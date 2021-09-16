Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Promt
Промт
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 100, упоминаний - 226
Promt упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
|Тихомиров Борис 11 9
|Шаблыков Никита 27 7
|Любимов Алексей 20 6
|Лямин Александр 59 2
|Марков Александр 3 2
|Фоменко Алексей 2 2
|Четвернин Алексей 651 2
|Яшин Леонид 20 1
|Храмцовская Наталья 38 1
|Липич Григорий 48 1
|Стуров Дмитрий 25 1
|Молчанов Александр 1 1
|Скакунов Александр 4 1
|Ермаченков Алексей 14 1
|Серебряков Александр 5 1
|Моряков Павел 4 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Савюк Виктор 22 1
|Благирев Алексей 22 1
|Пирогов Николай 2 1
|Кирсанов Алексей 24 1
|Кириллов Александр 21 1
|Давидан Александр 14 1
|Козырев Алексей 270 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Никифоров Николай 1126 1
|CNews Analytics 1990 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763052, в очереди разбора - 666740.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763052, в очереди разбора - 666740.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru