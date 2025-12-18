Получите все материалы CNews по ключевому слову
АГУ АлтГУ Алтайский государственный университет
Алтайский государственный университет (АлтГУ) – ведущее высшее учебное заведение в Алтайском крае и Сибирском федеральном округе, образованное в 1973 году как классический университет. В 2017 году он получил статус регионального опорного университета, а также университетского центра инновационного, технологического и социального развития. С 2021 года вуз участвует в государственной программе поддержки университетов «Приоритет 2030». АлтГУ расположен в Барнауле, имеет сеть филиалов в населенных пунктах региона, собственные научные школы и НИИ. Каждый год вуз принимает свыше 5000 абитуриентов, обучение производится по более чем 80 специальностям.
