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Promt Промт
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 4 дела, на cумму 494 168 509 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|14.11.2025
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Промт или промпт: «Яндекс» разобрался, как писать правильно
Аналитики компании изучили обезличенные поисковые запросы с двумя вариантами написания слова и выяснили, что вариант «промт» встречается чаще — в 80% случаев. При этом в соответствии с орфографическим словарем В.В. Лопатина единственный верный вариант написания с недавнего времени — «промпт». После разъяснений
|28.08.2025
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Promt интегрировала OCR российского разработчика Content AI в свои решения
Компания Promt, разработчик лингвистических ИИ-решений, и компания Content AI, российский разработчик решений для автоматизации работы с документами, объявили о технологическом сотрудничестве. Теперь во
|08.07.2025
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«Промт» и «Ред Софт» объявили о совместимости Promt.One с «Ред ОС М»
Компании «Промт» и «Ред Софт» подтвердили технологическую совместимость мобильного приложения Promt.One и мобильной операционной системы «Ред ОС М». Результаты тестирования зафиксированы
|16.01.2025
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С Promt Translation Factory учатся работать студенты Алтайского государственного университета
Российская CAT-система Promt Translation Factory установлена на новые компьютеры в Цифровой лаборатории отраслевого перевода Алтайского государственного университета (АлтГУ). Еще один вуз стал участником Академическо
|24.04.2024
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Вышла новая версия российской платформы для профессионального перевода PROMT Translation Factory
Компания PROMT объявила о выпуске новой версии многопользовательской платформы профессионального перевода для госкомпаний и компаний, владеющих критической информационной инфраструктурой (КИИ) - PROM
|11.03.2024
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Технологии машинного перевода PROMT совместимы с операционной системой «Атлант».
Компания ПРОМТ, разработчик решений PROMT Neural Translation Server, PROMT Translation Factory, и ГК Applite, разработчик
|21.11.2023
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Promt выпустила новое решение для профессионального перевода Translation Factory
Promt, российский разработчик лингвистических технологий ИИ, объявила о выпуске нового решения для профессионального перевода – Promt Translation Factory. Promt Translation Factory – это российская CAT-система , которая устанавливается в локальную сеть заказчика. Информационная безопасность заложена на уровне арх
|13.02.2023
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PROMT запустила новую «Академическую программу» для образовательных учреждений
Компания PROMT, российский разработчик лингвистических решений в области машинного перевода, обновила
|10.11.2022
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Компании «ПРОМТ» и «Базальт СПО» обеспечили совместимость своих программных продуктов
чными программами и сервисами. Решить эту задачу поможет программный комплекс в составе ОС “Альт” – PROMT Neural Translation Server для Linux». Продукты «ПРОМТ» и «Базальт СПО» включены в Едины
|14.10.2022
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PROMT выпустила корпоративный переводчик на Linux для российского бизнеса
Компания PROMT, российский разработчик лингвистических технологий ИИ, обновила продукт PROMT Neural Translation Server— корпоративное решение для машинного перевода текстов и документов на основе
|03.12.2021
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Promt выпустила переводчик для macOS
Promt выпустила переводчик для macOS – Promt Master NMT, работающий на основе технологий нейронного машинного перевода. Главная особенность нового продукта — это офлайн-перевод без обращения к облачным сервисам, что обеспечивает кон
|29.11.2021
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Операционная система AlterOS совместима с системой машинного перевода PROMT Neural Translation Server for Linux
Группа компаний АЛМИ, разработчик операционной системы AlterOS и компания PROMT, создатель системы конфиденциального машинного перевода PROMT Neural Translation Server for Linux, объявили об успешном завершении тестирования совместной работы своих программных
|16.09.2021
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PROMT выпустил новое поколение решений по машинному переводу для корпоративных и частных пользователей
Компания PROMT провела презентацию обновленной линейки продуктов – 22-го поколения решений для автоматизированного перевода текстов, документов и сайтов для корпоративных пользователей. Теперь все решен
|02.12.2020
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Promt обновила интерфейс онлайн-переводчика Promt.One
Сервис бесплатного онлайн-перевода компании Promt получил новый интерфейс веб-версии для более комфортной работы пользователей. Интерфейс переводчика стал более лаконичным и удобным: поля «Оригинал» и «Перевод» объединены и не растягиваю
|17.09.2020
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Promt представила обновленную линейку решений для корпоративных пользователей
родуктов – 21 поколения решений для автоматизированного перевода текстов, документов и сайтов для корпоративных пользователей. Специалисты компании рассказали о преимуществах и уникальных технологиях Promt. На презентации представили клиент-серверное решение Promt Neural Translation Server, а также десктопную программу Promt Professional Neural. В основе продуктов - уникальная
|05.03.2020
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Promt выпустил ПО для автоперевода на основе нейронных сетей
Promt выпустил новую программу для автоматического перевода на основе нейросетевых технологий – Promt Professional Neural для Windows. Новинка объединила лучшие качества облачных и декстопных решений. В основе нового решения – гибридная технология Promt Neural, объединяющая нейросе
|19.09.2019
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Promt представила новое флагманское решение
Promt провела презентацию нового флагманского продукта – Promt Neural Translation Server. Специалисты компании подробно рассказали гостям мероприятия о новинке – клиент-серверном решении для корпоративных пользователей на основе уникальной нейросетев
|31.07.2019
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«Промт» и «Ред софт» подтвердили совместимость Translation Server DE и РЕД ОС
ость своих продуктов. Результаты испытаний подтвердили корректность работы программного обеспечения PROMT Translation Server Developer Edition производства «Промт» на операционной системе РЕД О
|20.06.2019
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PROMT обновила сервис онлайн-перевода и мобильное приложение
PROMT обновила сервис PROMT Online и мобильное приложение Translate.ru. Главная особенность обновления – объединение возможностей онлайн-сервиса и мобильного приложения в единую облачную систему. После обновления се
|19.09.2018
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PROMT представила новое поколение решений для автоматического перевода
PROMT представила новую 19 версию автоматических переводчиков для корпоративного и домашнего сегментов. Компания усовершенствовала архитектуру клиент-серверного решения PROMT Translation Server, а также программных продуктов для индивидуальных пользователей – PROMT Professional и PROMT Master. Проблемы утечек данных и отсутствия контроля информац
|26.06.2018
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Модули для офлайн-перевода Promt интегрируют в устройство Travis
Promt, разработчик программ-переводчиков, и производители устройства Travis the Translator заключили договор, в рамках которого в гаджет будут интегрированы модули для офлайн-перевода Promt. Интеграция намечена на осень 2018 г. Travis the Translator – голосовой переводчик, «говорящий» на 80 языках, 20 из которых работают без подключения к интернету. Гаджет оснащен интерфейса
|08.06.2018
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PROMT выпустила приложение для волонтеров проекта «Город ГОТОВ»
ие усилий органов власти, бизнеса и широких слоев общества на Чемпионате мира по футболу и реализуемой при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. В рамках договоренности PROMT выпустил специальное мобильное приложение «PROMT Волонтер», которое поможет добровольцам ЧМ успешно работать на мундиале. Этот удобный мобильный переводчик включает тематические ра
|04.06.2018
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PROMT выпустил бесплатное обновление к Чемпионату мира по футболу
поддерживать беседу с гостями Чемпионата на родном языке, можно использовать режим «Диалог» в мобильных приложениях Translate.Ru на iOS и Android. Получить обновление могут все пользователи продуктов PROMT совершенно бесплатно. Чемпионат мира по футболу будет проходить в восьми городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Самаре и Саранске, и многие болельщики по
|16.04.2018
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PROMT запустила к ЧМ-2018 режим «Диалог» для общения с иностранцами
г» можно в любой ситуации и в любом месте: в кафе, такси, аптеке или просто на улице. Более точный перевод можно получить, выбрав одну из встроенных тематик перевода. Например, уже к маю разработчики PROMT расширят тематику «Футбол», дополнив ее названиями стадионов, где будут проходить матчи, и достопримечательностей, а также именами игроков, тренеров, руководителей стран и футбольных асс
|02.03.2018
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PROMT запустила бот Translate.Ru в Telegram и Skype
жно. В этой ситуации пользователям пригодится помощник, который подскажет верный перевод и позволит преодолеть языковой барьер. Таким помощником является новый бот-переводчик Translate.Ru от компании PROMT.Бот для Telegram и Skype качественно переводит тексты и дает полную словарную справку с вариантами перевода и транскрипцией по отдельным словам. Слово или фразу достаточно ввести в поле д
|20.11.2017
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PROMT представила новое поколение переводчиков для ПК
PROMT выпустила принципиально новые десктопные переводчики PROMT 18 для Windows для индивидуальных пользователей. С 20 ноября 2017 года все пользователи могут приобрести новые продукты для частного использования в интернет-магазине компании PROMT
|19.09.2017
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Promt представила Promt Translation Server 18
Promt выпустила релиз флагманского продукта – корпоративного решения для автоматического перевода Promt Translation Server 18. Продукт вышел под слоганом «искусственный интеллект в действии», что подчеркивает большое количество «умных» технологий, которые используются в программах Promt<
|08.06.2017
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Мобильные приложения PROMT для iOS научились переводить фразы в режиме «Диалога»
Компания PROMT выпустила новую версию мобильных приложений Translate.Ru и PROMT Offline для iOS. Теперь пользователям доступна функция «Диалог», которая позволяет в режиме реального времени перев
|13.04.2017
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PROMT представила весеннее обновление Translate.Ru
Ru как рассказали CNews в компании, комплексные нововведения в 2017 году затронули все разделы Translate.Ru: автоматический переводчик, словарный сервис, примеры переводов. Самые последние достижения PROMT были применены для улучшения работы модулей перевода на онлайн-сервисе и в мобильных приложениях, чтобы пользователи могли более точно перевести инструкции, личные и деловые письма, описа
|09.03.2017
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Promt представила плагин-переводчик для iMessage
Promt объявила о выпуске плагина для перевода сообщений в iMessage в мобильных устройствах на платформе iOS. Плагин Promt для iMessage позволяет переводить в онлайн-режиме исходящие и входящие сообщения без переключения между приложениями. В случае уже установленных мобильных приложений Promt Translat
|21.11.2016
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Представитель «Promt» вошел в совет директоров 3i Technologies
Директор по продажам «Promt» Никита Шаблыков вошел в состав совета директоров консорциума 3i Technologies. Как рассказали CNews в компании, на этой позиции он будет отвечать за интеграцию компании в единую организац
|15.11.2016
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Мобильные приложения PROMT обзавелись поддержкой Apple Watch
Компания PROMT реализовала в обновленных мобильных приложениях для iOS PROMT Offline и Translate.Ru поддержку часов Apple Watch. Об этом CNews сообщили в PROMT. Apple Watch, как известно,
|08.11.2016
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PROMT вошла в консорциум 3i Technologies
вия. Одно из них – создание комплексных облачных сервисов, ориентированных на специалистов, профессионально работающих с большими массивами разнородной информации на разных языках.Разработки компании PROMT в области автоматического перевода дополнят созданные компаниями, входящими в 3i Technologies, системы интеллектуальной обработки больших объемов данных различной природы. Консорциум 3i T
|13.09.2016
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PROMT обновила Translation Server 12 и десктопные продукты для дома и бизнеса
Компания PROMT, российский разработчик решений по автоматическому переводу, выпустила релиз флагманского продукта — корпоративного решения для автоматического перевода PROMT Translation Server 12
|17.08.2016
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Translate.ru «заговорил» на китайском языке
Компания PROMT выпустила новые языковые пары с упрощенным китайским языком для онлайн-сервиса Translate.ru, мобильных приложений на iOS и Android и модуля PROMT Cloud API. С 17 августа пользовате
|09.08.2016
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Фотоперевод от Promt стал доступен на iOS
Вслед за релизом на Android компания Promt обновила свои мобильные приложения Translate.Ru и Promt Offline на iOS, добавив фотопереводчик. Встроенный модуль OCR позволяет быстро и просто переводить тексты с 14 доступных в п
|21.07.2016
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Завершен очередной этап проекта по внедрению технологий PROMT в ФИПС
Завершился очередной этап проекта по внедрению технологий компании PROMT в Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС). Новая версия PROMT Translation Server, специально разработанная для ФИПС, включает в себя дополнительные возможности: мод
|05.07.2016
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PROMT реализовала функцию фотоперевода в Android-приложениях
Компания PROMT выпустила обновления для Translate.ru и PROMT Offline, внедрив в них модуль OCR. Как результат, теперь пользователи мобильных приложений на ОС Android могут получить быстрый и точн
|29.06.2016
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PROMT расширяет присутствие в Азии: партнерство с Chuanhow Technologies
Компания PROMT, разработчик решений для автоматического перевода в мире, заключила соглашение о стратегическом партнерстве с Chuanhow Technologies — дистрибьютором и провайдером технологических решений
|12.05.2016
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PROMT выпустила новое облачное решение для бизнеса — PROMT Cloud API
Компания PROMT выводит на рынок новый продукт — PROMT Cloud API, который позволит использовать технологии онлайн-перевода PROMT как на сайтах, так и в любых программах, где требуется работ
Promt и организации, системы, технологии, персоны:
|Шаблыков Никита 29 29
|Тихомиров Борис 11 11
|Шадаев Максут 1210 8
|Соколова Светлана 8 7
|Веригин Илья 38 6
|Любимов Алексей 33 6
|Пирогов Николай 8 6
|Андреев Александр 29 6
|Фишер Андрей 75 5
|Кошкин Андрей 21 5
|Епифанцева Юлия 6 5
|Козырев Алексей 328 4
|Дубинин Александр 20 4
|Богданов Александр 24 4
|Каничев Михаил 4 4
|Матвеева Татьяна 110 4
|Попов Сергей 166 3
|Евраев Михаил 266 3
|Иванов Андрей 61 3
|Лямин Александр 75 3
|Новиков Павел 113 3
|Селиванов Дмитрий 52 3
|Катамадзе Анна 133 3
|Авербах Владимир 127 3
|Новиков Андрей 34 3
|Коротнев Константин 35 3
|Энфиаджян Рубен 23 3
|Предтеченский Петр 18 3
|Серебряков Александр 8 3
|Cычев Алексей 8 3
|Похлебаев Александр 7 3
|Сурков Антон 10 3
|Паршина Татьяна 7 3
|Зуев Игорь 10 3
|Макашин Иван 3 3
|Халин Дмитрий 56 2
|Кузнецов Сергей 163 2
|Нестеров Алексей 175 2
|Макаров Валентин 251 2
|Бутенко Юрий 65 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 22
|Открытые системы ИД 176 6
|CNews - ZOOM.CNews 1866 2
|PC Magazine - PCMag 104 2
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
|BleepingComputer - Издание 458 2
|Комсомольская правда ИД 83 1
|Независимая газета 25 1
|Госрасходы - портал 70 1
|Мобильные системы 118 1
|USA Today 153 1
|InfoWorld 56 1
|Финансовая газета 24 1
|The Verge - Издание 619 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|23ABC News 183 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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