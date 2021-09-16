Promt - Промт

PROMT выпустил новое поколение решений по машинному переводу для корпоративных и частных пользователей 7

Promt представила обновленную линейку решений для корпоративных пользователей 5

Promt выпустил ПО для автоперевода на основе нейронных сетей 3

Promt представила новое флагманское решение 2

PROMT представила новое поколение решений для автоматического перевода 3

PROMT выпустил бесплатное обновление к Чемпионату мира по футболу 3

PROMT представила новое поколение переводчиков для ПК 4

Promt представила Promt Translation Server 18 2

Аналитический программный комплекс 3i NLP Platform включен в реестр отечественного ПО 1

В ближайшее время госсектор может полностью перейти от аутсорсинга к инсорсингу 1

Разработки консорциума 3i Technologies включены в реестр отечественного ПО 1

Мобильные приложения PROMT обзавелись поддержкой Apple Watch 1

PROMT вошла в консорциум 3i Technologies 2

PROMT обновила Translation Server 12 и десктопные продукты для дома и бизнеса 4

Фотоперевод от Promt стал доступен на iOS 3

Завершен очередной этап проекта по внедрению технологий PROMT в ФИПС 6