы программного обеспечения PROMT Translation Server Developer Edition производства «Промт» на операционной системе РЕД О
20.06.2019 PROMT обновила сервис онлайн-перевода и мобильное приложение

PROMT обновила сервис PROMT Online и мобильное приложение Translate.ru. Главная особенность обновления – объединение возможностей онлайн-сервиса и мобильного приложения в единую облачную систему. После обновления се
19.09.2018 PROMT представила новое поколение решений для автоматического перевода

PROMT представила новую 19 версию автоматических переводчиков для корпоративного и домашнего сегментов. Компания усовершенствовала архитектуру клиент-серверного решения PROMT Translation Server, а также программных продуктов для индивидуальных пользователей – PROMT Professional и PROMT Master. Проблемы утечек данных и отсутствия контроля информац
26.06.2018 Модули для офлайн-перевода Promt интегрируют в устройство Travis

Promt, разработчик программ-переводчиков, и производители устройства Travis the Translator заключили договор, в рамках которого в гаджет будут интегрированы модули для офлайн-перевода Promt. Интеграция намечена на осень 2018 г. Travis the Translator – голосовой переводчик, «говорящий» на 80 языках, 20 из которых работают без подключения к интернету. Гаджет оснащен интерфейса
08.06.2018 PROMT выпустила приложение для волонтеров проекта «Город ГОТОВ»

ие усилий органов власти, бизнеса и широких слоев общества на Чемпионате мира по футболу и реализуемой при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. В рамках договоренности PROMT выпустил специальное мобильное приложение «PROMT Волонтер», которое поможет добровольцам ЧМ успешно работать на мундиале. Этот удобный мобильный переводчик включает тематические ра
04.06.2018 PROMT выпустил бесплатное обновление к Чемпионату мира по футболу

поддерживать беседу с гостями Чемпионата на родном языке, можно использовать режим «Диалог» в мобильных приложениях Translate.Ru на iOS и Android. Получить обновление могут все пользователи продуктов PROMT совершенно бесплатно. Чемпионат мира по футболу будет проходить в восьми городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Самаре и Саранске, и многие болельщики по
16.04.2018 PROMT запустила к ЧМ-2018 режим «Диалог» для общения с иностранцами

г» можно в любой ситуации и в любом месте: в кафе, такси, аптеке или просто на улице. Более точный перевод можно получить, выбрав одну из встроенных тематик перевода. Например, уже к маю разработчики PROMT расширят тематику «Футбол», дополнив ее названиями стадионов, где будут проходить матчи,  и достопримечательностей, а также именами игроков, тренеров, руководителей стран и футбольных асс
02.03.2018 PROMT запустила бот Translate.Ru в Telegram и Skype

жно. В этой ситуации пользователям пригодится помощник, который подскажет верный перевод и позволит преодолеть языковой барьер. Таким помощником является новый бот-переводчик Translate.Ru от компании PROMT.Бот для Telegram и Skype качественно переводит тексты и дает полную словарную справку с вариантами перевода и транскрипцией по отдельным словам. Слово или фразу достаточно ввести в поле д
20.11.2017 PROMT представила новое поколение переводчиков для ПК

PROMT выпустила принципиально новые десктопные переводчики PROMT 18 для Windows для индивидуальных пользователей. С 20 ноября 2017 года все пользователи могут приобрести новые продукты для частного использования в интернет-магазине компании PROMT

19.09.2017 Promt представила Promt Translation Server 18

Promt выпустила релиз флагманского продукта – корпоративного решения для автоматического перевода Promt Translation Server 18. Продукт вышел под слоганом «искусственный интеллект в действии», что подчеркивает большое количество «умных» технологий, которые используются в программах Promt<
08.06.2017 Мобильные приложения PROMT для iOS научились переводить фразы в режиме «Диалога»

Компания PROMT выпустила новую версию мобильных приложений Translate.Ru и PROMT Offline для iOS. Теперь пользователям доступна функция «Диалог», которая позволяет в режиме реального времени перев
13.04.2017 PROMT представила весеннее обновление Translate.Ru

Ru как рассказали CNews в компании, комплексные нововведения в 2017 году затронули все разделы Translate.Ru: автоматический переводчик, словарный сервис, примеры переводов. Самые последние достижения PROMT были применены для улучшения работы модулей перевода на онлайн-сервисе и в мобильных приложениях, чтобы пользователи могли более точно перевести инструкции, личные и деловые письма, описа
09.03.2017 Promt представила плагин-переводчик для iMessage

Promt объявила о выпуске плагина для перевода сообщений в iMessage в мобильных устройствах на платформе iOS. Плагин Promt для iMessage позволяет переводить в онлайн-режиме исходящие и входящие сообщения без переключения между приложениями. В случае уже установленных мобильных приложений Promt Translat
21.11.2016 Представитель «Promt» вошел в совет директоров 3i Technologies

Директор по продажам «Promt» Никита Шаблыков вошел в состав совета директоров консорциума 3i Technologies. Как рассказали CNews в компании, на этой позиции он будет отвечать за интеграцию компании в единую организац
15.11.2016 Мобильные приложения PROMT обзавелись поддержкой Apple Watch

Компания PROMT реализовала в обновленных мобильных приложениях для iOS PROMT Offline и Translate.Ru поддержку часов Apple Watch. Об этом CNews сообщили в PROMT. Apple Watch, как известно,

08.11.2016 PROMT вошла в консорциум 3i Technologies

вия. Одно из них – создание комплексных облачных сервисов, ориентированных на специалистов, профессионально работающих с большими массивами разнородной информации на разных языках.Разработки компании PROMT в области автоматического перевода дополнят созданные компаниями, входящими в 3i Technologies, системы интеллектуальной обработки больших объемов данных различной природы. Консорциум 3i T
13.09.2016 PROMT обновила Translation Server 12 и десктопные продукты для дома и бизнеса

Компания PROMT, российский разработчик решений по автоматическому переводу, выпустила релиз флагманского продукта — корпоративного решения для автоматического перевода PROMT Translation Server 12
17.08.2016 Translate.ru «заговорил» на китайском языке

Компания PROMT выпустила новые языковые пары с упрощенным китайским языком для онлайн-сервиса Translate.ru, мобильных приложений на iOS и Android и модуля PROMT Cloud API. С 17 августа пользовате
09.08.2016 Фотоперевод от Promt стал доступен на iOS

Вслед за релизом на Android компания Promt обновила свои мобильные приложения Translate.Ru и Promt Offline на iOS, добавив фотопереводчик. Встроенный модуль OCR позволяет быстро и просто переводить тексты с 14 доступных в п
21.07.2016 Завершен очередной этап проекта по внедрению технологий PROMT в ФИПС

Завершился очередной этап проекта по внедрению технологий компании PROMT в Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС). Новая версия PROMT Translation Server, специально разработанная для ФИПС, включает в себя дополнительные возможности: мод
05.07.2016 PROMT реализовала функцию фотоперевода в Android-приложениях

Компания PROMT выпустила обновления для Translate.ru и PROMT Offline, внедрив в них модуль OCR. Как результат, теперь пользователи мобильных приложений на ОС Android могут получить быстрый и точн
29.06.2016 PROMT расширяет присутствие в Азии: партнерство с Chuanhow Technologies

Компания PROMT, разработчик решений для автоматического перевода в мире, заключила соглашение о стратегическом партнерстве с Chuanhow Technologies — дистрибьютором и провайдером технологических решений

12.05.2016 PROMT выпустила новое облачное решение для бизнеса — PROMT Cloud API

Компания PROMT выводит на рынок новый продукт — PROMT Cloud API, который позволит использовать технологии онлайн-перевода PROMT как на сайтах, так и в любых программах, где требуется работ

Публикаций - 323, упоминаний - 411

Promt и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 45
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 40
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 24
9594 23
IBM - International Business Machines Corp 9699 21
Yandex - Яндекс 9216 20
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 15
SAP SE 5601 13
Oracle Corporation 7074 13
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 12
Google LLC 12688 11
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 10
Caramail 11 10
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 10
Adobe Systems 1597 10
Softline - Софтлайн 3743 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 9
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 9
Крок - Croc 1964 9
OpenText - Micro Focus - Novell 880 9
InterTrust - ИнтерТраст 336 8
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 8
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 8
Системы документооборота 522 8
Альтер Системы 10 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 8
VK - Mail.ru Group 3602 8
Corel Corporation 341 8
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 7
HCL Lotus Software - HCL Lotus Development 112 7
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 7
СофтИнтегро - SoftIntegro 17 7
Intel Corporation 12811 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Галактика - Корпорация 1545 7
3iTech - 3i Technologies - ДСС Лаб 41 6
Seiko Epson Corporation 908 6
ДиалогНаука 271 6
ЭЛАР - ПроСофт-ПК - ПроСофт-М 35 6
КонсультантПлюс 161 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 5
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 4
Ренова Капитал - Renova Capital 13 4
Transparent Language 5 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
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Верный - торговая сеть 326 3
TripAdvisor 41 3
Россети Ленэнерго 1699 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Газпром ПАО 1493 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 2
Intel Capital 148 2
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 2
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АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 2
Ростех - ОАК - ТАНТК имени Г.М. Бериева - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева 21 2
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 2
Русский Язык Медиа 7 2
Аудит Групп 2 2
Роллтон ТД 11 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
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Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
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Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
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U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
ЗППП - Защита поставщиков программных продуктов 3 1
Русский Щит - ассоциация 39 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
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Скандинавская группа - неформальное объединение ИТ-разработчиков 6 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 75
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 30
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 30
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 25
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