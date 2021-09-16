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Promt
Промт


16.09.2021 PROMT выпустил новое поколение решений по машинному переводу для корпоративных и частных пользователей 7
02.12.2020 Promt обновила интерфейс онлайн-переводчика Promt.One 1
19.11.2020 Honor объявила о старте продаж смартфона Honor 10X Lite в России. Цена 1
17.09.2020 Promt представила обновленную линейку решений для корпоративных пользователей 5
05.03.2020 Promt выпустил ПО для автоперевода на основе нейронных сетей 3
19.09.2019 Promt представила новое флагманское решение 2
31.07.2019 «Промт» и «Ред софт» подтвердили совместимость Translation Server DE и РЕД ОС 2
20.06.2019 PROMT обновила сервис онлайн-перевода и мобильное приложение 3
19.09.2018 PROMT представила новое поколение решений для автоматического перевода 3
26.06.2018 Модули для офлайн-перевода Promt интегрируют в устройство Travis 1
08.06.2018 PROMT выпустила приложение для волонтеров проекта «Город ГОТОВ» 1
04.06.2018 PROMT выпустил бесплатное обновление к Чемпионату мира по футболу 3
16.04.2018 PROMT запустила к ЧМ-2018 режим «Диалог» для общения с иностранцами 2
02.03.2018 PROMT запустила бот Translate.Ru в Telegram и Skype 1
20.11.2017 PROMT представила новое поколение переводчиков для ПК 4
07.10.2017 Готова ли Россия строить цифровую экономику? 1
19.09.2017 Promt представила Promt Translation Server 18 2
08.06.2017 Мобильные приложения PROMT для iOS научились переводить фразы в режиме «Диалога» 4
10.05.2017 Аналитический программный комплекс 3i NLP Platform включен в реестр отечественного ПО 1
17.04.2017 Госведомства превращаются в ИТ-компании, оказывающие услуги гражданам 2
13.04.2017 PROMT представила весеннее обновление Translate.Ru 4
11.04.2017 Российского «убийцу» Google Doc раздадут школам и колледжам бесплатно 1
07.04.2017 В ближайшее время госсектор может полностью перейти от аутсорсинга к инсорсингу 1
31.03.2017 Определены главные темы выступлений на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
09.03.2017 Promt представила плагин-переводчик для iMessage 3
16.02.2017 Разработки консорциума 3i Technologies включены в реестр отечественного ПО 1
14.02.2017 3i Technologies представил облачный сервис для профессиональной обработки ТВ и радио-контента 1
17.01.2017 3i Technologies создал для МКМ профессиональную систему анализа бизнес-среды 1
21.11.2016 Представитель «Promt» вошел в совет директоров 3i Technologies 1
15.11.2016 Мобильные приложения PROMT обзавелись поддержкой Apple Watch 1
08.11.2016 PROMT вошла в консорциум 3i Technologies 2
31.10.2016 Обновлен сервис Translate.Ru/Dictionary: испанская грамматика, подсказки слов и новые фильтры 3
13.09.2016 PROMT обновила Translation Server 12 и десктопные продукты для дома и бизнеса 4
17.08.2016 Translate.ru «заговорил» на китайском языке 3
09.08.2016 Фотоперевод от Promt стал доступен на iOS 3
21.07.2016 Завершен очередной этап проекта по внедрению технологий PROMT в ФИПС 6
12.07.2016 Технологии искусственного интеллекта в работе патентной службы 1
05.07.2016 PROMT реализовала функцию фотоперевода в Android-приложениях 3
29.06.2016 PROMT расширяет присутствие в Азии: партнерство с Chuanhow Technologies 4
12.05.2016 PROMT выпустила новое облачное решение для бизнеса — PROMT Cloud API 1

Публикаций - 100, упоминаний - 226

Promt упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 2
Конфидент 56 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Microsoft Corporation 11095 2
Dialog - Диалог 33 2
Pingwin Software - Пингвин софтвер 42 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 1
Бинго-Софт - Акцент 10 1
Акцент 12 1
ТТК Mobile - ТТК Мобайл 8 1
BT Group - British Telecommunications 84 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 202 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
IBM 3544 1
Apple Inc - Эппл Рус 7707 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1507 1
Ситилинк - Citilink 190 1
Telegram Group 702 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 1
Ред Софт - Red Soft 246 1
InfoWatch - Инфовотч 611 1
TripAdvisor 33 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
Связной ГК 878 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 1
О2О Delivery club 153 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
Открытие ФК 538 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
Связной Travel - Связной Трэвел 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 152 1
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по физической культуре и спорту города Санкт-Петербурга 1 1
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 2
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 160 2
RBMT - rule-based machine translation - Машинный перевод на основе правил 4 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1004 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
ODF - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 96 1
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 131 1
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 137 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 95 1
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 1
Multi-Window - Многооконный режим 11 1
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 1
Microsoft Windows приложения 105 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 12 1
DMARC - Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance - идентификация сообщений, создание отчётов и определение соответствия по доменному имени 7 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 187 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 424 1
3G - Стандарт мобильной связи 3736 1
USB Type-C - USB-C 901 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2970 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
Google Android 10751 19
Apple iOS 5742 19
Microsoft Windows 10 6645 9
Promt Offline 7 7
Linux OS 4260 6
Promt.One - ранее Translate.Ru, Promt Онлайн 29 6
Promt Professional Neural 7 5
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Promt Neural Translation Server 5 4
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 3
Apple macOS X 901 3
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 3
Promt Master 3 3
Promt Lite 4 3
Microsoft Excel 436 2
Java - Язык программирования 1177 2
Promt Агент 7 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 2
Huawei GPU Turbo 23 1
Huawei Honor SuperCharge 50 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 36 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
Huawei Magic UI 15 1
Promt Online 1 1
GetContact 3 1
Яндекс.Станция Мини 19 1
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 1
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 1
Сбербанк - SberPay 21 1
Huawei Honor 10 - Смартфон 37 1
Nvidia GeForce GTX 2067 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple macOS 926 1
Microsoft Office 1942 1
Apple - App Store 2198 1
Ред ОС 239 1
Тихомиров Борис 11 9
Шаблыков Никита 27 7
Любимов Алексей 20 6
Лямин Александр 59 2
Марков Александр 3 2
Фоменко Алексей 2 2
Четвернин Алексей 651 2
Яшин Леонид 20 1
Храмцовская Наталья 38 1
Липич Григорий 48 1
Стуров Дмитрий 25 1
Молчанов Александр 1 1
Скакунов Александр 4 1
Ермаченков Алексей 14 1
Серебряков Александр 5 1
Моряков Павел 4 1
Рустамов Рустам 169 1
Савюк Виктор 22 1
Благирев Алексей 22 1
Пирогов Николай 2 1
Кирсанов Алексей 24 1
Кириллов Александр 21 1
Давидан Александр 14 1
Козырев Алексей 270 1
Смирнов Алексей 142 1
Никифоров Николай 1126 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 37
Германия - Федеративная Республика 3643 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 18
Франция - Французская Республика 2126 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 9
Япония 2788 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 6
Европа 3759 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 3
Украина 3372 3
Россия - Ростовская область 863 2
Европа Западная 614 2
Россия - ПФО - Самара 1289 2
Россия - ПФО - Казань 1518 2
Казахстан - Республика 2632 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 633 1
Нидерланды 975 1
Беларусь - Белоруссия 2090 1
Россия - Сочи 912 1
Испания - Королевство 1255 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - Саранск 197 1
Великобритания - Кембридж 71 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Русский язык 983 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
Wikipedia - Википедия 277 1
CNews Analytics 1990 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 4
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