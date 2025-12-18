Разделы

АГУ АлтГУ Алтайский государственный университет

АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет

Алтайский государственный университет (АлтГУ) – ведущее высшее учебное заведение в Алтайском крае и Сибирском федеральном округе, образованное в 1973 году как классический университет. В 2017 году он получил статус регионального опорного университета, а также университетского центра инновационного, технологического и социального развития. С 2021 года вуз участвует в государственной программе поддержки университетов «Приоритет 2030». АлтГУ расположен в Барнауле, имеет сеть филиалов в населенных пунктах региона, собственные научные школы и НИИ. Каждый год вуз принимает свыше 5000 абитуриентов, обучение производится по более чем 80 специальностям. 

 

СОБЫТИЯ


18.12.2025 АлтГУ и ТГУ подготовят новое поколение социологов со знанием ИИ 2
23.09.2025 МТС улучшила мобильный интернет в районе главных университетов Астрахани 1
10.07.2025 Алтайский государственный университет переходит на российские системы хранения Yadro 2
16.01.2025 С Promt Translation Factory учатся работать студенты Алтайского государственного университета 2
13.01.2025 БФТ-Холдинг в 2024 году: масштабные проекты, новые корпоративные клиенты, расширение партнерской сети и рост команды 1
19.12.2024 «БФТ-Холдинг» внедрил платформу электронного кадрового документооборота в АлтГУ 4
09.09.2024 «Квантовые кадры» нужны для формирования новой отрасли 1
10.11.2023 МТС ускорила интернет в студенческом городке и на центральном стадионе в Астрахани 1
02.12.2022 Ученые совместно с Yandex Cloud разработали систему для мониторинга растений 2
04.07.2022 НИУ ВШЭ и АГУ договорились о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта 1
02.02.2022 АлГУ и Sitronics Group завершили совместное тестирование серверов компании под реальной нагрузкой 3
27.01.2022 «Систематика» и АлтГУ начали сотрудничество по цифровой трансформации вуза 3
29.11.2021 Один из самых разыскиваемых «русских хакеров» живет роскошной жизнью в сибирской глубинке. Фото 1
11.10.2021 Sitronics Group начала сотрудничество с АлГУ для разработки проектов цифровой трансформации агропромышленного комплекса 5
22.12.2020 Huawei развернет сеть Wi-Fi 6 на базе Парка науки и инноваций Адыгейского госуниверситета 1
29.10.2019 АГУ, Минсвязи Алтайского края и фирма «1С» заключили соглашение о стратегическом партнерстве 2
29.05.2019 Forbes проведет встречу с молодыми инженерами 1
27.05.2019 «Система» выделила 1 млн рублей студенческим проектам по микроэлектронике 1
06.07.2018 «Система» и «Микрон» подготовят специалистов по микроэлектронике для формирующихся рынков 1
12.04.2018 ВТБ сообщил о кадровых перестановках 1
25.10.2017 На ЭларСКАН А2-300 оцифруют гербарный фонд Адыгейского госуниверситета 1
09.06.2016 Postgres Professional откроет в университете «Иннополис» научно-техническую лабораторию Postgres Pro 1
30.05.2016 МТС запустила скоростной интернет в малых населенных пунктах Астраханской области 1
01.06.2015 Алтайский государственный медицинский университет создает систему управления ИТ-активами 1
27.04.2015 ТТК подключил АлтГУ к университетской компьютерной сети России 3
17.03.2015 АлтГУ оптимизировал производство печатной продукции с помощью оборудования Xerox 3
10.03.2015 «Галэкс» модернизировал типографию Алтайского государственного университета 4
19.02.2015 Алтайский государственный университет совместно с «Галэкс» внедряет систему управления ИТ-активами 6
29.01.2015 Алтайский государственный университет автоматизирует документооборот на базе СЭД «Дело» 4
16.12.2014 Андрей Чапчаев - Завершается эра создания защиты вокруг изолированных серверов приложений и данных 1
11.02.2014 Group-IB объявила результаты олимпиады по компьютерной криминалистике 1
15.10.2012 ТТК предоставил услуги связи Сибирскому отделению РАН 1
07.07.2010 СЭД «Дело» внедрена в «Алтайской государственной педагогической академии» 1
15.01.2010 ЭОС передала вузам 1766 АРМ своих продуктов в 2009 г. 1
20.03.2008 В Адыгее пройдет всероссийская конференция "Проблемы региональной ономастики" 1
24.01.2008 Астраханский государственный университет закупает компьютеры 1
07.06.2007 Проблема имиджа России: интернет-конференция 2
04.04.2007 ЭОС: «Дело» и «Кадры» - бесплатно вузам 2
28.02.2007 Не только вузы получают ПО ЭОС 1

Публикаций - 44, упоминаний - 77

АГУ и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы 1187 5
Галэкс НТЦ - Galex 41 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1586 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1838 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14287 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1376 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 370 2
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 133 2
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 162 2
9015 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2087 2
Xerox - The Haloid Company 1154 2
Promt - Промт 309 2
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 208 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 1
REvil - Хакерская группировка 51 1
СофтЭксперт 48 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 498 1
Бизнес Технологии 36 1
Космос-2 НПЦ 31 1
Huawei 4225 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1077 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 507 1
АйТи 1440 1
Samsung Electronics 10634 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 56 1
Yota Devices - YD 101 1
Microsoft Corporation 25251 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9202 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 805 1
Yandex - Яндекс 8462 1
Ростелеком 10322 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 503 1
Ланит - Норбит - Norbit 407 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 701 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 645 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2506 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 21 2
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 163 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 1
ПК ЗСК - Заполярная строительная компания 2 1
Резонанс НПП 389 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1484 1
Основа Холдинг ГК 28 1
Династия - Фонд некоммерческих программ - Фонд Дмитрия Зимина 6 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 562 1
BMW Group 465 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 1
РЖД - Российские железные дороги 2006 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3371 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5249 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 2
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 90 1
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 28 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея - органы государственной власти 17 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 171 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2931 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3462 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4799 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2169 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 162 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 386 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73398 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18271 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13361 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13087 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31817 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7421 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6160 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6917 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3703 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12277 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2374 2
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 201 2
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 665 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1005 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3299 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12991 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 2
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 257 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 2
Оцифровка - Digitization 4939 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7642 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5279 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5935 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6700 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2037 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 1
Xerox Color - Xerox Colour - ЦПМ - цифровая печатная машина 50 2
Xerox ColorQube 9 2
Xerox DocuColor - ЦПМ - цифровая печатная машина 56 2
ЭЛАР ЭларСкан 164 1
ЭОС Дело-web 209 1
ЭОС - eDocLib ECM-платформа 109 1
МТС Big Data 312 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 15 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 109 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 116 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 454 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 75 1
InfoTeCS - ViPNet TDR - ViPNet IDS/NIDS СЗИ 22 1
Microsoft SAM - Microsoft Software Asset Management 27 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 1
Huawei AirEngine 12 1
Huawei Certified - Huawei Global Partner Network - HCIE - Huawei Authorized Learning Partner - HALP - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 25 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 333 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.Имущество - Saumi 15 1
МТС 3G-сеть 121 1
Гербарий ИПП - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 22 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.Платформа 12 1
Toyota Land Cruiser 27 1
СФР - ФСС РФ - Соцстрах ЕИИС - Соцстрах Единая Интегрированная Информационная Система 32 1
СФР - Социальное казначейство - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС 27 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ТОП 2 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЦП НСПД ФГИС - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 34 1
RUNNet - Russian UNiversity Network - Федеральная университетская исследовательская компьютерная сеть 32 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ-ВУЗ 2 1
Promt Neural Translation Factory 6 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.Закупки - АЦК-Закупки 11 1
TechMedia - Habr - Хабр Карьера 23 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.Стажер 2 1
МГУ - Биологический факультет - Гербарий им. Д. П. Сырейщикова 4 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 333 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 1
Google Android 14712 1
InfoTeCS - ViPNet Client 97 1
Бочаров Сергей 4 3
Матвиенко Андрей 45 2
Шипунов Борис 2 2
Мозес Валерий 2 2
Федоров Алексей 128 1
Киселёв Алексей 80 1
Попов Андрей 115 1
Васильев Евгений 128 1
Янчевская Анна 8 1
Тормасов Александр 9 1
Чапчаев Андрей 55 1
Флейта Андрей 13 1
Иоффе Михаил 2 1
Стегайлов Владимир 4 1
Беспалов Владимир 7 1
Зимин Дмитрий 41 1
Пестерева Ольга 34 1
Закрепин Евгений 62 1
Невежин Евгений 1 1
Мокеев Евгений 21 1
Ранчин Сергей 5 1
Кульпин Сергей 6 1
Зейтениди Наталья 28 1
Коротова Ирина 2 1
Анисимов Никита 16 1
Филиппов Василий 18 1
Кумпилов Мурат 2 1
Башкеев Алексей 17 1
Пожидаев Николай 85 1
Соловьев Александр 107 1
Кривошеев Евгений 13 1
Шалманов Сергей 201 1
Полянина Светлана 2 1
Стародубцев Константин 1 1
Пашнев Владимир 1 1
Гинзбург Виталий 16 1
Владимиров Андрей 18 1
Васильев Михаил 15 1
Лапин Сергей 11 1
Чугунов Андрей 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 157181 27
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1426 21
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 635 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45788 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2679 5
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 451 4
Россия - СФО - Алтайский край - Бийский район - Бийск 117 3
Россия - ЮФО - Астраханская область 715 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18621 3
Россия - СФО - Новосибирск 4665 3
Земля - планета Солнечной системы 10662 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1653 3
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 305 2
Россия - СФО - Алтайский край - Рубцовск 43 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 440 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8130 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4283 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1820 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3365 2
Украина 7798 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1598 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 999 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 971 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2110 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3187 2
Беларусь - Белоруссия 6039 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1620 2
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 387 1
Молдавия - Республика Молдова 722 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 348 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 176 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 719 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 213 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 305 1
Россия - Восточная Сибирь 299 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 483 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 382 1
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 96 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 252 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 34
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 27
Образование в России 2562 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6335 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4253 4
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 266 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 439 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2810 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 2
Физика - Physics - область естествознания 2836 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7607 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Энергетика - Energy - Energetically 5531 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1744 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 399 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 258 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6256 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3385 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1160 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1254 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15160 1
Английский язык 6878 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 1
Латинский алфавит 192 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Daily Mail 56 1
TAdviser - Центр выбора технологий 427 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 2
TAdviser 100 5 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 249 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 1
ТГУ - Томский государственный университет 211 4
АГУ - Адыгейский государственный университет 7 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 200 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 4
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 193 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 283 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 286 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 209 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 422 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 603 3
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 24 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 669 2
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 33 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 2
АлтГПУ - Алтайский государственный педагогический университет 6 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 520 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1091 2
РАН - Российская академия наук 2015 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 440 2
ТГПУ - Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого 8 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 263 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 60 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 47 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 35 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 28 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 42 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 74 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 33 1
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 1
УРТК - Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова 4 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 61 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 70 1
СамГУ - Самарский государственный университет 27 1
РГУ - Ростовский государственный университет 7 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 49 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 1
АГАСУ - Астраханский государственный архитектурно - строительный университет 3 1
Сахаровские чтения - Сахаровская конференция по физике 1 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 21 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
